Ricardo Belmont: “Pedro Castillo está aprendiendo a gobernar”

Pedro Castillo junto a Ricardo Belmont. Foto: @PedroCastilloTe

Tras reunirse con el mandatario Pedro Castillo y afirmar que nunca “no lo van a oficializar” en el cargo de asesor presidencial, Ricardo Belmont dio esta noche nuevos alcances de su desempeño como consejero del Ejecutivo.

En una entrevista para Willax Tv, el exalcade de Lima explicó que el solo le brinda consejos al jefe de Estado, relacionados con la salud, deporte, entre otros, y que depende el propio Castillo ponerlos en práctica o no.

Asimismo, definió a Pedro Castillo como un “buen tipo” y “modesto”. “Es un ave de paso. (…) Está aprendiendo a gobernar, cosa que no es fácil. No quisiera estar en sus zapatos”, precisó.

En otro transcurso del diálogo con Milagros Leiva, Betmont desmintió que haya dicho que el presidente Castillo ganó las Elecciones Generales con fraude.

“El fraude se embaraza desde el día que convocan a las elecciones, ahí empieza el fraude. No es que él [Pedro Castillo] ha ganado con fraude, con el fraude ganó él que es distinto”, manifestó.

“Yo no he dicho que él [Pedro Castillo] ganó con fraude”, expresó el exalcalde de Lima.

Además, precisó que descontextualizaron sus declaraciones en una entrevista que brindó en un medio. “Hay edición perversa ahí, hay que corregir ese defecto en la televisión”, acotó.

NOMBRADO DE PALABRA

Ayer Belmont explicó que él “ha sido nombrado de palabra” como asesor del despacho presidencial y no de manera oficial, puesto que no busca traerle problemas al mandatario, a quien consideró su “amigo”.

“No vengo por un puesto ni por un sueldo, al presidente lo conozco, he hablado mucho con él y con su gente. Hay un respeto mutuo, por el bien del país, a estas alturas, estoy acá con todos ustedes”, comentó.

“Yo no he venido (a Palacio de Gobierno) a que me contrate y que me saque la resolución de nombramiento. No quiero ningún cargo que me obligue a estar acá metido y entornillado en un sillón. Él sabe cómo lo puedo ayudar y verá si lo aplica o no”, puntualizó.

ANTIVACUNAS VACUNADO

Tras reunirse con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, Ricardo Belmont se acercó a la prensa y, entre otras cosas, se refirió a las vacunas contra la COVID-19.

Belmont Cassinelli es un confeso antivacunas, incluso, en varias ocasiones, llegó a manifestar que la pandemia del nuevo coronavirus era un invento y que la COVID-19 no existía.

En esta ocasión, tras ser cuestionado por su ausencia en el padrón nacional de vacunación, el expresentador explicó que fue inmunizado contra el SARS-CoV-2 en Estados Unidos por dos motivos, pese a no estar a favor de las vacunas.

El primero de ellos fue por la presión que ejercieron sus familiares, mientras que la segunda razón tuvo que ver con un viaje a España, en dónde, según alegó, le exigen estar inmunizado contra la COVID-19 para poder ingresar a su territorito.

“Yo me resistí a vacunarme, pero me fui de vacaciones a visitar a unos amigos a Estados Unidos y allí la presión de mi familia, mi mujer y mis hijos, fue tal que me vacuné”, narró Belmont, sin mascarilla, en los exteriores del Palacio de Gobierno.

“Si no hubiera tenido qué planear un viaje a mi hermano en España tal vez no me hubiera vacunado, pero en Europa me exigen entrar con la vacuna, y no es que no crea, sino que yo no me vacuné contra la influenza nunca, y no me resfrié nunca, cada uno tiene sus ideas y yo las respeto”, acotó.

Por último expresó que cada individuo es libre de vacunarse o no, según lo que mejor crean conveniente. “Cada uno hace con su cuerpo lo que les parezca”, precisó.

