COP26: estudiante peruana fue invitada a la máxima cita ambientalista en Glasgow

COP26: peruana estará presente en Glasgow.

Denominada por los expertos como ‘la última oportunidad del planeta’ o ‘la cumbre climática definitiva’, la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se realizará del 31 de octubre al 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow (Escocia). En esta edición, Perú se hará presente con Alejandra Valdivia, estudiante de Ingeniería de la Energía en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), quien ya arribó al Reino Unido.

La estudiante, que cursa el décimo ciclo de la carrera, cuenta que siempre tuvo una inclinación hacia las ciencias y el cuidado del medio ambiente, y espera que este encuentro multilateral entre países, ayude al Perú a colocar en agenda los programas de adaptación al cambio climático e impulse el cierre de brechas en conocimiento sobre la vulnerabilidad de las temperaturas en la región y cómo actuar frente a ella.

“Mis objetivos durante esta presentación, en primer lugar, es aprender más sobre la forma en que se desarrollan las negociaciones climáticas, espero que en un futuro pueda apoyar al Perú al desarrollo de nuevas políticas y creo que la COP es el espacio perfecto para ello. En segundo lugar, es conectar con más jóvenes líderes o instituciones aliadas a traer estas conexiones a Perú y potenciar las actividades o crear nuevos proyectos que impulsen el desarrollo de proyectos juveniles, especialmente en transición energética”, comentó Valdivia.

Alejandra se presentará este 5 noviembre -en el marco del Día de la Juventud y Empoderamiento Público- al evento lateral “Bridging the generational divide: Championing Youth Innovation” organizado por SDG7 y UNIDO. Además, participará de los eventos de SEforAll.

INVITACIÓN A LA COP26

La participación en la COP26 de Alejandra se realizó mediante una postulación. El Ministerio del Ambiente le otorgó la oportunidad de acceder al evento medioambiental más importante a nivel global.

La estudiante de Ingeniería de la Energía cuenta que los puntos que espera se aborden con urgencia sean: “cumplir la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de todas las Partes y que estas sean suficientemente ambiciosas para cumplir con las metas trazadas. Otro punto es que los países desarrollados se comprometan a cumplir con la movilización de USD 100 billones cada año que prometieron y presenten un plan de aumento de esta meta”, señaló.

EL ROL DE LA JUVENTUD EN LA COP26

En Perú, nos representará una delegación inclusiva, que abarca la participación de 22 instituciones públicas y 11 actores no estatales, como por ejemplo mujeres, pueblo afroperuano, sindicatos, academia y jóvenes. En este último grupo, Alejandra Valdivia, estudiante de Ingeniería de la Energía de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), conectará sus conocimientos con más líderes e instituciones aliadas y potenciará la creación de nuevos programas que impulsen el desarrollo de proyectos juveniles, especialmente en transición energética.

La estudiante de UTEC, que cursa el décimo ciclo de la carrera, participará en dos eventos el 5 de noviembre. “Breaking Barriers for Youth to lead on SDG 7″, que es un conversatorio donde el tema es la juventud y el camino hacia lograr el acceso global a energía limpia, además, estará presente en la cita denominada “Bridging the generational divide: Championing Youth Innovation”, cuyo objetivo principal es la innovación de la energía.

