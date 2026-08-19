Sismo en Lima de magnitud 4.8, con epicentro al suroeste de Lurín, reportó el IGP

Un mapa satelital del Perú muestra la región de Lima con un punto rojo, con la fecha del 19 de agosto de 2026 visible en el margen inferior de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sismo de magnitud 4.8 sacudió la madrugada del miércoles la zona sur de Lima, según el reporte difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico se registró a las 5:28 horas, con epicentro ubicado a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, distrito situado en la provincia de Lima.

De acuerdo con los datos publicados por el IGP, la profundidad del sismo alcanzó los 42 kilómetros, causando una intensidad de nivel III en la escala de Mercalli en la localidad de Lurín. El evento tuvo lugar en las coordenadas latitud -12.46 y longitud -77.20, área que corresponde al litoral sur del departamento.

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Según la información oficial, no se reportaron daños materiales ni víctimas tras el movimiento. Autoridades locales y organismos de respuesta permanecen atentos ante posibles réplicas o emergencias derivadas del evento, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) recordó la importancia de mantener medidas de prevención y contar con un plan familiar ante sismos. El reporte completo puede consultarse en los canales oficiales del IGP y del CENEPRED.

Un cartel digital de alerta sísmica, con la instrucción "SISMO ¡EVACÚE!", se activa en la costa de Lima, donde se observan edificios urbanos y el Océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de las alertas sísmicas en celulares

Las funciones de alerta temprana en Android y iPhone están diseñadas para advertir sobre sismos únicamente cuando existe un lapso suficiente entre el inicio del evento y la llegada de las ondas más fuertes. Su tecnología se basa en identificar las ondas sísmicas iniciales, que suelen causar menos daño, y emitir una notificación si el sistema detecta que hay tiempo para alertar antes de que se perciba el temblor.

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El epicentro tan próximo a los distritos afectados de Lima y Callao eliminó la posibilidad de una advertencia anticipada. En este tipo de situaciones, la diferencia entre la detección y la percepción del sismo puede ser de solo unos segundos o incluso menos. Por ese motivo, los sistemas no emiten avisos si no pueden aportar tiempo útil para actuar.

Usuarios de redes sociales expresaron su sorpresa por la falta de notificaciones, a pesar de tener activadas las funciones correspondientes. La explicación radica en las limitaciones técnicas de los sistemas de alerta, que solo actúan bajo condiciones muy específicas: la magnitud del evento, la distancia al epicentro, la intensidad estimada y el tiempo disponible para emitir el aviso.

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Una mano adulta coloca una mochila de emergencia junto a una pared con grietas leves, mostrando la preparación familiar ante sismos en una vivienda de Lurín, Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos técnicos para recibir alertas sísmicas

No todos los celulares pueden recibir este tipo de alertas. Es indispensable disponer de un dispositivo compatible, mantener activadas las opciones de ubicación y emergencia, y contar con acceso a internet o a la red móvil en el momento en el que se genera la advertencia. Además, el sistema operativo debe estar actualizado para que estas funciones funcionen correctamente.

Las notificaciones de alerta sísmica son un servicio tecnológico proporcionado por las empresas que desarrollan los sistemas operativos de los teléfonos. Google y Apple operan sus propias redes de detección y notificación, independientes de la infraestructura nacional. Estos sistemas complementan, pero no reemplazan, los mecanismos oficiales de alerta implementados por el Estado.

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En Perú, el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) está encargado de emitir avisos mediante sirenas y dispositivos instalados en áreas vulnerables. No obstante, el SASPe también depende del margen temporal entre la detección del sismo y la llegada de las ondas destructivas para alertar a la población.

Un mapa conceptual ilustra el epicentro de un sismo de 5.8 y su profundidad de 45 kilómetros en el litoral sur de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué no se emitieron notificaciones en esta ocasión?

La respuesta central a la inquietud de los usuarios es técnica: cuando el epicentro de un sismo se localiza muy cerca de una zona densamente poblada, la advertencia temprana se vuelve inviable. El temblor puede sentirse casi de inmediato, sin que exista un intervalo suficiente para que el sistema detecte el evento, procese la información y envíe una alerta útil.

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Según los especialistas, los sistemas de alerta en celulares no están diseñados para predecir terremotos, sino para advertir sobre movimientos lejanas con suficiente antelación. Los criterios de activación incluyen no solo la magnitud, sino también la posibilidad real de enviar la notificación antes de que se perciba el temblor. En Lima, la proximidad del epicentro redujo esa ventana a cero.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que esta situación es común en eventos superficiales y cercanos a grandes ciudades. “La alerta sísmica no es infalible ni universal; depende de factores físicos y tecnológicos que varían en cada caso”, señaló uno de los voceros de la institución.

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