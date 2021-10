Luis Abram: Iker Casillas incluyó al defensa peruano en el once ideal de LaLiga Fantasy

El arquero español es uno de lo embajadores de LaLiga española. (Foto: Compuesto)

Rodeado de estrellas. El futbolista peruano Luis Abram fue incluido por Iker Casillas dentro del once ideal que elaboró para LaLiga Fantasy con los mejores jugadores de la fecha 11 del campeonato de España.

El ex campeón del mundo con España elaboró este equipo que compartió a través de su cuenta de Twitter. En él se encuentra Abram rodeado de grandes figuras como lo son los jugadores del Real Madrid, Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Toni Kroos y Vinicius Jr., quienes destacaron la victoria por 2 a 1 ante el Barcelona en el Camp Nou.

El once ideal completo es el siguiente: Thibaut Courtois (Real Madrid); Ferland Mendy (Real Madrid), Iñigo Lekue (Athletic de Bilbao), Álex Moreno (Real Betis), Luis Abram (Granada); Toni Kroos (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Manu García (Deportivo Alavés), Randy Nteka (Rayo Vallecano); Vinicius Jr. (Real Madrid) y Rafa Mir (Sevilla).

El once ideal de Casillas en LaLiga Fantasy.

La consideración de pertenecer a este once ideal se da en gran medida por el buen partido que realizó el defensor nacional en el duelo que su equipo empató de local por 1 a 1 ante el Osasuna. Y es que a pesar de que se le señaló como uno de los culpables en el gol del Chimy Ávila por un despeje a medias, Abram se pudo resarcir en el transcurso del encuentro y se posicionó mejor en el campo de juego. Prueba de ello, es que el portal estadístico SofaScore le colocó la segunda máxima puntuación de su equipo: 7.1, tan solo detrás del portero Luis Maximiano que obtuvo 7.2.

Esta igualdad dejó al cuadro ‘nazarí’ en el puesto 17 con apenas 7 puntos, ya que en los últimos cinco partidos solo ha podido sumar 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por eso, los dirigidos por Robert Moreno deberán mejorar para evitar complicaciones a futuro en la tabla de posiciones y evitar un hipotético descenso.

Luis Abram en acción con el Granada ante el Osasuna. (Foto: EFE)

PRIMERA EXPERIENCIA EN EUROPA

Cabe resaltar, que ‘Lucho’ llegó al cuadro español en condición de libre esta temporada tras no renovar contrato con Vélez Sarsfield. Fue una petición expresa del DT, ya que buscaba un defensa central que se desempeñe en el perfil zurdo para implantar el juego de posesión. “Es importante que el central sea zurdo para la construcción del juego, pero no es determinante. Me parece que es la primera mañana que nos ha dicho que ha podido dormir unas horas adecuadas. Acaba de llegar, el proceso tiene que ir rápido para que este a disposición”, indicó Moreno tras el primer partido que disputó Abram con el Granada ante el Málaga, en el que incluso llegó a anotar un tanto.

Es su primera vez en el fútbol europeo y poco a poco busca adaptarse al ritmo y a una nueva cultura. Justamente, el futbolista habló sobre ello en la previa del encuentro ante el Osasuna. “Me encuentro muy bien, cada vez adaptándome de la mejor manera a lo que pide el técnico y a la liga. Sé que tengo que pasar un proceso de adaptación y entreno de la mejor manera para ayudar al equipo desde donde pueda, bien sea en la cancha o desde el banco”, comentó el jugador de 25 años.

PRESENTE EN LA ‘BICOLOR’

Luis Abram actualmente no es considerado como titular por Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Y es que el único defensa con el que ha podido entenderse futbolísticamente es Carlos Zambrano, pero sus constantes expulsiones han provocado que este no sea considerado y ‘Lucho’ quede relegado al banco.

El DT argentino le dio la oportunidad de jugar con Christian Ramos, pero su conexión no ha sido la mejor, por lo que optó por poner en su lugar a otro central zurdo como Alexander Callens, quien viene teniendo destacadas actuaciones.

