Teletón 2021: ¿Qué artistas y conductores de televisión no se presentarán?

Este 6 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Teletón, pero está vez totalmente digitalizado por la pandemia de COVID-19. La organización este año no solo convocó a conductores de televisión y cantantes, sino también influencers y gamers.

Lo que se busca es que el evento se comparta en redes sociales para tener un mayor impacto y difusión. Sin embargo, aunque este año será totalmente diferente, hay algo que no ha cambiado, la ausencia de algunos artistas peruanos.

Son varios los conductores de televisión o figuras nacionales los que no aparecen y ellos mismos han explicado sus motivos. ¿Gisela Valcárcel tendrá algo que ver? Aquí responderemos algunas interrogantes.

MAGALY MEDINA EXPLICA POR QUÉ NO PARTICIPA

Pese a que es la reina de los ‘ampay’, Magaly Medina desde hace varios años que no participa en la Teletón, ella explicó en una breve entrevista que tuvo con Gisela Valcárcel que no lo hace porque es consciente que no puede competir con ella.

“Gisela es la principal y yo no voy a ir tampoco, digamos, en un horario donde ella no esté. Porque cuando ella está, nadie más la puede tapar, nadie más le puede quitar su brillo . Entonces para ir en un horario de madrugada cuando nadie me ve, yo prefiero no participar”, explicó.

Magaly Medina como la muñeca de El juego del calamar.

PROBLEMAS CON PRO TV

Todas las figuras de Pro Tv de América Televisión desde el 2019 que no se hacen presente en la Teletón, pues le negaron a Tula Rodríguez participar en una secuencia para evitar problemas con una de las ‘anclas’.

En aquella ocasión, Rodrigo González reveló que la popular ‘Peludita’ no prohibida de ir para no causar alguna molestia a Gisela Valcárcel, quien en los últimos años ha sido la cara de este evento.

“Cuando se enteran que Tula está yendo porque es una de las presentadoras de ‘En boca de todos’, llega un mensaje que dice ‘No puede ser así, Tula no va’, pero ya habían hecho todo con ella, y preguntando les dicen que no querían incomodar a una de las anclas de la Teletón (presentadores permanentes)”, comentó.

Desde esa ocasión ninguna figura de Pro Tv, que tiene a cargo a Esto es Guerra, uno de los programas más vistos de la televisión peruana, tampoco va a la Teletón, confirmando que hay una disputa interna.

CONDUCTORES DE AMOR Y FUEGO

Debido a que Willax TV no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, los conductores de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre, no serán parte de la Teletón 2021, esto pese a que gozan de buena audiencia y tienen gran llegada en las redes sociales.

Asimismo, una de las caras de este evento es Gisela Valcárcel, quien también los tendría vetados, por lo que su participación sería casi imposible así trabajen en otro canal de televisión.

Rodrigo González no estará en la Teletón. (Foto: Instagram)

SUSAN OCHOA TAMBIÉN FUE VETADA

Una de las grandes ausencias en el 2019 y que desde esa fecha no se ha hecho presente es Susan Ochoa, ganadora de dos gaviotas de plata de Viña del Mar. Como se recuerda, la cantante tuvo un enfrentamiento con Gisela Valcárcel en su programa, por lo que renunció.

“Susan Ochoa fue convocada para cantar junto a Shantall, Wendy Sulca y otros artistas, pero cuando empiezan a aparecer los intérpretes que invitaron a Susan no la llamaron. Yo llamé a Susan y lo que le dijeron fue que parece que hubo un ancla al que no querían incomodar... Como ella dijo algo que incomodó a una de las anclas tampoco la llamaron ”, reveló Peluchín.

