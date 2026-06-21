Ecuador vs Alemania: día, hora y canal TV del partido clasificatorio del Grupo E en el Mundial 2026.

Ecuador desaprovechó una oportunidad clave para acercarse a la clasificación en la Copa del Mundo 2026. El sábado 20 de junio, empató 0-0 ante Curazao y complicó sus posibilidades de avanzar, ya que en la última fecha estará obligado a vencer a Alemania, líder del Grupo E, para aspirar a superar la fase de grupos. Conoce en esta nota la programación de ese decisivo encuentro.

Programación del Ecuador vs Alemania por fecha 3

El partido entre Ecuador y Alemania está programado para el jueves 25 de junio a las 15:00 horas de Perú y Ecuador, en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

En otros países, el encuentro comenzará a las 14:00 horas de México; 15:00 horas de Colombia; 16:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; 17:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y 22:00 horas de Alemania.

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Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0 - ES

Dónde ver el Ecuador vs Alemania

En Ecuador, el partido se transmitirá en vivo por Teleamazonas (señal abierta) y DirecTV Sports (televisión de pago), además de estar disponible en streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.

En Perú, la transmisión será en señal abierta por América Televisión (canal 4) y, en streaming, a través de América tvGO.

Para el resto de Latinoamérica, el encuentro se podrá ver por ESPN y en las plataformas de streaming Disney+ Premium y DGO.

En cuanto a la información minuto a minuto, Infobae Perú se encargará del seguimiento en vivo, proporcionando la previa del duelo, la narración de las mejores acciones, declaraciones de los futbolistas y los resultados de los demás encuentros del grupo y del torneo.

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De este modo, los seguidores podrán elegir entre televisión, streaming y coberturas digitales para no perderse ningún detalle de este enfrentamiento decisivo.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Ecuador y su empate amargo con Curazao

Ecuador empató 0-0 frente a Curazao y quedó al borde de la eliminación en el Mundial 2026. Con solo un punto en dos partidos del Grupo E, la ‘tricolor’ necesita vencer a Alemania en la última fecha para mantener sus opciones en el torneo.

En el estadio de Kansas City, el equipo sudamericano generó numerosas ocasiones y remató 27 veces, pero se encontró con una actuación destacada del arquero Eloy Room, quien evitó el gol en repetidas oportunidades, incluyendo remates claros de Enner Valencia, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Nilson Angulo.

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Curazao, bien replegado, también dispuso de algunas opciones en contragolpe, pero la defensa ecuatoriana respondió. Los cambios ofensivos no lograron modificar el resultado y, en los minutos finales, Ecuador no pudo concretar. El empate deja a la selección con una tarea complicada para la última jornada.

Los rostros de desconcierto de los jugadores de Ecuador luego del pitazo final del empate ante Curazao. Créditos: REUTERS/Issei Kato

Así va la tabla de posiciones del Grupo E

Con un punto en dos partidos, Ecuador enfrenta un panorama muy complicado, ubicándose en la tercera casilla en el Grupo E, solo por diferencia de goles, ya que Curazao fue goleada 7-1 en su debut.

Por su parte, Alemania lidera la zona con seis unidades y asegurar su clasificación, mientras que Costa de Marfil también suma 3 puntos. Curazao se encuentra en el fondo de la tabla con 1 punto.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026 tras la fecha 2.

Para avanzar, la ‘tricolor’ está obligada a vencer a Alemania en la última fecha y depender de otros resultados, un escenario que parece poco probable según la lógica deportiva.