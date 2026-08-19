Curwen: Magaly Medina reacciona al ampay de Carla Campos y lanza una dura reflexión sobre el respeto en pareja

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ reflexionó sobre el respeto y la empatía en las relaciones luego del polémico ‘ampay’ de Carla Campos Salazar, expareja de Curwen. Captura: Magaly TV La Firme.

Guardar

La polémica por el ‘ampay’ de Carla Campos Salazar, expareja de Curwen, continuó generando reacciones durante la edición de este 18 de agosto de ‘Magaly TV, La Firme’. En medio de la controversia que terminó con la suspensión de la boda que la pareja tenía prevista, Magaly Medina inició uno de sus comentarios reflexionando sobre lo que significa descubrir una situación de este tipo dentro de una relación.

La conductora comenzó su intervención entre risas, aunque rápidamente llevó el tema hacia una reflexión sobre el respeto, la empatía y la responsabilidad que, según sostuvo, debería existir en una relación sentimental.

PUBLICIDAD

“[Riendo] Ya no hay que reírse de las desgracias ajenas. [Ríe] De verdad, la gente, eh, debería tomar de mejor manera el hecho de que aparezca un ampay de sus parejas”, expresó Magaly Medina.

Para la periodista, la aparición de un ‘ampay’ puede convertirse en una forma de conocer realmente cómo se comporta una pareja cuando la otra persona no está presente. Desde su perspectiva, más allá de la exposición mediática o de las burlas que puedan producirse, una situación así también puede revelar el nivel de respeto que existe dentro de una relación.

“¿Por qué? Porque es un sacarse la venda de los ojos, es saber que esa persona cuánto te respeta”, sostuvo la conductora.

La reflexión de Magaly se produjo en un contexto especialmente sensible para Carla Campos Salazar y Curwen, debido a que ambos habían estado vinculados sentimentalmente y tenían planes de matrimonio. Tras la difusión de las imágenes de Carla Campos en una discoteca, el vínculo terminó quedando bajo el escrutinio público y posteriormente Curwen confirmó que la boda no continuaría.

PUBLICIDAD

Magaly Medina cuestiona el respeto dentro de una relación

Durante su comentario, Magaly Medina puso énfasis en el comportamiento que debería tener una persona cuando mantiene una relación con alguien que tiene exposición pública. Para la conductora, si existe amor y respeto, la pareja debe ser consciente de que determinadas acciones pueden terminar afectando directamente a la persona con quien comparte una relación.

“La persona que te respeta, que te valora y que te ama bonito, nunca te arriesgaría a dejarte en ridículo”, afirmó.

La periodista también destacó que esta consideración debería ser todavía mayor cuando uno de los integrantes de la pareja es una persona pública, debido a que cualquier situación puede terminar convirtiéndose en motivo de comentarios, críticas o burlas.

PUBLICIDAD

“Sobre todo, valorando si eres una persona pública, una persona que está en la boca de todo el mundo, que tienes muchos detractores, así como simpatizantes”, manifestó.

En ese sentido, Magaly consideró que una pareja debe saber medir las consecuencias de sus actos y cuidar no solamente lo que hace en privado, sino también la manera en que puede ser percibida públicamente.

“Esa persona tendría que cuidarte, tendría que protegerte, tendría que cuidar su comportamiento, porque no solo es, eh, parecerlo, sino también, no solamente serlo, sino también parecerlo”, señaló.

La conductora insistió en que el comportamiento de una persona dentro de una relación puede terminar provocando que las críticas se dirijan hacia quien mantiene una relación con ella. Por ello, consideró que existe una responsabilidad adicional cuando se sabe que la pareja está expuesta ante el público.

PUBLICIDAD

“Entonces, esa persona tendría que cuidar también su comportamiento, porque definitivamente eso haría que todas las miradas, todas las burlas y las diatribas vayan hacia ti”, agregó.

“Un amor real y verdadero es un amor que respeta”, afirma Magaly

En otro momento de su reflexión, Magaly Medina dejó de lado la situación particular de la expareja de Curwen para hablar sobre lo que, desde su perspectiva, representa un vínculo amoroso verdadero.

La conductora sostuvo que una relación sólida no solamente se construye a partir de sentimientos, sino también de respeto y empatía. Para ella, amar a alguien implica pensar en las consecuencias que determinadas acciones pueden tener sobre la otra persona. “Un amor, un amor real y verdadero, bien, pero bien firme, es un amor que respeta”, afirmó.

PUBLICIDAD

Magaly añadió que la empatía es uno de los elementos fundamentales para determinar cuánto valor se le da a la persona que se tiene al lado. En su opinión, antes de tomar una decisión que pueda afectar a la pareja, uno debería preguntarse cómo se sentiría si estuviera en el lugar contrario. “Es un amor que, además, tiene empatía. Se pone a pensar: ‘¿Si esto me hicieran a mí, a mí me gustaría? Si esto me lo hicieran a mí, ¿yo sufriría?’”, explicó.

La conductora consideró que colocarse en los zapatos de la otra persona permite entender mejor las consecuencias de los propios actos y medir el verdadero significado del amor dentro de una relación. “Entonces, siempre hay que ponerse en los pies de la otra persona”, manifestó durante su programa.

PUBLICIDAD

Magaly: “Amar siempre será cuidar y proteger”

La reflexión de la conductora terminó con una frase que resumió su posición sobre el amor y el respeto dentro de una pareja. “La medida en que tú sepas ser empático con la otra persona y antes de tomar una decisión, pienses en la otra persona, ese es el valor del amor que uno le tiene al otro. Ese”, sostuvo Magaly Medina.

Luego fue todavía más contundente al definir lo que, para ella, significa amar de verdad. “Amar siempre será cuidar y proteger. El que no lo haga, no es amor”, sentenció.

Curwen y Carla Campos Salazar terminaron en medio de la polémica

El comentario de Magaly Medina ocurre después de que Curwen confirmara públicamente que su boda con Carla Campos Salazar no se realizaría. El creador de contenido comunicó la decisión luego de la difusión del material presentado en Magaly TV, La Firme.

PUBLICIDAD

La situación generó una gran repercusión debido a que la pareja tenía previsto casarse. Antes de conocerse la decisión definitiva, incluso la wedding planner de la boda había asegurado que los preparativos continuaban.

Gloria Gálvez, encargada de la organización del matrimonio, contó que había conversado con ambos durante la mañana posterior al ‘ampay’ y que, según la información que manejaba en ese momento, todo estaba bien entre ellos. “La relación va bien donde yo sé”, manifestó la organizadora.

También sostuvo que asumía que no había ocurrido nada que afectara la organización porque nadie le había comunicado una decisión diferente. “Yo asumo que no pasó nada porque no me han dicho nada y todo bien”, explicó. Sin embargo, horas después, Curwen anunció que la boda había quedado suspendida.

PUBLICIDAD

“La boda no va. Está más cancelado que el funeral de Furrey, canceladísimo, más que cancelado que Vibra Good”, afirmó el creador de contenido en su programa de YouTube.

Magaly Medina deja el tema y continúa con su programa

Luego de realizar su reflexión sobre el ‘ampay’ de Carla Campos, el respeto y la importancia de cuidar a la pareja, Magaly Medina decidió cerrar el tema y continuar con los contenidos previstos para la edición de su programa.

“Así que vamos a hacer nuestro programa. Dejemos el tema Venados para más adelante. Vayamos con Angie Jibaja y su chile”, expresó la conductora. Con esta frase, la periodista dio por terminado el comentario relacionado con la polémica y pasó a otro de los temas de la noche.