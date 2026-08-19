Curwen: Magaly Medina canta ‘Santo Cachón’ tras fin de boda de Curwen por ampay de su pareja: “Debe agradecer, lo salvamos de tremenda metida de pata”

Magaly Medina inicia su programa con un divertido baile al ritmo de 'El Santo Cachón' y aprovecha para hablar sobre los recientes ampays de infidelidad, como el caso de Curwen, asegurando que su programa le hace un favor a los engañados. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La polémica por el ampay de Carla Campos, pareja de Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, volvió a ocupar la atención de la televisión y las plataformas digitales. Este martes 18 de agosto, Magaly Medina decidió abordar el caso desde el primer momento de su programa Magaly TV La Firme y sorprendió al público al iniciar la emisión interpretando parte de la conocida canción ‘Santo Cachón’.

La conductora utilizó la letra para hacer referencia, en tono de burla, a la situación sentimental que atraviesa el creador de contenido, quien ha sido protagonista de diversas reacciones en redes sociales luego de la difusión de imágenes de su pareja en una discoteca.

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Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.

Mientras interpretaba la canción, Magaly Medina cantó: “Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón”.

La periodista continuó con el fragmento: “Ajuíciate, mama, busca el juicio. Busca el juicio, muchacha, ajuíciate. Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata. Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate”.

Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly bromea con el matrimonio número 325

Después de cantar, la conductora continuó con sus comentarios y utilizó el tema para realizar una broma relacionada con los matrimonios que, según su intervención, habrían quedado frustrados después de que su programa difundiera imágenes comprometedoras. “¡Hola! Matrimonio número trescientos veinticinco, eliminado”, dijo entre risas.

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Inmediatamente, Magaly se corrigió y agregó: “No, creo que llevamo-- llevo mal la cuenta”. La periodista volvió entonces a preguntar por el fragmento de la canción que acababa de interpretar: “¿Cómo era la partecita de yo me iba a casar contigo?”. Tras ello, retomó la frase: “Y no hay que andar repartiendo perdón”.

Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly afirma que algunas personas deberían agradecer sus ampays

Tras las bromas iniciales, Magaly Medina adoptó un tono más reflexivo y defendió la labor que realiza su programa. La conductora sostuvo que algunas personas, pese al dolor que pueden experimentar después de conocer una presunta infidelidad, deberían considerar que los informes de Magaly TV La Firme les permiten descubrir una realidad que desconocían.

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Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Por poco meto la pata. Hay alguna gente que debería de darnos las gracias, porque claro, los salvamos de tremenda metida de pata, garrafal, humana”, afirmó. Magaly señaló que las personas involucradas pueden reaccionar con tristeza, indignación o incluso cuestionar la difusión de las imágenes, pero consideró que conocer la verdad antes de tomar decisiones importantes puede evitar consecuencias mayores.

“Ahora podrán llorar, ahora se pueden desgarrar las vestiduras, pero yo creo que muchas personas son malagradecidas con este programa, porque finalmente los libramos de personas que no los amaban”, manifestó.

Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora sostuvo que las relaciones sentimentales muchas veces se construyen sobre la confianza y la ilusión de que los sentimientos son correspondidos. Sin embargo, consideró que no siempre ocurre de esa manera.

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“A veces nosotros los seres humanos confiados, románticos, creemos en el amor de otra persona, pero esa persona a veces lo que ama de nosotros no es precisamente, eh, nuestros corazones o lo bonitos que somos o lo inteligentes que somos, sino de repente alguna parte que no la satisface por completo y van a buscar a otro lado lo que realmente las hace feliz”, expresó.

Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.

Desde esa perspectiva, Magaly planteó que cuando una persona decide buscar una relación fuera de su pareja, lo más conveniente sería aceptar la situación y permitir que siga su propio camino. “Entonces hay que abrirles la puerta de nuestras vidas y desearles que les vaya bien, pero alejarnos de ellos, no negarnos a ver la realidad”, sostuvo.

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Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina habla directamente del caso de Curwen

En otro momento de su intervención, la conductora hizo referencia explícita al caso de Curwen, a quien mencionó como uno de los ejemplos de personas que terminan responsabilizando al programa por situaciones que, según ella, corresponden a decisiones personales.

Magaly afirmó que muchas personas tienden a culparla por su infelicidad después de que sus equipos periodísticos difunden imágenes de presuntas infidelidades.

“Y mucha gente tiende a culparme a mí de su infelicidad, como si yo hubiera llevado a esta mujercita, por ejemplo, en el caso de este chico Curwen de las redes sociales, como si yo lo hubiera llevado a la discoteca, le hubiera presentado al amigo este que se la chapaba rico durante la canción”, expresó.

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Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.

Con esta declaración, la conductora cuestionó que el foco de las críticas esté dirigido hacia su programa y no hacia las decisiones de las personas que aparecen en las imágenes. “Entonces, ¿por qué echarme la culpa a mí de algo que tiene solamente que ver con una cuestión de decisión de la persona que te juró amar, que te juró respetar, que a la que pronto ibas a llevar al altar?”, preguntó.

“Pero que encontró que la tentación para ella era más rica, más sabrosa, más disfrutable que tú y que tu anillo y que todas tus rosas y que todas tus muestras de amor”, afirmó.

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Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Hablemos hoy de infidelidad”, anuncia Magaly

Luego de sus comentarios, Magaly Medina cerró esta introducción con una frase que marcó el tono de la edición de Magaly TV La Firme.“Hablemos hoy de infidelidad”, dijo mientras suspiraba y reía.

La conductora utilizó el caso de Carla Campos y Curwen como punto de partida para hablar de un tema recurrente en su programa: las relaciones sentimentales, la confianza y las consecuencias que pueden surgir cuando una de las partes rompe los acuerdos de una pareja.

Magaly Medina se burla del ampay de Carla, novia de Curwen: “Por poco meto la pata”. Captura: Magaly TV La Firme.