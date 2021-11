Red flags, el meme de la bandera roja que te puede dar una valiosa advertencia

Lo hemos visto en la playas, pero ahora tiene un significado peculiar en las redes sociales. Getty Images

Una nueva tendencia se hizo viral en redes sociales: los red flags. ¿De que trata? Las banderas rojas usualmente se relacionan con el peligro que puede haber en las playas. Una señal de advertencia por haber un escenario peligroso. Ello seguro lo habrás visto en lugares públicos. No obstante, este significado ahora se ha trasladado a un viral en las redes sociales. Si no le gusta algo, red flag; si no me escucha, red flag.

Otro dato sobre sus orígenes, es que proviene del anglisismo de “peligro” y lo que busca el término es evidenciar algunas actitudes y comportamientos que podrían tener las personas en las primeras fases de conocerlas. Ello ayudaría a identificar actitudes violentas o desagradables que podrían agudizarse tiempo después.

Sobre las relaciones de pareja, hay un dato interesante. En 2019, The Trust for the Americas de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyado por uno de sus programas emblemáticos, el proyecto VIVE, distribuyeron el “Manual de Prevención de la Violencia contra Niñas y mujeres” , una guía práctica que permite identificar cuándo son víctimas de violencia de género y qué acciones pueden tomar para revertir la situación o salir de situaciones violentas.

Además, debes estar atento a lo que siente en relación con las actitudes y conductas de otras personas es fundamental, “hay que comprometerse a escuchar las propias emociones, ellas cumplen una función de supervivencia” , señaló Nancy Becerra, psicoterapeuta con enfoque de género, en declaraciones a El Colombiano.

Así que ya sabes, los red flags no son solo un meme, también funcionan en casos reales hasta incluso para reconocer a los signos zodiacales en el compartir amistades a futuro.

EL RED FLAG AHORA CONVERTIDO EN MEME, UN EJEMPLO EN MÉXICO.

Las red flags han ido en todo tipo de sentidos, sin embargo, una cuenta en Twitter dedicada al metro de la Ciudad de México abrió todo un debate y una serie de comentarios que no pasaron desapercibidos.

“Que no sepa transbordar”, fue el tuit que hasta el momento tiene más de 15 mil me gusta.

Ante esto, los internautas no se quedaron atrás y comenzaron a decir algunas acciones que podrían fungir como indicadores para evitar lo antes posible continuar frecuentando a una persona.

“Que se baje en Garibaldi para ir a plaza Garibaldi”, “Que le dé miedo ir a Pantitlán”, “Qué se vaya comiendo en el vagón unos chetos naranjas con salsa Valentina en hora pico”, “Que no te compre el juguete de novedad, para el niño, para la niña a solo 10 pesitos” fueron algunos de los mensajes que pueden leerse en la publicación.

No obstante, las red flags que han inundado las redes sociales no se enfocan solo en el metro, pueden encontrarse en el ámbito laboral como: Que en la publicación de la vacante pongan “‘Se ofrecen prestaciones de ley desde el primer día’ Wey, eso ni siquiera debería estar a discusión, es un derecho básico”.

O incluso en las relaciones románticas comenzó a hacerse burla de esta situación y aparecieron mensajes como: “red flag que no te quiera mantener”.

En otro lado también estuvieron los usuarios que se mostraron inconformes con la tendencia y señalaron que prácticamente todo era una alerta: “¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es red flag ir al baño”, puede leerse en @SimpsonitoMX.

RED FLAGS DE PERÚ

Te dejamos algunos ejemplos de red flags para que sepas cómo se relaciona con la realidad del país.

Memes del red flag en Perú. Foto: captura.

Memes del red flag en Perú. Foto: captura.

Memes del red flag en Perú. Foto: captura.

Memes del red flag en Perú. Foto: captura.

Memes del red flag en Perú. Foto: captura.

