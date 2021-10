Magaly Medina tras comunicado de Melissa Paredes: “Tú incentivas el morbo con tus publicaciones”

Magaly Medina responde a Melissa Paredes tras publicar comunicado. (Foto: ATV/ instagram)

Magaly Medina se pronunció sobre el comunicado de Melissa Paredes, donde comunica que ya inició sus trámites de divorcio, pero sobre todo al pedido que hizo a la prensa . “Solicito no se siga especulando más sobre temas de carácter estéricamente privado y familiar”, indicó la exmodelo en su publicación.

Estas palabras no pasaron desapercibas por la periodista, quien resaltó que es la propia Melissa quien debe poner un alto a todo, pues con sus publicaciones solo alimenta el morbo y el deseo de saber si se reconcilió o no con Rodrigo Cuba.

“Uno publica en redes sociales lo que uno quiere que se sepa. Melissa no para de publicar desde el momento que la ampayamos”, señaló Magaly Medina, resaltando que esas publicaciones son invitó a que los demás piensen que “está en una buena relación con su esposo”.

“Yo le quiero decir a Melissa una cosa, porque como siempre no es consecuente lo que dice con lo que hace”, indicó la comunicadora, resaltando que es la propia modelo, quien “origina” el morbo.

“Lo mejor que podrías hacer es ‘no publiques’, te lo quedas para ti o le mandas a tu familia si quieres. (...) Si vas a publicar, sabes que vas a generar una serie de especulaciones”, señaló.

Asimismo, se refirió al anuncio de divorcio de Melissa Paredes: “Ella habla de divorcio, eso me parece bien, que se cuide la tranquilidad emocional de la menor que no tiene la culpa de lo que hacen los mayores. Ya lo dijo claro, no hay marcha atrás, hay divorcio”.

En otro momento señaló que la gente quiere saber qué sucederá con Melissa, sin embargo, si la exconductora de América Hoy quiere respeto, “tiene que empezar por ella, medir lo que publica en las redes sociales y no exponer una relación”.

“La que involucra a su hija desde siempre es ella, desde el ampay creo que la expone mucho más. Tú eres la primera que abre la puerta, la ventana de la privacidad de tu niña, la prudencia debe partir de ti, para que el resto de nosotros ya no quiera seguir hurgando”, recalcó.

La conductora de Magaly TV: La Firme resaltó también que “la especulación van a continuar”, pero como protagonista de la historia debe saber detener todo “con discreción y prudencia”.

Finalmente, resaltó que una lección que debe sacar de todo esto es “no seguir incentivando el morbo” con sus publicaciones.

Publicación de Melissa Paredes. (Foto: Captura Instagram)

MELISSA PAREDES ANUNCIA QUE SE DIVORCIARÁ DE RODRIGO CUBA

A través de un comunicado, Melissa Paredes confirmó que ya se encuentra en conversaciones con Rodrigo Cuba sobre su divorcio. Asimismo, pidió respeto para su familia. Como se recuerda, la exmodelo fue captada besando a su bailarín de Reinas del Show.

“Hago de conocimiento de la opinión pública, a fin que no se siga especulando sobre mi vida personal y familia y evitar confusiones y malos entendidos, que estoy iniciando conversaciones y tratativas en busca del bienestar y estabilidad emocional y psicológica de mi hija, y sobre trámites de divorcio”, se puede leer en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“Asimismo, y a pesar de ser una figura pública, les pido respeto para estos momentos de mi vida privada y solicito a los medios de comunicación cesar el acoso al que vendo siendo sometida en los últimos días. Respeto mucho la labor de la prensa, pero hay límites que, considero, no deben sobrepasarse, pues se afecta la intimidad, como se viene produciendo a lo largo de los últimos días, más aún si está involucrada nuestra hija que merece toda la protección y cuidado por parte de la sociedad”, señala.

“Finalmente, solicito no se siga especulando más sobre temas de carácter estéricamente privado y familiar”, concluye.