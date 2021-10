PNP advierte de estafa a través de mensajes falsos con cupones de supermercados

Foto: Andina

La delincuencia sigue haciendo de la suya y nuevamente una estafa por WhatsApp busca tomar a la mayor cantidad de incautos posibles bajo la modalidad del phishing. Ante ello, la cadena de supermercados Tottus desmintió promoción o entrega de cupones.

“Vienen circulando por medios no oficiales promociones no autorizadas o cupones falsos con el objetivo de confundir a nuestros usuarios y robar su información”, advierte la empresa.

Este mensaje fraudulento está circulando por la red social WhatsApp, invitando a los usuarios a ingresar en un link que indica que Tottus estaría realizando regalos por su aniversario, esto se trata de una estafa.

El mencionado enlace solicita a los usuarios que seleccionen el medio por el que se enteraron de la supuesta promoción. Luego ofrecen un cupón de compras de un determinado valor económico, pero a cambio les solicitan ingresar datos personales, como el correo electrónico y la contraseña. Después piden los datos de su tarjeta de crédito y hasta explican por qué los necesitan. Una vez que la persona ingresa todos sus datos personales lo redireccionan a una página desconocida.

La cadena de supermercados no tardó en enviar un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram para alertar a los consumidores a no caer en este tipo de estafas. Además aclaró que no se encuentra regalando cupos o promociones.

“Hemos detectado que vienen circulando por medios no oficiales promociones no autorizadas o cupones falsos con el objetivo de confundir a nuestros usuarios y robar su información. Toda nuestra comunicación oficial será publicada a través de nuestras redes sociales y/o página web”, señaló la tienda.

POLICÍA BRINDA RECOMENDACIONES PARA NO SER PARTÍCIPE DE UNA ESTAFA

La Policía Nacional publicó un video en sus redes sociales para educar a las personas a cómo reconocer a las delincuentes que busca estafar bajo la modalidad de phishing. El coronel PNP Orlando Mendieta Pianto, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT), recomendó no abrir ningún enlace sospechoso bajo ningún motivo que les solicita sus datos personales porque pueden estar cargadas con un ‘malware’.

Es recomendable también saber e investigar si la página es de procedencia verdadera, y si esta es dudose se debe acudir inmediatamente a la Policía Nacional del Perú para poder denunciar este suceso que es muy común en esta era tecnológica.

En el caso que la persona se percate de una transacción bancaria sin su autorización, se sugiere comunicarse con el banco para que les de el número de la cuenta receptora y así poder dar parte a la Policía.

La DIVINDAT recordó a la población que atienden las 24 horas del día a las víctimas de delitos informáticos. Se pueden comunicar con ellos a través de los teléfonos 01 431 8898 / 942 440 729 o al correo electrónico sg.divindat@policia.gob.pe

¿QUÉ ES EL PHISHING?

El phishing consiste en engañar a una persona para que comparta información confidencial, como es el caso de sus contraseñas o números de tarjetas de crédito. La táctica más común es enviar mensajes de texto o correos electrónicos suplantando la identidad de una persona u organización, haciendo que el usuario caiga en este tipo de estafas.

Al abrir este tipo de mensajes, la persona suele creer que se trata de un sitio oficial y ofrece sus contraseñas o datos privados bancarios, una vez ingresados, el hacker podrá robar su información, sus cuentas bancarias o utilizar su información.





