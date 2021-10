Selección peruana: Luis Advíncula volvió a entrenar con Boca Juniors y apunta a los partidos de Eliminatorias

Luis Advíncula fichó por Boca Juniors procedente del Rayo Vallecano de España. (Foto: Boca Juniors)

El regreso del ‘Rayo’. Luis Advíncula volvió a los entrenamientos con Boca Juniors luego de recuperarse de un desgarro que sufrió con la selección peruana en el duelo ante Argentina en la pasada fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Mediante una historia subida en su cuenta de Instagram, ‘Bolt’ dio a conocer la noticia con una foto que fue acompañada del siguiente mensaje: “Estoy de vuelta. Gracias papá lindo” , que lo acompañó con dos emojis de manos juntas, agradeciendo a Dios por su pronta recuperación.

Ahora, el defensa peruano buscará retomar su mejor forma física para alcanzar dos cosas: primero adueñarse de la banda derecha en su club y segundo aportar a la ‘blanquirroja’ cuando le toque medirse en la próxima jornada doble del proceso clasificatorio ante Bolivia y Venezuela en noviembre.

Publicación de Advíncula tras su regreso a las prácticas con Boca.

OPORTUNIDAD DE ORO EN BOCA

En el caso del cuadro ‘xeneize’, no disputaba un partido desde el Clásico del fútbol argentino que jugó ante River Plate el pasado 3 de octubre. Además, la reciente grave lesión de su competidor por el puesto, Marcelo Weigandt, le otorga grandes oportunidades de ser titular en el encuentro que se enfrentarán a Gimnasia y Esgrima de La Plata este sábado 30 por la fecha 19 de la liga argentina. También podría ser considerado para el duelo con Argentinos Juniors el miércoles 03 de noviembre por la Copa Argentina.

CRÍTICAS

Advíncula tiene la mejor de las ocasiones para quedarse con el puesto y asentarse en el once titular. Y es que desde que llegó a Boca, sus actuaciones han rendido lo esperado y rápidamente recibió críticas por parte de la afición y la prensa argentina. “Advíncula atacaba y volvía caminando. Estaba sin aire. (...) Advíncula va al ataque y después el partido era de Carrascal (River). Míralo, míralo, míralo a Advíncula. Por eso Carrascal le ganó el partido a vos”, fue el comentario de Gustavo López, periodista de la cadena internacional ESPN, tras el partido que jugó ante River Plate.

Por su parte, Diego Fucks, otro periodista de la misma compañía, se mostró extraño por la contratación del futbolista nacional habiendo jugadores en las divisiones menores del elenco ‘gaucho’ con aptitudes para pelear el puesto. “Van a apuntar a las inferiores (En Boca), pero traen a Advincula (Luis) para tapar a un pibe. Weigandt (Marcelo) se fue a foguear a Ginmasia, regresa a Boca y ¿traes a Advíncula? No hay un plan claro”, señaló.

Los hinchas también hicieron lo propio mediante las redes sociales. “Hay que devolver a Advíncula, no sé qué jerarquía hablaban cuando lo trajeron” o “Sí, me gusta mucho Weingandt y Advíncula no ha demostrado mucho” fueron algunos mensajes que se pudieron leer.

Sin duda, que el ex Sporting Cristal tiene la complicada misión de revertir la situación, ya que juega en uno de los grandes del continente e incluso del mundo. Pero con el paso de los años ha ido demostrando su jerarquía y capacidades que lo hacen un jugador importante para cualquier entrenador.

SELECCIÓN PERUANA

Cabe recordar, que el peruano no pisaba los terrenos de juego desde el calentamiento previo al partido en que la ‘bicolor’ sucumbió por 1 a 0 ante la ‘Albiceleste’. Tuvo que ser sustituido por Jhilmar Lora, quien tuvo una actuación bastante discreta.

Para la próxima fecha de las Eliminatorias ante bolivianos y venezolanos, seguramente Ricardo Gareca lo ponga de titular, ya que ‘Lucho’ es fijo y uno de los jugadores, que si se pone bien físicamente, se le puede aprovechar el recorrido de ida y vuelta característico de los laterales.

Además, las chances de ir a la cita mundialista se definen prácticamente en esta doble fecha de noviembre. No hay margen de error. La ‘bicolor’ tiene que apuntar a sacar 6 puntos para evitar futuras complicaciones en la tabla de posiciones, ya que actualmente se encuentra en la penúltima posición con 11 puntos, a 5 del pase al repechaje que por ahora lo tiene Uruguay.

SEGUIR LEYENDO