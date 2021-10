Gareca defiende convocatoria de Farfán, Lapadula y Valera para enfrentar a Bolivia

Últimas noticias de la selección peruana rumbo al Mundial Qatar 2022.

“Siempre tenemos que pelear, uno tiene que terminar de la mejor manera”, el técnico argentino Ricardo Gareca apareció ante las cámaras de televisión para dar a conocer la nueva lista de convocados para enfrentar las últimas fechas que el plantel disputará antes de terminar el año 2021.

Durante la conferencia de prensa que realizó, los periodistas estaban curiosos por la elección de los jugadores, tomando en cuenta que hay varias lesiones en el equipo de todos. Además, el nombre de Jefferson Farfán se hizo presente en la ronda de preguntas al ser descubierto celebrando su cumpleaños con una fiesta en medio de la pandemia.

El DT ha elegido a tres delanteros (Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula y Alex Valera) que formarán parte de la estrategia para los dos duelos programados. Aunque no hay muchas opciones de cambio, el argentino comentó que no serían los únicos, ya que podría ampliar el llamado para sumar refuerzos. Agregó que da tiempo a los jugadores para que ganen minutos con sus equipos y que en esta primera convocatoria, ha elegido a los adecuados.

Sobre la fiesta de Farfán, sostuvo que pese a que tiene experiencia en el medio, comentó que los jugadores no pueden hacer lo que se les da la gana. Pero que en su caso, él no justifica ni critica lo que ha protagonizado el popular ‘10 de la calle’.

“Prefiero no opinar. Ya vamos por dos años con todo esto y la gente está cansada. No justifico ni critico, estoy una etapa en la que debo entender porque pasan las cosas. Hay cosas que no se acatan y otras que no. Quedo a criterio de cada uno”, agregó.

Sobre el gran ausente de la lista, Rodrigo Dulanto, aseguró que le están haciendo seguimiento y que cuando lo vean conveniente será integrado a la bicolor.

LISTA DE CONVOCADOS DE PERÚ

Con la ausencia de Flores, Ruidíaz y la no convocatoria de Rodrigo Dulanto, estos son los convocados del profesor Ricardo Gareca:

Gallese, Caceda, Carvallo, Callens, Zambrano, Corzo, Ramos, Abram, Araujo, Advíncula, Lora, Trauco, López, Loyola, Tapia, Yotun, Aquino, Canchita, Peña, Cartagena, Cueva, Calcaterra, Raziel, Carrillo, Costa, Lapadula, Farfan, Valera.

DÍA Y HORARIO DE LOS PARTIDOS DE NOVIEMBRE

Contra Bolivia, el cuadro liderado por Ricardo Gareca jugará como local ante ‘la verde’ en el Estadio Nacional el próximo 11 de noviembre. La Conmebol utilizó sus redes sociales para dar a conocer las horas y fechas exactas de los encuentros de noviembre. El primer duelo blanquirrojo se jugará a las 9:00 p.m. hora peruana.

Para el partido contra la selección de Venezuela, la bicolor jugará de visitante, por lo que la escuadra nacional deberá trasladarse a Caracas para el enfrentamiento. El choque entre selecciones está programado para el 16 de noviembre a las 6:00 p.m. hora peruana/ 7:00 p.m. hora de Venezuela.

