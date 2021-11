Rodrigo González arremete contra Magaly Medina: “Vive confundida y haciendo berrinches”

Rodrigo González molesto con Magaly Medina por despreciar a Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

Amor y Fuego encendió nuevamente la polémica que vive Melissa Paredes con las revelaciones de su nana. De acuerdo a la entrevista que le realizaron, la extrabajadora del hogar fue testigo de la supuesta infidelidad de la exconductora de televisión.

Luego de emitirse la entrevista, Rodrigo González opinó sobre la traición de la actriz y le pidió que no salga a defenderse, pues cada vez que lo hacía, se disparaba sobre los pies.

Sin embargo, Magaly Medina al enterarse que el programa de Willax tuvo esta exclusiva, desmereció lo realizado por el equipo de ‘Peluchín’. “Yo no voy a honrar eso porque pienso que ya a este paso vamos a entrevistar al jardinero, al gasfitero, al wachimán de la cuadra”, indicó.

Asimismo, señaló que Magaly Tv: La firme fue el primero en dar a conocer el ampay y que los otros programas ahora solo buscan colgarse de las investigaciones que ellos hacen.

“ Ahí nomás, nosotros lanzamos el ampay, quien quiera seguir con eso y escarbando más (que lo haga) ”, sentenció y no habló más del tema, tratando de no tomarle mucha importancia a las nuevas revelaciones del caso.

Estos comentarios de Magaly Medina no fueron del agrado de Rodrigo González, quien no dudó en arremeter contra la ‘Urraca’ por despreciar el trabajo de su equipo y solo alabar lo que su programa hace.

“ La egocéntrica vive confundida y haciendo berrinches. Haber destapado un caso no la convierte en la dueña de la noticia ni de como la maneja el resto, pobrecita la soberbia la obnubila ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, ‘Peluchín’ le puso un nuevo apodo a la conductora de televisión, pues no es la primera vez que se refiere a su programa. “Es Magaly Mezquina, no esperamos menos”, precisó.

Rodrigo González vuelve a la carga contra Magaly Medina. (Foto: Twitter)

RODRIGO GONZÁLEZ SE BURLA DE MAGALY MEDINA POR LECTURA DE PRUEBA DE ADN

Rodrigo González no dudó en referirse a la incómoda situación que vivió el último 2 de noviembre Magaly Medina en su programa. El conductor de TV se burló y hasta le dijo que hubiera llamado a Andrea Llosa para que la guíe.

Como se recuerda, al mismo estilo que Andrea Llosa, Magaly Medina intentó revelar si la hija de Roxana Valiente era la hija de Antonio Cartagena. Esto tras hacerle una prueba de hermandad a la hija de Vanessa Tenorio, cuyo padre es el cantante.

Esta situación fue revivida por Rodrigo González y Gigi Mitre en Amor y Fuego. Mientras la conductora entendió la reacción de Magaly Medina, el presentador no dudó en burlarse.

“ Ella pensó que ese era el resultado, pero cuando abrió el sobre y leyó, dijo, cómo esto no era lo que se esperaba. Entonces al final, están reclamándole a Antonio Cartagena y según esto, una definitivamente no es su hija ”, señaló Mitre.

Por su parte, Rodrigo González se burló de Magaly Medina, pues antes de leer los resultados pidió una música de fondo.

“En este momento Magaly pedía una canción, ¿qué quería que pongan? ¿Let It Be?. (Dice) ponme la cancioncita para leer el resultado. Ahí sigue, no mi amor, le hubieran enviado un WhatsApp a Andrea (Llosa) antes de salir al aire para que te diga cómo se hace ”, dijo entre risas.

