Maricarmen Marín comparte su embarazo con tierno mensaje para su bebé

La conductora de Mujeres Al Mando vive más que feliz con su embarazo. (Foto: Instagram)

Maricarmen Marín no ha dejado de registrar su embarazo en las redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió una romántica fotografía con un emotivo mensaje para su futura hija.

La conductora de Mujeres al Mando se luce muy sonriente junto a su pareja, Sebastián Martins en lo que habría sido una sesión de fotos. Como descripción, no dudo en escribirle tiernas palabras a su bebé.

“Micaela hijita, hicimos estas fotos para que sepas como eran tus papás en el 2021 y veas como estás creciendo en mi pancita, hay varías fotos que se quedan en la privacidad de nuestro álbum familiar, ya las veremos juntas, pero escogí algunas para compartirlas por aquí”, se puede leer en las primeras líneas del texto.

Asimismo, señaló que está viviendo uno de sus más grandes sueños y que se encuentra muy emocionada por la llegada de su pequeña.

“Nuestras caras, miradas y risas resumen lo que estamos viviendo por la llegada de nuestra primogénita, reviso nuestras fotos y sin duda fue una gran idea hacerlas, que bonito vivir la ilusión juntos, soñar despiertos con ese futuro que queremos construir como familia junto a Micaela”, concluyó.

(Foto: Instagram)

Sin duda fue una publicación que emocionó a más de uno puesto que en menos de 24 horas ya cuenta con más de 44 mil me encanta y 256 comentarios.

“Me da tanta felicidad verlos así”, “Bellos”, “Bendiciones”, “Que lindos”, son algunos de los comentarios que sus amigos y seguidores escribieron en el post.

Cabe resaltar que durante las últimas semanas la cantante de cumbia ha estado subiendo a sus redes sociales, distintas fotografía del proceso de su embarazo. En su penúltima publicación se puede ver la comparación de su barriga en la semana 25 versus de la semana 32.

Recordemos que la interprete de “La copita” y “Por que te fuiste” anunció su embarazo el pasado mes de julio con una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram tras varias semanas de ausencia en el programa que conduce en Latina.

¿CÓMO DESCUBRIÓ QUE ESTABA EMBARAZADA?

La cumbiambera respondió algunas preguntas de sus seguidores a través de su Instagram pues tenían muchas dudas sobre su embarazo.

“Un sábado que estábamos haciendo programa en vivo de ‘Yo Soy Perú’ me sentí mal, con el cuerpo cortado. Me asusté y me hice una prueba COVID-19 y dije: ‘por si acaso me hago una de embarazo’”, señaló Marín.

“(Me quedé) En shock, me quedé paralizada”, afirmó Maricarmen. “Cuando mi doctor me llama y me dice ‘Estás embarazadísima’, así me quedé, en silencio”, acotó la cantante.

Sus seguidores también quisieron saber cómo reaccionó su familia ante la noticia de la llegada de su bebé.

“(Fue) Una locura. Todos estamos muy emocionados, creo que pensaban que no era, es que la verdad no era mi prioridad. Y cuando se enteraron que ya estaba embarazada fue la locura”, contó entre risas.

