Hernán Novick expresó su deseo de quedarse en Universitario de Deportes y salir campeón el próximo año

Hernán Novick fue parte de los jugadores que dieron una conferencia de prensa esta mañana en Campo Mar. Desde su llegada a Universitario de Deportes, el volante uruguayo ha sido de los más influyentes en el año y ha sabido como ganarse el cariño de los hinchas ‘cremas’. Ese reconocimiento ha llevado al ‘Mago’ a querer quedarse en tienda ‘merengue’ y a soñar con un título en la próxima temporada.

“Estoy muy contento en el club, me recibieron de la mejor manera, tanto la gente en la calle, lamentablemente no lo tuvimos en las tribunas. Estoy con muchas ganas de poder quedarme y poder ser campeón con Universitario”, declaró el ‘charrúa’ en la rueda de prensa emitida por el Facebook del club.

Los números del mediocampista son 9 goles y 4 asistencias en 22 partidos disputados. Mucho más allá de ellos, el ex Peñarol aporta mucho en el juego de los ‘merengues’ y eso se ha podido comprobar en los duelos que no pudo estar por lesión. Se podría decir que actualmente no tiene que lo reemplace en el esquema de ‘Goyo’. Asimismo, su experiencia en el vestuario contribuye mucho en los más jóvenes.

“Vamos a salir a buscar el triunfo. Un club como Universitario, siempre está con la mentalidad ganadora cada fin de semana y más aún sabiendo que este partido es muy importante para entrar a la Copa Libertadores”, se expresó Novick acerca del último partido del año.

15 AÑOS DE CARRERA

Esta temporada, Hernán cumplió 15 años desde su debut en el fútbol profesional. Tanque Sisley fue el primer club que acogió al uruguayo y estuvo ahí por dos temporadas, disputando la segunda división de su país. Después, pasó al Villa Española que recién había logrado el ascenso. Posteriormente, defendió la camiseta del Fénix, donde utilizó por primera vez el dorsal ‘10′.

El equipo ‘albivioleta’ le ayudó a dar ese saltó a un equipo grande como es Peñarol. Ahí pudo compartir vestuario con su hermano mayor, Marcelo Novick y con el peruano Paolo Hurtado. Permaneció por dos temporadas, en las cuales anotó cuatro goles en 46 partidos. Sin embargo, a finales del 2016 quedaría libre y decidió emigrar a la liga paraguaya. En su paso por aquel país, defendió los colores del Guaraní, Cerro Porteño y Sol de América.

En el 2020 retornó al conjunto del cual es hincha, el ‘Girasol’. No obstante, no pudo sumar muchos minutos. De inmediato, Ángel Comizzo, técnico por ese entonces de la ‘U’, decidió traerlo a Lima para reforzarse de cara a la Copa Libertadores.

PRÓXIMO PARTIDO

Universitario se enfrentará a Melgar este domingo a las 15:00 (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo. Ambos clubes se jugarán una final para poder asistir a la Copa Libertadores del próximo año. La ‘U’ viene de vencer 2 a 1 a Cusco, mientras que los ‘rojinegros’ se impusieron sobre Municipal con un 3 a 1.

RESULTADOS QUE NECESITA LA ‘U’

Si Universitario vence a Melgar, no habría forma que los merengues se muevan de la tercera ubicación. Sin embargo, el elenco arequipeño podría decirle adiós a la Libertadores en caso Vallejo sume tres puntos.

Si Universitario empata con Melgar haría 44 unidades. Y si ‘los poetas’ ganan por un resultado abultado (más de dos goles), la ‘U’ pasaría a ser cuarto y no accedería a la fase 2.

Si Universitario pierde con Melgar y Vallejo gana, el cuadro de Ate se quedaría fuera de la participación de la Libertadores y jugaría la Sudamericana. Puesto que, los de Arequipa sumarían el mismo puntaje y lo superarían por diferencia de goles.

