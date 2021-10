Karatecas peruanos se alzan con el campeonato de América en Uruguay: “Logramos el objetivo”

Los karatecas nacionales posando con la medalla de oro. (Foto: Difusión)

Orgullo nacional. Los karatecas peruanos, tanto de la rama masculina como femenina, se coronaron campeones de América en el XXXIV Campeonato Panamericano de Karate, que se desarrolló en Punta del Este, Uruguay.

En dicho torneo, participaron los mejores karatecas del continente, entre los que destacan los medallistas, tanto de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, como de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En este caso, John Trebejo, Carlos Lam y Oliver Del Castillo, quienes conformaron el destacado equipo masculino de Kata que se adjudicó con la medalla de oro en tierras nacionales, obtuvieron el primer lugar tras las grandes performances que mostraron.

De hecho, la final fue ante el cuadro de Brasil, al que derrotaron sin mayores inconvenientes con una calificación de 25.4, lo cual evidenció el excelente nivel del elenco nacional en competencias internacionales.

“Estoy muy contento por el resultado, logramos el objetivo. Cantar el Himno Nacional y ver tu bandera en lo más alto del podio, es indescriptible y emocionante. Somos campeones, somos los mejores de América”, señaló el peruano John Trebejo, quien resaltó el orgullo de defender el país en el exterior y la consecución del objetivo.

Por su parte, Carlos Lam, también se pronunció sobre este título obtenido y agradeció a todos aquellos que lo apoyaron en todo el proceso para llegar a donde está, lo cual le significa una gran motivación. “Gracias y mil gracias a las personas que han estado en todo mi proceso para llegar a este campeonato, impulsándome a ser mejor día a día y siempre confiando en mí”, dijo el medallista de oro en Lima 2019

Sin embargo, no fueron los únicos en consagrarse campeones de América, pues como se mencionó líneas arriba, la rama femenina también tuvo destacadas actuaciones que la llevaron a obtener el oro en este Campeonato Panamericano. En este caso, el equipo estuvo conformado por Andrea Almarza, Saida Salcedo y Sol Romaní, quienes también se impusieron al seleccionado ‘carioca’ en la final.

Equipo femenino de Karate. (Foto: Difusión)

“Nos esperan grandes retos y estoy segura de que juntas lograremos mucho. Gracias por la confianza, el apoyo y la constancia, es un honor compartir tatami con ustedes”, comentó Andrea Almarza, agradeciendo el apoyo y el trabajo en equipo.

“Gracias a todo el Team Perú que estuvo apoyando desde un día anterior, llenándonos de alegría, alentando hasta quedarse sin voz y celebrando el triunfo que también es parte de ellos porque son grandes”, escribió Andrea en su cuenta de Instagram.

En tanto, Sol Romaní también se pronunció en su red social. “Felices por el resultado y más por como se ha llevado un proceso tan pero tan largo. Ha pasado muchas cosas para llegar a esto, pero todo suma y todo nos ha dejado grandes enseñanzas, por eso sé y sabemos el valor de este resultado y de lo que se viene”, finalizó la karateca nacional.

Por otro lado, aparte de la competencia por equipo, el elenco peruano también se hizo presente en la modalidad individual. Y se pudo subir al podio mediante Alexandra Grande, quien se adjudicó la medalla de bronce en la modalidad de Kumite.

No obstante, Ingrid Aranda no corrió con la misma suerte y culminó en el quinto puesto, aunque eso no le bajó la moral y sabe que vienen mejores retos. “A pesar del esfuerzo de pelea, lamentablemente no me llevo un logro físico como una medalla, pero lo que si pude lograr es meterme dentro de las 50 mejores de ranking mundial y eso es un triunfo sumamente importante para mí, y seguiré adelante e iré por más”, señaló Ingrid.

EQUIPO PERUANO

Oliver del Castillo, John Trebejo, Carlos Lam, Saida Salcedo, Andrea Almarza, Sol Romaní, Ingrid Aranda, Alexandra Grande, Mariano Wong, Alessandra Vindrola y Pamela Ortega.

