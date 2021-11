Denuncian a funcionaria que obtuvo puesto en EsSalud pese a que Universidad San Marcos no reconoce su título

Grave denuncia pone en la mira irregularidades en EsSalud.

Un nuevo escándalo se registra en EsSalud, luego que el dominical Panorama revelara que una funcionaria de EsSalud obtuviera un cargo importante, pese a que adjuntó en su hoja de vida una diploma de maestría en Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que dicha casa de estudios no reconoce.

Se trata de Georgette Farfán Guevara, médico que laboró en el hospital Soto Cadenillas de Chota, en Cajamarca en 2011 y que su designación a este nuevo cargo habría sido por “recomendación desde Palacio de Gobierno” con miras de obtener un nuevo cargo de mayor nivel en EsSalud, según reveló el dominical.

En el mes de setiembre ultimo, Farfán Guevara presentó su hoja de vida para postular a la Jefatura de la Oficina de Atención Ambulatoria de la Red Prestacional Rebagliati del seguro social, adjuntando copias de distintos cursos y talleres. Además presentó un diploma de la universidad San Marcos por una maestría en Gerencia de Servicios de Salud de febrero de 2020.

Este último documento era clave para la designación del cargo, el cual fue firmado por el titular de EsSalud, Mario Carhuapoma. Según el informe periodístico, todo esto por encargo del presidente Pedro Castillo.

RECHAZÓ IRREGULARIDADES

Consultada por este hecho, Martha Linares , quien a inicios del mes de octubre, decidió dar un paso al costado en la gerencia general de EsSalud por presuntas irregularidades en la gestión de Mario Carhuapona. Además, aseguró que en el titular de dicha institución la llamó en varias oportunidades para pedirle que encontrara un puesto para Farfán Guevara.

“(Carhuapoma) irrumpió en mi oficina para pedirme específicamente el caso de ella y el de otra profesional, pero el de ella me llamaba la atención porque no cumplía con los requisitos (Luego) me llamó y me presionó, me dijo que el presidente de la República le había dicho que se debía flexibilizar los requisitos, porque los había puesto otra gestión”, aseveró.

DOCUMENTACIÓN NO RECONOCIDA POR UNIVERSIDAD

Este caso tiene más que revelar, pues todo calzaría, ya que al presentar una diploma de maestría que la propia Universidad San Marcos no reconoce, se estaría infringiendo en un delito con la finalidad de colocar en un cargo mayor a Farfán Guevara por presión del Palacio de Gobierno.

El dominical Panorama investigó con esa casa de estudios sobre la actual funcionaria de EsSalud y les indicaron que no aparecía en los registros de pregrado ni posgrado. Además, sobre el diploma precisaron que llevaba firmas que no corresponden a las autoridades de la Facultad de Medicina que ejercían funciones en febrero de 2020.

Por otro lado, Linares precisó que desde que el principio de la gestión de Mario Carhuapoma, él y sus asesores la presionaron para poner a personas en cargos directivos, pese a que no reunían el perfil idónea para la gestión. Además, se le solicitó ascender a cargos superiores a personas cuestionadas, peticiones que dijo no haber cumplido.

Respecto del caso de Farfán Guevara, según remarcó EsSalud, respondiendo esta grave denuncia que se ha dispuesto una investigación por la documentación presentada por la funcionaria, sobre quien resaltaron tiene experiencia de 10 años en la institución.

MIRTHA VÁSQUEZ SE PRONUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES DE MARIO CARHUAPOMA

“Hay serios cuestionamientos al respecto del señor Carhuapoma. Nosotros, le hemos encargado a la ministra de Trabajo que haga la evaluación correspondiente, porque depende directamente de su sector y esperamos que esta semana haya resultados”, dijo este domingo en el dominical Punto Final.

“La ministra (de trabajo) ya debió haber pedido explicaciones de por qué se producen (dichos cuestionamientos), porque tenemos que dejar en claro: no podemos estar en un sector tan importante y sensible permitiendo que se produzca algún tipo de irregularidad si es que se ha producido”, agregó.

