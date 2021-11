‘El Cuco’ arrebata celular a madre que llevaba hijo en brazos

Foto: Captura América

Una madre sufrió el robo de su celular cuando se encontraba cargando a su bebé en brazos. El delincuente quería completar su cometido sin importarle que llevaba al niño cargado.

El sujeto fue identificado como Martín Jiménez Sáenz de 18 años, alias ‘El Cuco’, quien terminó golpeando al bebé durante el forcejeo del celular.

Agentes del escuadrón verde, conociendo la información del arrebatador de celulares en el Rímac, lograron capturarlo en el cruce de Francisco Pizarro con el jirón Pasaje central.

“Yo también tengo mi hija, no me he dado cuenta que tenia a la suya en brazos”, respondió el Cuco ante las acusaciones de la gente alrededor.

Cabe resaltar que el delincuente se dedicaba a arrebatar celulares para llevarlos al mercado negro y fuentes mencionan que por cada celular robado la gente paga S/.200. Además de ello se supo que tiene un largo prontuario delictivo, procesado también por tráfico de drogas.

La policía resalta que no se deben comprar celulares de procedencia ilícita para compatir la informalidad y el robo agravado.

TRABAJADORES INFORMALES EN EL PERÚ

ComexPerú lanza la siglas con la mayor tasa de informalidad con 97.4% en el segundo trimestre del 2021 y superó en 22.8 puntos porcentuales el promedio nacional del 74.6% para el mismo periodo, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Asimismo, registra la mayor tasa de empleo vulnerable, con un 74.2% en el segundo trimestre de 2021. Ambas tendencias se mantienen desde hace varios años.

“Estos resultados nos indican que casi todos los trabajadores del sector agrícola carecieron de beneficios sociales de ley o laboraron en empresas que evaden la ley, lo cual también afecta una proporción considerable de trabajadores no vulnerables (dependientes, obreros y empleadores o patrones), y suma 1.16 millones de empleos agrícolas, lo que equivale a un 25.8% del total de empleos agrícolas”, detalló.

Si bien la tasa de empleo vulnerable es mayor en el sector agrícola con respecto al resto de sectores, es importante considerar que la cantidad de empleos no vulnerables supera a la mayoría, solo por detrás de lo registrado en los sectores comercio y servicios.

En ese sentido -subrayó- existe espacio y necesidad para pensar en intervenciones eficaces y directas que faciliten la creación de empleos adecuados, como significó la versión original del Régimen Laboral Agrario.

SECTORES CON MÁS TRABAJADORES EN EL PERÚ

César Peñaranda en diálogo con el Diario Gestión menciona que el empleo informal en el país “es producto de una baja productividad de los trabajadores que actúan en un mercado laboral rígido, con costos de contratación y de despido elevados, los que a la vez se desenvuelven en un mercado de bienes y servicios copado por empresas informales

En esa línea, señala que si bien en la última década (2007-2017) la tasa de informalidad laboral se redujo de 80% a 72.6%, en el último año esta tasa registró un crecimiento de 0.6 puntos porcentuales.

“Este desempeño es lógico pues coincide con la desaceleración económica. Las políticas públicas deben dirigirse a buscar que el saldo beneficio-costo de ser formal sea claramente superior al correspondiente por permanecer en la informalidad”, refirió.

EMPLEO INFORMAL AFECTA A OTROS PERUANOS

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, un 46% son trabajadores independientes, 32% son asalariados (empleados u obreros), 18% son familiares no remunerados, 2% empleadores y trabajadores del hogar.

El informe de la CCL, basado en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), también señaló que en la última década la informalidad promediaba el 74% y nunca descendió a menos de 70%.

El gremio precisó que antes de la pandemia el empleo informal en el país era producto de la baja productividad de los trabajadores, pero se incrementó el porcentaje luego que muchos empleados perdieran sus empleos y pasarán a crear sus propios negocios o se refugiaran en empresas informales.

Agregó que 58% de los trabajadores que laboran por su cuenta se encuentran principalmente en actividades agropecuarias, comercio y transporte.

En tanto, un 21% son trabajadores familiares no remunerados que en su mayoría tienen empleos en la actividad agropecuaria, un 18% son obreros, y 3% son empleados en comercio, alojamiento y restaurantes u otros servicios.





