Ecuador vs Alemania: día, hora y canal TV del partido clasificatorio del Grupo E en el Mundial 2026.

Ecuador desaprovechó una oportunidad clave para acercarse a la clasificación en la Copa del Mundo 2026. El sábado 20 de junio, empató 0-0 ante Curazao y complicó sus posibilidades de avanzar, ya que en la última fecha estará obligado a vencer a Alemania, líder del Grupo E, para aspirar a superar la fase de grupos. Conoce en esta nota la programación de ese decisivo encuentro.
Programación del Ecuador vs Alemania por fecha 3
El partido entre Ecuador y Alemania está programado para el jueves 25 de junio a las 15:00 horas de Perú y Ecuador, en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.
En otros países, el encuentro comenzará a las 14:00 horas de México; 15:00 horas de Colombia; 16:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; 17:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y 22:00 horas de Alemania.
PUBLICIDAD
Dónde ver el Ecuador vs Alemania
En Ecuador, el partido se transmitirá en vivo por Teleamazonas (señal abierta) y DirecTV Sports (televisión de pago), además de estar disponible en streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.
En Perú, la transmisión será en señal abierta por América Televisión (canal 4) y, en streaming, a través de América tvGO.
Para el resto de Latinoamérica, el encuentro se podrá ver por ESPN y en las plataformas de streaming Disney+ Premium y DGO.
En cuanto a la información minuto a minuto, Infobae Perú se encargará del seguimiento en vivo, proporcionando la previa del duelo, la narración de las mejores acciones, declaraciones de los futbolistas y los resultados de los demás encuentros del grupo y del torneo.
PUBLICIDAD
De este modo, los seguidores podrán elegir entre televisión, streaming y coberturas digitales para no perderse ningún detalle de este enfrentamiento decisivo.
También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
Ecuador y su empate amargo con Curazao
Ecuador empató 0-0 frente a Curazao y quedó al borde de la eliminación en el Mundial 2026. Con solo un punto en dos partidos del Grupo E, la ‘tricolor’ necesita vencer a Alemania en la última fecha para mantener sus opciones en el torneo.
En el estadio de Kansas City, el equipo sudamericano generó numerosas ocasiones y remató 27 veces, pero se encontró con una actuación destacada del arquero Eloy Room, quien evitó el gol en repetidas oportunidades, incluyendo remates claros de Enner Valencia, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Nilson Angulo.
PUBLICIDAD
Curazao, bien replegado, también dispuso de algunas opciones en contragolpe, pero la defensa ecuatoriana respondió. Los cambios ofensivos no lograron modificar el resultado y, en los minutos finales, Ecuador no pudo concretar. El empate deja a la selección con una tarea complicada para la última jornada.
Así va la tabla de posiciones del Grupo E
Con un punto en dos partidos, Ecuador enfrenta un panorama muy complicado, ubicándose en la tercera casilla en el Grupo E, solo por diferencia de goles, ya que Curazao fue goleada 7-1 en su debut.
Por su parte, Alemania lidera la zona con seis unidades y asegurar su clasificación, mientras que Costa de Marfil también suma 3 puntos. Curazao se encuentra en el fondo de la tabla con 1 punto.
PUBLICIDAD
Para avanzar, la ‘tricolor’ está obligada a vencer a Alemania en la última fecha y depender de otros resultados, un escenario que parece poco probable según la lógica deportiva.
Más Noticias
“Se complica”: Jugadores de Ecuador no ocultaron su angustia tras el empate ante Curazao que los deja al borde de la eliminación
Valencia, Galíndez y Alcívar reconocieron la frustración tras desperdiciar 27 remates sin gol. En Ecuador, las críticas apuntan a Beccacece y a la dirigencia de la Federación
Ecuador, en la cuerda floja del Mundial 2026 tras empatar con Curazao: ¿Qué resultados necesita la ‘tri’ para clasificar a 16avos?
El equipo de Sebastián Beccacece no pasó de una igualdad sin goles ante la debutante selección centroamericana. El conjunto sudamericano ha complicado sus chances de avanzar a la siguiente ronda, pero en la última fecha aún puede revertir la situación
Golazo de Carlos A. Mannucci para ponerse en ventaja ante Alianza Lima por Copa de la Liga 2026
Alejandro Montalva puso en ventaja a los trujillanos con un remate de cabeza cerca del final de la primera parte
Alianza Lima perdió 3 a 1 ante Mannucci en Trujillo por el Grupo A de Copa de la Liga 2026
Carlos A. Mannucci venció 3 a 1 a Alianza Lima en el estadio Mansiche por la segunda fecha de la Copa de la Liga, con goles de Alejandro Montalva, David Chicoma y Gonzalo Rodríguez
Eloy Room, el guardameta estrella de Curazao que dejó a Ecuador en cuidados intensivos en el Mundial 2026 al atajar 15 disparos de gol
De 37 años, el guardameta del Miami FC, de la USL Championship, frustró a una ‘tri’ intensa con un recital de bloqueos de toda clase. Por su exhibición el marcador acabó en cero. Quedó a una intervención de igualar el récord de Tim Howard, aunque se transformó en el ‘1′ con mayor número de paradas en tiempo regular
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD