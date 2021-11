Universidad San Luis Gonzaga de Ica y sus 15 mil alumnos a la espera del licenciamiento de SUNEDU

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica está a la espera del licenciamiento. (Foto: Captura)

Proceso de licenciamiento. Es de conocimiento público que todas las universidades deben de pasar por un proceso de licenciamiento emitido por SUNEDU a fin de corroborar si la casa de estudios cumple o no con los estándares requeridos. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica está a la espera del licenciamiento, debido a que tuvo observaciones al momento de ser evaluada. Esta además cuenta con15 mil alumnos matriculados, quienes están a la espera de retornar a clases sin ser perjudicados.

Anselmo Magallanes, rector de la universidad en mención sostuvo que si la obtención del licenciamiento pasara del 15 de diciembre, la casa de estudios se vería afectada económicamente, mucho más de lo que ya está. En la actualidad identificaron un déficit de ingresos económicos desde el 2019, año en el que se facturaban ingresos alrededor de los 24 millones de soles, cuyo monto contrasta con el actual.

“Nosotros estamos con las justas sobreviviendo con los recursos que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas. En el último año que tuve de gestión en la Universidad he generado 24 millones de soles y eso es lo que ahorita no tenemos. Matrícula sola genera 5 millones de soles”, afirmó Magallanes.

Asimismo recalcó que la universidad no tiene actividades desde el 2019, hecho que viene afectando no solo a la universidad, sino también a los profesionales que trabajan dentro y alumnos que estaban a punto de acabar ciertas carreras. No obstante, explicó que desde el pasado 21 de octubre subsanaron todas las observaciones que la SUNEDU encontró al momento de realizar el proceso de licenciamiento.

“Nosotros esperamos que eso (la respuesta final sobre el licenciamiento) sea el 15 de diciembre aproximadamente, que (en esa fecha) Sunedu ya debe culminar con la revisión del expediente y qué más hay que ver. Nosotros estamos a expensas de Sunedu”, añadió.

Según las estimaciones de Magallanes, el proceso de evaluación sobre las observaciones levantadas, tardaría entre unos 30 a 45 días, y de ser brindado el licenciamiento la universidad podría continuar con el proceso de matrícula e inscripción y así salir del déficit económico que mantienen hasta el momento.

Dentro de lo errores que la entidad supervisora de educación universitaria encontró fueron errores ortográficos, denominaciones de títulos, códigos, entre otras cosas, según el rector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.

“Por ejemplo están errores ortográficos, denominaciones de las escuelas que estaban mal escritas, denominaciones de los títulos. También le faltaban códigos a algunos cursos, a algunas asignaturas. El modelo educativo también nos decía que debía tener una perspectiva al respecto. Ya todo eso lo hemos subsanado”, subrayó.

Sunedu es la encargada de otorgar licencias a las universidades en Perú. (Foto:Andina)

CÓMO CONOCER QUÉ UNIVERSIDADES CUENTAN CON LICENCIAMIENTO

Segú la página web de Sunedu, se verifica que el licenciamiento ha sido otorgados a 92 universidades y dos Escuelas Posgrado.

Si deseas revisar la lista completa debes ingresar AQUI. Cuando se abra la página debes de poner el nombre de la ciudad de tu interés. Ahí te saldrá la lista completa.

Por otro lado, si no quieres ser sorprendido y prefieres evitar cualquier percance, te recomendamos verificar la lista de universidades no licenciadas y comprobar si la casa de estudios a la que estás postulando o en la que mantienes cierto interés cuenta con el licenciamiento emitido por Sunedu. Revisa la lista AQUI

