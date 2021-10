La recuperación de André Carrillo estaría por culminar, por eso entrenó a la par de sus compañeros de Al-Hilal

(Foto: Andina / Al Hilal)

Otra buena noticia para Ricardo Gareca. Todo indicaría que André Carrillo habría superado su lesión en la espalda, por ello compartió entrenamientos con sus compañeros del Al Hilal, luego de estar casi un mes y medio entrenando de manera individual. Aún no se conoce la fecha oficial del regreso del peruano, pero estaría más cerca de lo que se pensaba.

‘La Culebra’ se suma a la lista de representantes nacionales que se vienen recuperando satisfactoriamente de sus lesiones, como es el caso de Renato Tapia y por su parte, Sergio Peña, que ya tuvo minutos con el Malmo. Esta tarde su equipo confirmó que el extremo incaico volvió a participar de los entrenamientos con normalidad, mediante un par de imágenes que compartió en redes sociales, en las cuales se le pudo ver corriendo y realizando trabajos de activación.

(Foto: Al Hilal)

PRESENTE DE SU CLUB

Carrillo ya se ha consolidado en el elenco árabe. No obstante en el arranque del torneo de Arabia Saudita solo ha podido disputar tres encuentros en las nueve jornadas y no ha podido marcar ni un solo tanto.

Al Hilal, el sábado pasado, venció 3 a 2 a Al Raed y con ello sumó tres unidades que lo colocan en la cuarta posición. En la próxima fecha, se enfrentará a Al-Ahli Saudi en el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal.

REGRESO A LA SELECCIÓN

Sin duda alguna, el regreso del ex jugador de Alianza Lima son buenas nuevas para el comando técnico de la ‘bicolor’. André no pudo estar en los últimos tres partidos por Eliminatorias y pese a que, viajo a Lima y estuvo recuperándose en la Videna, el tiempo no le alcanzó. Su ausencia y la de otros jugadores se vio reflejada en los resultados de los encuentros de visita frente a Bolivia y Argentina.

Ahora, con su presencia en el ataque, la ‘blanquirroja’ tendrá más variantes. Teniendo en cuenta que, en la última parte de estas clasificatorias, ha sido uno de los más desequilibrantes en la zona ofensiva. Además, los jugadores que estuvieron en su reemplazo no tienen su mismas características. El ex futbolista del Watford volvería a vestir la camiseta nacional después de más de dos meses. En aquella oportunidad estuvo los 90 minutos en la derrota frente a Brasil.

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Brazil v Peru - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - June 17, 2021 Brazil's Neymar in action with Peru's Andre Carrillo REUTERS/Sergio Moraes

DECLARACIONES SOBRE LA FECHA DOBLE

Como se sabe, actualmente la selección peruana se ubica en la novena posición con 11 puntos en la tabla de las clasificatorias, después de solo obtener tres puntos en los última jornada triple. Por lo que es necesario que el elenco del ‘Flaco’ sume en la próxima fecha de noviembre y de esa forma mantener las posibilidades de alcanzar el ansiado quinto lugar, el cual le daría el pase para disputar un nuevo repechaje.

Por ello, André Carrillo considera fundamental que en los próximos dos partidos, la ‘blanquirroja’ logre dos victorias y se quede con las seis unidades. De lo contrario, se complicaría el sueño de ir al Mundial de Qatar 2022. Sabiendo que en los siguientes encuentros, los rivales serán igual o más complicados.

“ Tenemos dos partidos que se nos vienen y si no sumamos de a tres, ahí sí se puede decir que estamos prácticamente fuera. (...) Tenemos que hacer 6 puntos si queremos seguir batallando por un cupo al Mundial o el repechaje” , señaló el futbolista peruano para un medio local.

SEGUIR LEYENDO