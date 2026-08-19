Juan Pablo Varillas se acerca a la clasificación del US Open: está a la espera de seis bajas para competir en Nueva York

El tenista nacional Juan Pablo Varillas está a la espera de seis bajas para que pueda decir presente en la clasificación del US Open. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Juan Pablo Varillas está cada vez más cerca de conseguir un lugar en la clasificación del US Open 2026. El tenista peruano figura actualmente como alternativa número seis para ingresar al cuadro clasificatorio del último Grand Slam de la temporada, por lo que necesita que se produzcan seis bajas para asegurar su presencia en Nueva York.

La situación se conoció luego de que se entregaran las invitaciones para el cuadro principal del torneo estadounidense. Con ello, comenzó a definirse el listado de jugadores que disputarán la ‘qualy’, aunque todavía existe margen para modificaciones. El sorteo del cuadro clasificatorio está previsto para este domingo 23 de agosto, por lo que Varillas tendrá que esperar durante los próximos días para conocer si finalmente consigue entrar.

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En las últimas horas también se produjo una modificación importante. El español Carlos Taberner, quien utilizaba un ranking protegido para intentar acceder a la clasificación, se retiró de la lista. Todavía queda pendiente la entrega de una invitación, situación que podría generar nuevos movimientos en el orden de ingreso.

Las bajas del US Open. Crédito: Captura X.

De acuerdo con la información disponible, Varillas aparece ahora como ALT 6, es decir, necesita que seis jugadores que están por delante de él se retiren o reciban una alternativa que les permita dejar libre una plaza en la ‘qualy’.

Una temporada de menos a más

La posibilidad de competir en Nueva York llega después de una temporada en la que Varillas ha ido recuperando progresivamente su mejor nivel. El peruano tuvo un primer tramo irregular, pero encontró mejores sensaciones en las últimas semanas y alcanzó uno de sus mejores resultados del año en el Challenger 125 de San Marino.

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En dicho torneo, ‘Juampi’ volvió a mostrar un nivel competitivo importante y logró instalarse en las semifinales. Su actuación le permitió recuperar posiciones en el ranking y acercarse nuevamente a los puestos que dan acceso directo a las principales competiciones del circuito.

El tenista peruano venció 2-0 al kazajo Timofey Skatov. Créditos: ATP Challenger.

El resultado pudo haber sido todavía más significativo. De haber conseguido avanzar a la final en San Marino, su posición para ingresar a la clasificación del US Open habría sido mucho más favorable y probablemente no tendría que depender de tantas bajas.

Posible triple presencia peruana en Nueva York

Varillas podría convertirse en el segundo tenista peruano en disputar la clasificación del US Open. Gonzalo Bueno, actualmente ubicado entre los mejores 200 del ranking ATP, ya tiene asegurado su lugar en la ‘qualy’ y se encuentra preparando su participación sobre pista dura.

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El trujillano está disputando el Challenger de Kingston, en Jamaica, precisamente como parte de su adaptación a esta superficie. Bueno consiguió en este torneo su primera victoria profesional en un cuadro principal sobre pista dura y continúa buscando ritmo competitivo antes de afrontar el desafío en Nueva York.

El tenista trujillano se despachó con una notable victoria en la primera ronda del Challenger de Kingston, en Jamaica, para vencer al norteamericano Benjamin Willwerth en tres sets. Crédito: X Tenis peruano.

Pero la presencia peruana podría ser todavía mayor. Ignacio Buse tiene asegurado un lugar en el cuadro principal del US Open, por lo que existe la posibilidad de que Perú cuente con tres representantes en el último Grand Slam de la temporada.

El escenario ideal sería que Varillas consiga ingresar a la ‘qualy’ y que tanto él como Bueno superen las rondas clasificatorias. De conseguirlo, ambos podrían acompañar a Buse en el cuadro principal, lo que supondría una presencia histórica para el tenis nacional.

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Perú se alista para la serie ante Paraguay

Mientras espera noticias sobre su situación en el US Open, Varillas también tiene en el horizonte la Copa Davis. Perú afrontará una exigente serie frente a Paraguay por un lugar en los qualifiers de la edición 2026.

El equipo capitaneado por Luis Horna buscará repetir la clasificación conseguida en la anterior edición y tendrá como principal amenaza al paraguayo Daniel Vallejo, quien atraviesa un buen momento en el circuito.

Perú se enfrentará a Paraguay en la Copa Davis 2026: conoce todos los detalles de la venta de entradas.

Por el lado peruano, se espera que las tres primeras raquetas nacionales formen parte de la convocatoria. La principal interrogante está en la conformación del equipo de dobles, pues Horna deberá evaluar alternativas como los hermanos Huertas del Pino y Alexander Merino.

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