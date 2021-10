Rodrigo González sobre pedido de Melissa Paredes para que dejen de exponerla: “¡Basta de esta payasada!”

Rodrigo González arremete contra Melissa Paredes por comunicado. (Foto: Instagram)

No se encuentra de acuerdo. En el último comunicado que envió Melissa Paredes, la modelo pidió que dejen de exponer a su familia tras estar en el ojo de la tormenta. Esta solicitud no fue del agrado de Rodrigo González, quien le dejó en claro que fue ella la que se prestó para generar más morbo sobre su actual relación con Rodrigo Cuba.

Como se recuerda, la exconductora de América Hoy fue ampayada en el estacionamiento de un centro comercial mientras se besaba con su bailarín Anthony Aranda dentro de su camioneta.

Luego del escándalo de infidelidad, Melissa Paredes se presentó en el magazine de América Televisión para explicar que se encontraba separada de su aún esposo desde inicios de octubre, esto pese al comunicado del ‘Gato’ Cuba.

Sin embargo, debido a que todos los programas de espectáculos hablaron sobre el tema y le hacían un seguimiento, la exreina de belleza envió un comunicado pidiendo que respeten la privacidad de su familia, esto aunque ella misma publicaba en redes sociales su vida cotidiana al lado de su hija.

Rodrigo González no pudo evitar opinar al respecto y asegura que ella misma se busco que la prensa la persiga en los últimos días, además de las especulaciones que surgieron sobre una posible reconciliación con Rodrigo Cuba.

“Luego cuando no le gusta lo que le dicen se victimiza, se pone la pestaña, pone una canción triste, pone la cámara en automático y se graba en 3,2,1 y empieza a sufrir en cámara para que tú te compadezcas. ¡Basta de esta payasada! Y lo que está pasando te lo mereces ”, enfatizó.

De otro lado, el popular ‘Peluchín’ indicó que dicho comunicado habría sido una idea de Gisela Valcárcel, quien salió abiertamente en su programa de televisión a respaldarla.

“Le ha aprendido todas las mañas a la jefa (Gisela), por un lado, me persigno, no sé por qué estoy viviendo esto, pero por el otro lado, está como vamos a dar este contenido porque llevó dos horas que no rebotó en ninguna plataforma... ”, dijo.

Rodrigo González se animó a opinar sobre el comunicado que publicó Melissa Paredes en su Instagram. (Foto: Instagram)

MAGALY MEDINA ARREMETE CONTRA MELISSA PAREDES

Magaly Medina se pronunció sobre el comunicado de Melissa Paredes, donde informa que ya inició sus trámites de divorcio, pero sobre todo hizo referencia al pedido de la actriz. “Solicito no se siga especulando más sobre temas de carácter estrictamente privado y familiar”, indicó la exmodelo en su publicación.

Estas palabras no pasaron desapercibas por la periodista, quien resaltó que es la propia Melissa quien debe poner un alto a todo, pues con sus publicaciones solo alimentan el morbo y el deseo de saber si se reconcilió o no con Rodrigo Cuba.

“Uno publica en redes sociales lo que uno quiere que se sepa. Melissa no para de publicar desde el momento que la ampayamos”, señaló Magaly Medina, resaltando que esas publicaciones son invitó a que los demás piensen que “está en una buena relación con su esposo”.

“ Yo le quiero decir a Melissa una cosa, porque como siempre no es consecuente lo que dice con lo que hace ”, indicó la comunicadora, resaltando que es la propia modelo, quien “origina” el morbo.

“Lo mejor que podrías hacer es ‘no publiques’, te lo quedas para ti o le mandas a tu familia si quieres. (...) Si vas a publicar, sabes que vas a generar una serie de especulaciones ”, señaló.

MELISSA PAREDES ANUNCIA QUE SE DIVORCIARÁ DE RODRIGO CUBA

A través de un comunicado, Melissa Paredes confirmó que ya se encuentra en conversaciones con Rodrigo Cuba sobre su divorcio. Asimismo, pidió respeto para su familia. Como se recuerda, la exmodelo fue captada besando a su bailarín de Reinas del Show.

“Hago de conocimiento de la opinión pública, a fin que no se siga especulando sobre mi vida personal y familia y evitar confusiones y malos entendidos, que estoy iniciando conversaciones y tratativas en busca del bienestar y estabilidad emocional y psicológica de mi hija, y sobre trámites de divorcio”, se puede leer en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

