WhatsApp: ¿cómo saber con qué nombre me guardaron mis contactos?

Conoce como saber con que nombre te tiene agregado cualquiera de tus contactos.

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería con mayor uso internacional. Y aunque la usamos constantemente y a diario, aún hay funciones de la aplicación que aparecen ocultas, sin darnos cuenta. Sucede, por ejemplo, que a veces deseamos saber cómo nos tienen agregado nuestros amigos.

Existe un método práctico para resolver esa problemática, ya que puede resultar fastidioso para quienes les gana la ansiedad en saber ese dato. Te presentamos el método para que sepas esa consigna, el mismo que es compatible tanto para Android como con iPhone.

¿CUÁLES SON LOS PASOS?

-Dirígete a la aplicación WhatsApp y busca la conversación de la persona en donde quieres saber cómo te guardó en su celular.

-Escríbele a esa persona y pide que te comparta tu contacto. Puedes inventar una excusa, cualquiera sin importar el objetivo.

-El usuario deberá ingresar a tu perfil pulsar los tres botones de la esquina superior derecha.

-Luego pulsar sobre Compartir.

-Finalmente, en la lista de contactos que aparece, debe buscar tu contacto y seleccionarlo para compartírtelo.

-Cuando lo comparta, sabrás cómo te tienen agregado.

WHATSAPP NO FUNCIONARÁ EN ESTOS CELULARES SAMSUNG

Conoce los modelos de celulares Samsung y sus sistemas que no serán compatibles con WhatsApp desde noviembre del 2021.

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Hay otras marcas que también se verán afectadas, como dispositivos de Huawei, ZTE, LG, Lenovo A820, UMi X2, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Faea F1, THL W8, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight y Caterpillar Cat B15.

¿CÓMO ACTUALIZAR WHATSAPP?

Puedes actualizar el app desde la tienda de aplicaciones de tu celular. Ten en cuenta que si recibes un mensaje que indica “no es compatible con tu versión de WhatsApp”, debes actualizarlo. Se recomienda tener instalada la versión más reciente disponible que contienen funciones nuevas y mejoras generales.

¿POR QUÉ NO PUEDO VER EL NÚMERO DE NOTIFICACIONES QUE TENGO EN WHATSAPP?

El número de mensajes junto al ícono de WhatsApp se llama globo de notificación. Es una función proporcionada por el fabricante de tu celular. Algunos launchers como Nova o Notifyer proveen la función de mostrar globos en aplicaciones.

Si no lo puedes ver, tal vez tengas que borrar el acceso directo y arrastrarlo nuevamente desde tu carpeta de aplicaciones. Para hacerlo, mantén presionado el acceso directo y arrástralo al ícono de la papelera (suele estar en la parte superior de la pantalla).

¿CÓMO ESCUCHAR UN MENSAJE DE VOZ ANTES DE MANDARLO?

Abre un chat individual o grupal. Mantén presionado el ícono del micrófono y luego desliza el dedo hacia arriba para grabar en modo manos libres. Comienza a grabar. Cuando termines, toca el ícono de detener. Toca el ícono de reproducir para escuchar tu grabación.

CAMBIA EL ESTILO DE TUS MENSAJES EN WHATSAPP

Ya sea que tengas Android o iPhone, puedes usar estos atajos para cambiar el estilo de las palabras que usas en tus mensajes. Solo debes agregar estos símbolos al inicio y al final.

Cursiva: _texto_

Negrita: *texto*

Tachado: ~texto~

Monoespaciado: ```texto```

¿POR QUÉ BLOQUEARON MI CUENTA DE WHATSAPP?

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada, como WhatsApp Plus. Tu cuenta podría ser suspendida permanentemente si no te cambias a la versión oficial.

Tienes que tomar en cuenta que la App no avala el uso de aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

