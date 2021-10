Entre lágrimas, mujer entrega a su hijo a las autoridades tras enterarse de su robo

Comisaría de Chilca, Huancayo. Foto: Ministerio de Interior

Entre lágrimas, una madre de familia entregó a su propio hijo a las autoridades. La mujer condujo al menor de 16 años a una dependencia policial en Huancayo tras enterarse que había tomado parte en un robo.

Según trascendió en la prensa local, la madre no podía creer lo hecho por su hijo. Ella habló con él e intentó persuadirlo para que le confiese lo sucedido, pues el menor se negaba a revelar la procedencia del dinero que tenía en su poder.

Las sospechas de la señora Nancy P. N eran debido a que su hijo adolescente, de iniciales R. Z. P., contaba con una gran cantidad de dinero. Ella era consciente que el menor de edad no trabajaba en ningún lado y mucho menos era una propina que un familiar podía brindarle por su austera condición económica.

Tras confesar su delito, la madre lo replicó a los miembros de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo a su relato, el muchacho de 16 años, junto a un grupo de amigos, habrían robado un montacarga la noche del pasado 20 de octubre.

La mujer alegó que se trató de “una palomillada” propio de la edad, sin embargo, no cayeron en cuenta que sus actos se habían convertido en delitos.

La madre de familia no podía creer las acciones que había concretado su hijo, quien ahora se encuentra en la comisaría de Chilca, Huancayo. Allí, los efectivos de la PNP dispondrán de la sanción correspondiente por robarle a un empresario en los exteriores de su vivienda.

Gracias a la honestidad de la señora Nancy, los agraviados recuperaron su montacarga, puesto que, con la reciente información, la policía de la zona montó un amplio operativo y lograron capturar a José Ch. (18) y Luis v. (18), quienes planearon este accionar.

MADRE ENVENENA A SUS DOS HIJOS

Hace unos días, en Huancayo, una mujer fue acusada de envenenar a sus dos pequeños hijos. El mayor, de 6 años, falleció en su casa, reporta la Policía Nacional del Perú.

Ella fue conducida al local de la Divincri de dicha ciudad por atentar contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de parricidio, informaron medios locales. “Perdónenme”, fue lo último que dijo antes de entrar a la dependencia policial.

“Sabemos que la madre les dio el veneno en la comida y el biberón”, dijo el médico que atendió al menor sobreviviente.

El menor de sus hijos, un infante de 2 años y 5 meses, fue trasladado al Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo. En un inició fue conducido al centro de salud de la provincia de Chupaca, donde se le practicó un lavado gástrico para eliminar los restos de veneno de su cuerpo, pero ante los cuidados que necesitaba, fue llevado al centro infantil El Carmen.

“Lo que ingirió fue estricmina, un veneno que usan para erradicar canes. El niño se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos pediátrica. Está activo. Ambos padres estaban en estado de ebriedad y lo que sabemos es que la madre de familia les dio el veneno en la comida y el biberón”, señaló el médico responsable de salvarle la vida al pequeño.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de actuar de la madre. De acuerdo a fuentes oficiales, las investigaciones siguen su curso para averiguar lo sucedido en la víspera.

“Al mayorcito ya no lo encontré (al despertar). Solo he encontrado al menor y a la mamá para llevarlos al hospital. Desconozco (porque su pareja les dio veneno a sus hijos), pero creo que su mamá no le iba a apoyar, estaba alejada de ella”, dijo el padre de las criaturas.