Beto Da Silva quiere regresar a la selección peruana: “Nunca me taché, todos los días sueño con ser convocado”

El jugador con raíces brasileñas debutó con la ‘bicolor’ ante Trinidad y Tobago el 2016, en donde hizo un gol. (Foto: Compacto/UCV Club de Fútbol)

La vida le sonríe a Beto Da Silva, delantero de la Universidad César Vallejo, que viene pasando por un buen momento futbolístico, tras tener continuidad y dejando de lado las lesiones que constantemente lo azotaron. Esto le ha permitido pensar en una cosa: volver a la selección peruana.

“Vengo trabajando para estar en la Selección. En ningún momento me taché, siempre me pidieron desde Videna que tenga continuidad y que me libre de las lesiones, lo que me ha impedido tener regularidad. Todos los días sueño con la Selección”, afirmó el atacante en una entrevista el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP. Y es que ha pasado por bastantes momentos negativos a sus cortos 24 años que ahora siente que puede ser la oportunidad de volver a un grupo que ya integró en la Copa América Centenario el 2016.

Desde que estaba en las selecciones juveniles de Perú, se le veía como una de las grandes promesas a considerar. De hecho, fichó por el PSV Eindhoven de Holanda con tan solo 19 años tras salir libre de Sporting Cristal.

LESIONES Y ERROR EN SU CARRERA

Aunque con el transcurrir de los años, la impaciencia y las recurrentes lesiones le llevaron a pasar por 8 equipos pese a su corta edad. El mismo Da Silva comentó en una entrevista al mismo medio que su mayor error fue irse del cuadro holandés. “Tuve algunas diferencias con los técnicos. Son muy estrictos y yo era más relajado, pero ya no lo soy más. Aprendí que estaba equivocado y que debía ser más profesional. Me equivoqué al irme tan rápido. Estaba en un equipo grande donde me querían mucho y tenía un plan a largo plazo conmigo. Cuando apareció Gremio me apuré y tomé una mala decisión, no tengo problema en decirlo. No me arrepiento de nada porque todo sirve para aprender”, señaló casi a mediados del 2018.

CONFIANZA DE ‘CHEMO’

Ahora, bajo la dirección técnica de ‘Chemo’ Del Solar en la UCV ha recuperado la sonrisa y su performance ha mejorado. Lleva anotados 2 goles en 18 apariciones en lo que va del 2021. De hecho, el entrenador nacional fue una de las razones por las que decidió ir este año al cuadro trujillano. “Desde que llegué a César Vallejo me he sentido cómodo. Ahora gozo de regularidad, tengo la confianza de Chemo y de su comando técnico”, dijo el jugador peruano que busca clasificar a la Copa Libertadores con el cuadro ‘poeta’.

REGRESO A MATUTE

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de pegar la vuelta a Alianza Lima, club que lo prestó al elenco norteño y con el que tiene contrato hasta finales del 2022. “Si me dicen que regrese luego de mi préstamo de Vallejo, dependerá de muchas cosas, quisiera gozar de regularidad, saber si el técnico contaría conmigo. Imagino que la semana que vienen mi representante y los clubes se sentarán a conversar sobre mi futuro. Lo que sea bienvenido yo voy a estar a disposición para seguir mejorando”, expresó.

PASADO Y PRESENTE DE ALIANZA

A pesar de que el año pasado tuvo la mala fortuna de formar parte del plantel ‘blanquiazul’ que descendió, pero que fue salvado por el TAS, se alegra por el buen momento que tienen en la actualidad tras llegar a la final de la Liga 1. “El año pasado no teníamos mal equipo en Alianza Lima, había expectativa pero fueron de esos años raros, años en los que nada sale. Salió todo mal pero el club nunca dejó de ser grande. Era obvio que iba a pelear arriba, ahora están peleando el título”, comentó. También dio a conocer a su favorito para esta definición: “Yo le voy a Alianza Lima”.

SEGUIR LEYENDO