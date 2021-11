Alianza Lima: todo lo que se sabe de la ola de contagios COVID-19 en el primer equipo a pocos días de la final contra Sporting Cristal

Los actuales campeones de la Fase 2 del torneo local no están pasando su mejor momento luego de que el último lunes el mismo club diera a conocer que un total de diez jugadores entre habituales, juveniles y suplentes, dieron positivo para COVID-19. Esto se pudo conocer gracias a las pruebas de descarte que realizaron, parte del protocolo para que los íntimos iniciaran los entrenamientos este martes con miras a las finales contra Sporting Cristal que están programadas para dentro de tres semanas.

El club informó mediante un comunicado que los futbolistas contagiados son: Ricardo Lagos, Erick Canales, Javier Navea, Miguel Cornejo, Carlos Montoya, Axel Moyano, Arley Rodríguez, Oscar Pinto y Sebastián Gonzales-Zela, José Gallardo. De los cuáles Navea, Rodríguez y Pinto jugaron el viernes pasado contra Cienciano en la última fecha de la Fase 2 en la que se coronaron como campeones.

Comunicado de Alianza Lima sobre contagiados por COVID-19.

Sin embargo, en horas de la mañana RPP Noticias dio a conocer que se habría sumado tres nuevos casos a la lista luego de las pruebas de descarte que volvió a pasar el plantel ayer por la mañana. Los nuevos contagiados serían dos jugadores y un miembro del comando técnico, pero cabe resaltar que hasta el momento el club no ha compartido esta información.

LOS CONTAGIADOS

Hasta el momento, los jugadores contagiados no presentan síntomas, están guardando cuarentena para evitar que el virus se extienda y siguiendo las indicaciones de los médicos responsables.

Sobre los días que deben mantenerse aislados, el asesor legar de la Agremiación de Futbolistas (Safap) señaló que los jugadores que den positivos serán sometidos a otra prueba cinco días después y luego en el día 10 “si en la última prueba da negativo, puede volver a reincorporarse a los entrenamiento”.

VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS

En un inicio se esperaba que el regreso a los entrenamientos ocurra el día de hoy, sin embargo, con los posibles nuevos contagiados el club no se ha pronunciado sobre una fecha fija para la preparación, se espera que la vuelta se dé a más tardar el día lunes 8. Sólo queda esperar a lo que informe el club.

POSIBLES MULTAS

La semana pasada se conoció que Jefferson Farfán, capitán de Alianza Lima, realizó una fiesta por su cumpleaños a pesar de las actuales restricciones que existen debido a la pandemia. Por ello, el club habría decidido sancionar a los futbolistas que fueron a dicha fiesta independientemente de si salieran positivo o no en las pruebas de descarte. La sanción sería una multa, pero todavía no se conoce el monto que tendrían que pagar los futbolistas involucrados. Por el momento, solo se sabe que de los contagiados actuales, Carlos Montoya acudió a la celebración de ‘foquita’, todavía no se conocen más nombres.

Farfán no sería sancionado debido a que el futbolista no fue convocado a los últimos dos partidos de la blanquiazul por la Fase 2 del torneo local por lo que no se encontraba dentro de la burbuja de entrenamientos. Además, el examen de la ‘foquita’ dio resultado negativo, por lo que el delantero se encuentra entrenado en la Videna junto a la selección peruana, con miras al próximo partido contra Bolivia.

SPORTING CRISTAL VS. ALIANZA LIMA

Los blanquiazules y los rimenses se enfrentarán en partidos de ida y vuelta por la final de la Liga 1. La final empezará el domingo 21 de noviembre en el Estadio Nacional a las 3:00 p.m. hora local. El segundo y último está programado para una semana después, el 28 de este mes a la misma hora y en el mismo lugar. Cabe resaltar que hasta el momento no se han informado cambios sobre los encuentros por la final.

21/11

3:00 p.m. Alianza Lima vs. Sporting Cristal – Estadio Nacional

28/11

3:00 p.m. Alianza Lima vs. Sporting Cristal – Estadio Nacional

