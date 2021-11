Reinas del Show: Isabel Acevedo le dedica triunfo a su padre que está en el cielo

Emotivo triunfo para Isabel Acevedo

Siempre tuvo una gran inspiración y ese fue su padre. La noche del sábado 6 de noviembre fue muy especial y emotiva a la vez para Isabel Acevedo quien ganó el primer puesto en el programa Reinas del Show que conduce Gisela Valcárcel.

Por más de 4 semanas, la bailarina estuvo demostrando su gran ritmo y performance en el escenario, el cual cada puntuación la llevó hasta la gloria, luego de coronarse como la mejor en la pista de baile.

“Este triunfo lo logré con nombre propio. Vine acá, me dieron la oportunidad, me esforcé, bailé con el corazón. Estoy super agradecida, aparte es el cumpleaños de mi papá. Di lo mejor de mi en cada baile, estoy muy emocionada, no tengo ni palabras para describir lo que siento”, explicó.

“Este triunfo se lo dedico a mi papito que está en el cielo, a mi familia que está reunida. Estoy super agradecida, en especial con Dios que me da salud. Se vienen muchas cosas más. Quiero prepararme en el canto y la actuación”, indicó emocionada.

Asimismo, aseguró no sentirse mejor que sus compañeras, porque ellas son también muy talentosas y eso lo demuestra su llegada a la final.

“Todas somos chicas talentosas. La verdad ha estado difícil, reñido y yo estaba nerviosa. A la vez he tratado de disfrutar a todo momento y transmitir esa emoción que tenía al jurado. Además, trataba de pulir cada detalle, y estoy demasiado emocionada”, explicó en un inicio.

“Me han exigido hasta mucho más por el hecho de que soy bailarina, tengo técnica y me exigían. Siempre esperaban más de mí, y eso se veía en cada comentario. (La vuelven a abrazar, se toman fotos y le cantan cumpleaños)”, agregó muy emocionada.

BELÉN ESTEVES CONTRA VAINA BLUDAU

La argentina no ocultó su fastidio al oír el nombre de la excombatiente y, fiel a su estilo, cuestionó si realmente merecía estar en la gran final tras eliminar a Yolanda Medina.

“Yo no sé qué hace (Vania Bludau) ahí, en realidad, seamos honestos”, arremetió Belén sorprendiendo a la hija de Gisela Valcárcel.

“Yo siento que ha tenido el cariño del público, que eso es maravilloso, lo que quiere el artista, por ahí que ha tenido suerte con las desgracias ajenas y por eso ha llegado (a la final)”, agregó.

Pese a las duras palabras, Belén señaló que Vania podría sorprender en la gran final y, quizás, coronarse como la flamante ganadora de Reinas del Show por segunda vez.

“Si es que ella se enciende y se activa el último día y la rompe, porque para mí no ha hecho una buena temporada Vania, entonces siento que no se merecería ganar, pero quizá mañana ella descolla y gana. Uno nunca sabe, pueden suceder muchas cosas”, acotó.

