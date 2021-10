Carlos Orejuela, el jugador más longevo en disputar la Liga 1, se retiró del fútbol en el Alianza Lima vs Cienciano

Carlos Orejuela se retiró como futbolista ante Alianza Lima. (Foto: Liga 1).

Carlos Orejuela de despidió del fútbol esta tarde en el estadio Iván Elías Moreno. El empate 1-1 entre Alianza Lima y Cienciano, válido por la fecha 17 de la Fase 2 de la Liga 1, será recordado siempre por él ya que marca el fin de una extensa carrera que le permitió defender la camiseta de Universitario de Deportes, los blanquiazules, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

El delantero además quedará en la historia por romper el récord como el jugador más longevo en disputar la primera división del fútbol peruano con 41 años y 208 días, superando la marca del exguardameta Joel Pinto con 41 años y 146 días. El ‘Flaco’ volvió al fútbol luego de una dura lesión y estuvo presente 27 minutos esta tarde en el estadio Iván Elías Moreno.

El exfutbolista ingresó a los 63 minutos del encuentro por el argentino Juan Romagnoli, cuando el partido ya estaba con el marcador igualado por la mínima. Es importante resaltar que este año solo estuvo en lista en cuatro partidos y solo jugó los descuentos del empate 1-1 de los ‘cusqueños ante Alianza Universidad y este último cotejo. Una dura lesión lo marginó todo el año de las canchas.

“Jesús en ti confío. ¡Soy un ganador! Dios no está muerto. El adiós”, puso el jugador en sus redes sociales en la previa del encuentro ante el cuadro de La Victoria. La publicación estuvo acompañada del eterno número 41 y algunos emojis como una pelota, una copa y una carita con una lágrima.

Carlos Orejuela debutó en Universitario de Deportes en el 2000 para luego pasar por muchos equipos del fútbol peruano. Nunca tuvo un paso por el extranjero, pero tuvo años muy destacados. Tras su debut crema, vistió la camiseta de Sporting Cristal, César Vallejo, Total Chalaco, León de Huánuco, Sport Boys, Cienciano, Ayacucho FC, Cusco FC y Sport Chavelines.

Tuvo una pequeña historia con la selección peruana, debutando el 26 de junio del 2003 ante Venezuela en un partido amistoso internacional. Luego, se puso la blanquirroja en seis ocasiones más, donde pudo marcar un tanto.

Los años 2003 y 2004 fueron de los mejores. Con la camiseta rosada logró ser el máximo goleador en ambos años, marcando 14 goles en 30 partidos en el primer año y 16 goles en 38 partidos en el segundo, terminando con un promedio de 0.44 goles por encuentro.

En total, el exjugador ofensivo disputó un total de 350 partidos como profesional, donde anotó 115 goles. Además, brindó seis asistencias. Por otro lado, fue campeón nacional con Universitario de Deportes en el año 2000 y 2009, además del Torneo Apertura del 2002 2006. Con Alianza Lima levantó el trofeo del 2006. En 2005 se consagró campeón del Apertura con Cienciano.

CARLOS OREJUELA PISÓ UNA CANCHA LUEGO DE 229 DÍAS

“La verdad tuve mucho miedo, mucha rabia, frustración, dolor, en fin, no entendía nada, no entendía porqué me pasaba esto a mí”. Esto se puede leer en el primer párrafo que este 21 de octubre Carlos Orejuela compartió en sus redes sociales. El futbolista de 40 años volvió al fútbol en el Cienciano 1-1 Alianza Universidad luego de 229 días y su palabras reflejan lo que sintió.

El delantero peruano fue contratado por Cienciano del Cusco luego de una excelente temporada de la Liga 2 con Sport Chavelines, donde se convirtió el goleador de su equipo con seis anotaciones y estuvo entre los máximos artilleros de la competencia. Lamentablemente su equipo fue eliminado tras caer 4-2 ante Alianza Atlético de Sullana, equipo que finalmente ascendió a la Liga 1. Este año no había podido participar por la lesión.

“Hace 212 días me operaron de la rodilla y desde ese día solo pensaba en volver a jugar este deporte que tanto amo y que tan feliz me hace”, se aprecia en otro párrafo que el jugador escribió. El delantero agradece a su familia por la paciencia que le tuvieron y a Cienciano del Cusco, equipo que se “portó 10 puntos” según palabras del jugador.

