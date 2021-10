Wilmer Aguirre tuvo que ser cambiado por lesión en el Sporting Cristal vs Alianza lima

(Foto: GOL PERU)

Sporting Cristal viene ganando 2 a 1 a Alianza Lima por la jornada 16 de la Liga 1. Los goles de los ‘celestes fueron de Marcos Riquelme y Irven Ávila, mientras que el único tanto de los ‘blanquiazules’ lo hizo Hernán Barcos. Si el resultado se mantiene así, el equipo de Roberto Mosquera quedaría primero en la tabla acumulada, tras sacarle una diferencia de cuatro puntos.

El cuadro de Carlos Bustos no tuvo un primer tiempo cómodo por mérito de los ‘rímenses’, no obstante en el inicio de la parte complementaria descontó. El ritmo del partido es el de un clásico y Wilmer Aguirre lo padeció. Previo al encuentro se pensó que el ‘Zorrito’ iba a ir a la banca porque se encontraba sentido, pero sorprendió su inclusión en el once titular.

Por ello, el delantero ‘blanquiazul’ sintió el rigor del encuentro y no pudo continuar a los 17 minutos del segundo tiempo. Después de forzar una jugada, el experimentado jugador se quedó en el suelo tocándose la parte posterior del muslo. En su lugar entró Aldair Rodríguez, minutos después se enfocó cómo le colocaban hielo al íntimo en la banca de suplentes.

(Foto: Twitter / Alianza Lima)

Dependiendo de la gravedad de la lesión, el ex jugador se podría perder el último partido frente a Cienciano. En caso no se recupere a tiempo, se quedaría fuera de los partidos de definición por el título nacional frente a Sporting Cristal que se disputarán en noviembre.

PREVIA DEL CRISTAL VS ALIANZA LIMA

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ se ven las caras en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 16 de la Fase 2 de Liga 1. El partidazo será la ‘gran prueba’ para lo que será la finales del campeonato nacional entre estos dos equipos. Además, también definirían este domingo qué club elegirá la localía en los play-off de noviembre.

Alianza Lima llega en gran forma a este encuentro. Los de Carlos Bustos con ganadores de la Fase 2 y acumulan 19 duelos sin perder en lo que va del torneo. Para el juego de este domingo guardarán a Jefferson Farfán, su principal figura, por acumulación de partidos. No lo quieren arriesgar.

Sporting Cristal, por su parte, se muestra irregular, algo que no pasó en la primera parte del año, cuando fue demoledor ante sus rivales de turno. La escuadra de Roberto Mosquera viene de ganar 1-0 a UTC con gol de Marcos Riquelme. Los ‘rimenses’ no convocarán a Alejandro Hohberg por precaución.

Justamente la última vez que Alianza Lima perdió en este 2021, fue ante Sporting Cristal. Pasó el 2 de mayo en la ‘casa de la selección’. Aquel día, el cuadro ‘bajopontino’ ganó 2-1 con goles de Christopher Olivares (03′) y Alejandro Hohberg (51′). Wilmer Aguirre (43′) descontó en los ‘victorianos’.

TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1

Sporting Cristal - 55 ptos*

Alianza Lima - 54 ptos*

Universitario de Deportes - 45 ptos

Universidad César Vallejo - 41 ptos

Melgar- 40 ptos

Cienciano- 39 ptos

Sport Boys - 37 ptos

Ayacucho - 34 ptos

Carlos A. Mannucci - 33 ptos

Deportivo Municipal - 31 ptos

Sport Huancayo - 30 ptos

Universidad Técnica de Cajamarca - 30 ptos

Universidad de San Martín - 26 ptos

Academia Cantolao - 25 ptos

Alianza Atlético - 25 ptos

Alianza Universidad - 24 ptos

Deportivo Binacional - 24 ptos

Cusco - 21 ptos

*Equipos que están jugando en la jornada 16

