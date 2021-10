¿Cómo promover la lectura en los niños? Conoce aquí los tips básicos para fomentarla

Conoce las recomendaciones más efectivas para fomentar la lectura en niños. (Foto:Andina)

Perú es uno de los países con menor calificación en el ránking de comprensión lectora y eso lo demuestra el resultado de la prueba PISA. El país ocupó el puesto 64 de 77 países. Otros países latinoamericanos como Chile Colombia, México y Brasil, han demostrado su efectiva calidad educativa, ocupando puestos altos en dicha prueba.

Del 100% de estudiantes peruanos solo el 0.8% ocupan un nivel alto de lectura, mientras que un 14.3% están en un nivel medio. Este resultado puede impactar en el futuro de los niños, ya que al no ser corregido el mal hábito de no leer y no comprender lo que se lee, es probable que el futuro profesional se vea muy reducido frente a los competidores con los que se enfrente para insertarse en el mundo laboral.

Según la especialista en lectura para niños, Kristina Cordero considera que es fundamental iniciar el trabajo de fomentar la lectura ayudando a los escolares a descubrir qué géneros o tipos de libros son de su agrado. Esto generará en el menor emoción y curiosidad, y terminará transformándose en motivación para una lectura mucho más frecuente.

Asimismo, la también representante de Beereaders, plataforma de lectura innovadora e interactiva, brinda cinco recomendaciones tanto para padres y profesores con el fin de motivar la lectura en los niños y así se logre un mayor aprendizaje, junto con una experiencia placentera y gratificante para el estudiante.

Así que toma nota a los 5 tips que fomentarán la lectura en el pequeño que tienes en casa.

1. Elige libros que tengan relación con el entorno en que viven tus hijos o alumnos

Estamos acostumbrados a iniciar con libros que nos muestran historias o realidades diferentes a las que vivimos, y no está mal porque un libro te transporta a diferentes lados, pero en el caso de alguien que recién está iniciando un hábito de lectura, es necesario que sienta la historia muy cercana. Al leer algo que esté relacionado con su entorno, el menor se sentirá familiarizado y a ti se te será más fácil hablarle de lo que lees o comentar al respecto.

2. Si el menor es una persona creativa e imaginativa, elije libros que tengan dibujos y pocas palabras

Debes de aprovechar el nivel de imaginación que tiene el pequeño (a), ya que así podrás contarle historias diferentes en cada ocasión., utilizando las mismas imágenes y él también comenzará a crear historias para las imágenes. Esto lo motivará mucho porque sentirá que él le está dando vida a una historia.

3. Háblale de cada imagen en la página y descríbela con la mayor cantidad de detalles posibles

Es necesario explicarle al menor de forma detallada sobre cada imagen. Recuerda que ellos están en proceso de aprendizaje, tomarán todo lo que les dices. Escucharán y aprenderán.

4. Historias

Cuando narres historias o escojas libros trata de que en lo posible sean sobre situaciones similares a las que viven en el hogar. Esto permitirá que se identifique con la historia y que desee averiguar qué más pasará con los personajes. Puedes añadir dentro de la historia de los personajes las actividades que el pequeño realiza. Se sentirá parte de la historia.

5. Comprensión

Este paso es muy importante, ya que aquí sabrás qué tan atento estuvo a la historia y si la historia fue fácil o difícil de comprender. Las preguntas pueden ir por el lado lo que vio en el libro, qué sintió, qué opina sobre la reacción de algún personaje o qué hubiera hecho él si hubiese estado en el papel de cierta persona.

