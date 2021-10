El plan de Carlos Bustos para que Jefferson Farfán llegue en óptimas condiciones a las finales de la Liga 1

(Foto: Andina)

Carlos Bustos ya está pensando en las finales frente a Sporting Cristal por la Liga 1. Pese a que aún resta un partido, el entrenador de Alianza Lima ya tiene la cabeza en los encuentros de ida y vuelta contra ‘los celestes’ y así lo hizo saber después de la derrota en el clásico peruano del fin de semana. Además, dio a conocer cuál será el plan a seguir para que Jefferson Farfán llegue en las mejores condiciones.

Como se sabe, la ‘Foquita’ ha demostrado que puede rendir tanto en el fútbol nacional como con la selección peruana en las Eliminatorias y no solo un tiempo, sino todo el partido. No obstante, el entrenador argentino ya tiene una idea para que el delantero juegue ambas finales sin ningún problema, puesto que la jerarquía de Farfán puede pesar en esta clase de encuentros.

El ex estratega de la Universidad San Martín ha decidido no considerar al ‘10 de la calle’ en el último duelo frente a Cienciano. “Farfán va a estar seguramente, si lo deciden así, para los partidos de las clasificatorias y para las finales. Esos son los partidos que le restan” , señaló Bustos a ras del estadio Nacional.

Jefferson Farfán tiene cuatro goles en el año. (Foto: Liga 1).

Jefferson Farfán tendría aproximadamente 18 días de no jugar un partido oficial, en caso sea convocado por Ricardo Gareca para enfrentar a Bolivia y Venezuela. Por otro lado, si no es llamado o no suma minutos en ninguno de los dos encuentros, dispondrá de casi 25 días solo para entrenar y recuperarse. Esto podría ser una arma de doble ‘filo’, debido a que el descanso le vendría bien al atacante nacional o también llegaría a las finales con falta de ‘rodaje’.

El técnico ‘íntimo’ no solo tiene planificado lo que hará con el menor de los Guadalupe. En una de sus últimas declaraciones confirmó que no utilizará a jugadores que estén en capilla por acumulación de tarjetas para el fin de semana. Como es el caso de Hernán Barcos, Edgar Benítez, Jairo Concha, Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Aldair Rodríguez, Yordi Vilchez, Jefferson Portales y Fabio Rojas. Por ello, planteará muchas variantes para medirse con el elenco cusqueño.

PRÓXIMO PARTIDO

El elenco ‘blanquiazul’ se enfrentará a Cienciano el próximo viernes 29 de octubre a las 15:00 (hora peruana) en el estadio Iván Elías Moreno. Bustos y compañía buscarán cerrar la fase 2 con un triunfo que les dé esa confianza para los partidos de la definición del título nacional, mientras que el club ‘imperial’ se juega su clasificación a la Copa Sudamericana. Actualmente, se ubica en la sexta ubicación de la tabla acumulada con 39 unidades.

FINAL ENTRE SPORTING CRISTAL Y ALIANZA LIMA

Las fechas para los partidos de ida y vuelta ya están confirmadas. El encuentro de ida se jugará el próximo domingo 21 de noviembre en el Estadio Nacional a partir de las 3:00 p.m. hora local. El duelo de vuelta está programado para el 28 de noviembre en el mismo complejo.

Después de largos meses de espera, por fin volvería el público a la Liga 1. Aún está a la espera de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Liga 1 oficialicen la información, pero según el Decreto Supremo 159-2021-PCM está permitido un 20% de aforo para los estadios deportivos, por lo que el torneo local no sería la excepción a la regla.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha 16 de Fase 2 de Liga 1. (Foto: Raúl Sifuentes).

