Free Fire: códigos para hoy 25 de octubre

Conoce los códigos en Free Fire hoy, 25 de octubre de 2021. (foto: Diario AS)

Free Fire continúa recompensando la lealtad de su comunidad al regalar artículos todos los días. Gracias a los códigos de recompensa gratuitos, tenemos la posibilidad de agregar numerosos artículos cosméticos sin pagar nada y disfrutar del famoso Battle Royale como nunca antes.

Ya tenemos que ofrecerte los códigos para hoy, domingo 25 de octubre de 2021. Una vez que los hayas canjeado, seguirán vinculados a tu perfil de Garena. Recuerda que el título gratuito está disponible en dispositivos Android e iOS.

CÓDIGOS PARA FREE FIRE HOY 25 DE OCTUBRE

87JR8K8AKP64

MCPKE62KW5MX

FF10617KGUF9

MCP3WABQT43T

MCPPU2ZGBRKG

WFGRW9J7CKJQ

MCPGPJ2A9W9J

GY52RK7ATA5R

AP7UWDVXHRW7

HEJT6AYNCDXU

FF10TD3CCA4R

WHAHXTENCKCM

FTMKYMJEX657

W4GPFVK2MR2C

VT2ZXFGPKXK6

MCPBKGXUA5YU

5ZMYYPM7P6YP

7TQ4WXZK5MP2

MCPWSX5B7RYG

9BYDPUM5WK6Z

X59F7V6987MA

GH7N3ZKCFA7Q

N366CU6UP95B

FF10JA1YZNYN

MSJX8VM25B95

FH9RGQVXHRDV

FF107NQ4X9U3

MM5ODFFDCEEW

F10IUJHGVCDSE

FWASXDCVBNMK

FC6YH3KOF9UY

FVGBHJKUYTRE

FLOIUYTRESXC

VFGVJMCKDMHN

F7UIJHBGFDFR

FXCVBNMKDSXC

Recuerde que los códigos pueden ser válidos o no dependiendo de cuándo los ingrese. Algunos son válidos para un día completo de publicación, mientras que otros no duran más de una o dos horas. La mayoría de los códigos publicados por Free Fire contienen recompensas aleatorias que pueden ser elementos valiosos como diamantes, monedas de oro, fichas (tokens), nuevos diseños y máscaras, y mucho más.

Free Fire tiene hacks para que puedas tener un mejor 'aim' en la cabeza. (foto: MEmu)

¿CÓMO CANJEAR CÓDIGOS DE GARENA FREE FIRE?

Canjear códigos de recompensa gratuitos en Free Fire requiere un proceso muy simple. Cada 24 horas, los desarrolladores publican una lista en la que recibirás cosméticos sin costo adicional luego de canjearlos. Debe tener en cuenta que estos permanecerán vinculados a su ID de Garena Free Fire.

1. Para comenzar, haga clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, la página de canje de recompensas.

2. Ahora inicie sesión con la cuenta Free Fire de su opción elegida: Facebook, VK, Google, Huwaei, Apple o Twitter.

3. Ingrese el código de doce (12) dígitos en el campo provisto (asegúrese de que algunos números no se confundan con letras) y confirme.

4. Una vez confirmado el código que ha elegido, espere a que aparezca en su cuenta.

Al final del proceso, verá un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no se desespere si no lo ve de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento en que se publican, por lo que tiene un margen muy pequeño para no quedarse sin ellos.

¿EN QUÉ CONSISTE FREE FIRE?

Los juegos multijugador se han convertido últimamente en la esencia de los videojuegos. Gracias a la conectividad que tenemos actualmente a través de Internet, es muy fácil conectarse con amigos y disfrutar de estos fantásticos juegos. Poder jugar en tiempo real con jugadores de todo el mundo es fantástico, siendo los juegos de batalla los más populares. Donde varios jugadores se conectan y experimentan batallas épicas.

Este es un juego multijugador, diseñado para que varios jugadores puedan conectarse y disfrutar de sus excelentes funciones. Garena Free Fire nos permite controlar a un personaje en un mundo abierto, donde podemos explorar y luchar contra enemigos.

Free Fire Garena. (foto: as.com)

Poco después de su lanzamiento, alcanzó millones de descargas, convirtiéndose en uno de los videojuegos más jugados del mundo. Fue diseñado originalmente para las plataformas iOS y Android, pero también puede ser utilizado por computadoras a través de emuladores de sistemas operativos.

Una vez que hayamos descargado Garena Free Fire, debemos iniciar sesión en la interfaz del juego y configurar el perfil con el que nos identificamos durante el juego. Elegir un personaje es algo fundamental que tenemos que hacer. El juego comienza en un avión con otros 9 enemigos, tenemos que saltar del avión y cuando tocamos el suelo ya es una guerra de todos contra todos. Principalmente conocido como “Battle Royale”.

