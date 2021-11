ADFP advierte que nueva Asamblea de Bases en la FPF es inválida: “La convocatoria es nula”

Óscar Romero fue reelegido presidente de la ADFP.

Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Peruano, se pronunció este viernes 05 de noviembre luego del comunicado que salió el jueves por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El ente máximo dio nuevas fechas para la Asamblea de Bases, pero el mandamás de la ADFP comentó que esta convocatoria es inválida.

“Continúa la FPF con la ilegalidad. Hoy día todos podemos hacer todo, claro que puede, ¿debe hacerlo?, ¿es legal? No, no debe hacerlo y no es legal. Esto va a tener sus consecuencias. Lamentablemente no solo una consecuencia personal (contra Agustín Lozano), va a tener una consecuencia institucional. Sigue resquebrajándose el sistema del fútbol y rompiéndose la institucionalidad de la FPF. Eso no es correcto, están dañando a la institución, si eso no se entiende, lamentablemente será el Poder Judicial y las instancias correspondientes las que deberán actuar con sus decisiones y frenar este problema”, dijo el mandamás de la ADFP en GOLPERU.

Además, también comentó lo que deben hacer los clubes de la Liga 1 con este caso. “En principio, al igual como tienen el derecho a votar, también a elegir, a ser elegidos. Lo que deben hacer esta vez los clubes es enviar una carta, sugiero que sea notarial para que tenga una fecha de ingreso, y decir que esto se debe suspender”.

LOS PUNTOS CLAVES QUE SE HAN PEDIDO EN LA NUEVA ASAMBLEA:

1. DECLARACIÓN DE QUE LA ASAMBLEA DE BASES ELECCIONARIA HA SIDO DEBIDAMENTE CONVOCADA Y ESTÁ COMPUESTA EN CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA FPF.

2. RATIFICACION DE LA DECISION DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE CUMPLE MANDATO DE ASAMBLEA DE BASES SOBRE ADMISION DE LA ASOCIACION PERUANA DE FUTBOLISTAS – ASPEFUT.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FPF PARA EL PERIODO 2021 AL 2025, CUYO MANDATO COMIENZA A REGIR DESDE EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y CONCLUIRÁ EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025, SI LA ASAMBLEA SE LLEVA A CABO EN PRIMERA CONVOCATORIA; O EN SU DEFECTO, SU MANDATO COMENZARÁ A REGIR DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y CONCLUIRÁ EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025, SI LA PRESENTE ASAMBLEA ELECCIONARIA SE LLEVA A CABO EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

FPF CONVOCA A NUEVAS ELECCIONES

Nuevas fecha para elecciones en la Federación Peruana de Fútbol. Luego de la gran disputa por los Estatutos y la denuncia de la ADFP al ente máximo del fútbol peruano, la noche de este jueves 04 de noviembre se emitió un nuevo comunicado para dar a conocer la fecha de asamblea donde se verán tres puntos claves, entre ellos elegir al nuevo presidente.

Existen tres puntos claves para esta nueva convocatoria: la primera es dar conformidad a los Estatutos que hoy rigen en la FPF, la segunda será ratificar la decisión de la junta directiva que cumple de asamblea de bases sobre la admisión de la ASPEFUT (Asociación Peruana de Futbolistas) y la tercera elegir al Presidente, vicepresidentes e integrantes de la junta directiva, quien regirán de diciembre del 2021 hasta diciembre 2025.

Comunicado FPF

