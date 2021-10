Guillermo Bermejo sobre “nacionalizar” gas de Camisea: “término puede ser desagradable”

Congresista oficialista respaldó masificación del gas.

El gas continúa en boca de todos. Ahora el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, se refirió al respecto y aseguró que la gestión del presidente Pedro Castillo tiene como prioridad desarrollar la infraestructura necesaria para la masificación de este recurso natural en todo el país.

Asimismo, puso paños fríos a las declaraciones del mandatario, en las que insinuaba su intención de “nacionalizar” o “estatizar” el gas, pero que en realidad se refería a una “masificación”, según luego explicaron sus ministros.

“Nosotros vamos a poner el gas al servicio de los peruanos, el término puede ser agradable o desagradable…”, dijo el legislador desde Cajamarca, donde el Congreso realiza un pleno descentralizado.

“(Esto) ya se ha iniciado, no es una idea. Si no me equivoco, se ha iniciado (la inversión) de más de 800 millones de soles para la masificación del gas en el sur”, indicó sobre el desarrollo de infraestructuras de gas natural, inicialmente, en Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Ucayali.

CULTIVO DE COCA

El parlamentario también comentó sobre una eventual erradicación de cultivos de coca. Bermejo calificó de “inhumano” que el Gobierno no proponga otras soluciones o pacte con los agricultores cocaleros.

“Si va a erradicar (la hoja de coca), se tiene que erradicar con eficiencia, ¿no? Es absolutamente inhumano decirle a medio millón de agricultores, que no pueden sembrar nada, que se les va a quemar su coca y que se mueran de hambre”, criticó.

Según el congresista oficialista, las consecuencias de “erradicar a la mala” la hoja de coca es que se ha perdido la capacidad de detectar exactamente cuántas hectáreas de dicho cultivo existen en la actualidad.

“Si hoy día anuncias que vas a erradicar en un lugar, (los agricultores) se van a sembrar a otro. Esa es una incapacidad que tiene el Estado para coordinar con los agricultores”, sentenció.

TRADUCCIÓN DE DISCURSO DE PEDRO CASTILLO

La premier Mirtha Vásquez explicó esta noche que intentó decir el presidente Pedro Castillo sobre la “nacionalización” y “estatización” del gas de Camisea, idea que causó gran revuelo en el ámbito político y económico.

En un diálogo para RPP, Vásquez negó que exista un doble discurso por parte del Ejecutivo, como insinuaban desde el Congreso de la República.

“Nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad, creo que se ha malinterpretado y se ha dicho que hay contradicciones o un doble discurso. Yo quiero descartar totalmente eso, porque el discurso lo hemos discutido incluso con el mismo presidente y todo el Gabinete. Todos estamos claros en materia del gas”, comentó.

Según Mirtha Vásquez, cuando el mandatario habla sobre una “nacionalización” del gas de Camisea, en realidad se refiere a una “masificación”, en busca de que este recurso natural llegue a todos los peruanos.

“El tema puntual es que queremos lograr dos objetivos fundamentales. Primero es que el gas llegue a todos los peruanos y algunos lo plantean esto como la nacionalización del gas, pero ese es el objetivo: la masificación del gas”, expresó.

“Lo segundo es proceder a la renegociaciones. Vamos a ser respetuosos de la norma y de la libertad de las empresas, de eso no hay nada de qué preocuparse”, continuó.

Por último, aseguró que no volverán a ocurrir confusiones de este tipo en aras de conservar la estabilidad económica del país.

“El propio presidente está claro en que hay que ser muy precisos, por eso emitió ese tuit para precisar y para que todo el mundo se queda tranquilo. No sé si fue un error de comunicación, pero él está claro y nos manifestó que siempre se está refiriendo a la masificación del gas”, puntualizó.

