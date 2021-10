Ricardo Belmont desafía a los medios de comunicación con esta nueva propuesta

Ricardo Belmont desafía a los medios de comunicación con estas declaraciones.

El flamante asesor del despacho presidencial Ricardo Belmont expresó su punto de vista frente a los medios de comunicación, asegurando que se darán ciertos disposiciones para la publicidad estatal.

A través de sus ya acostumbrados “Live”, el asesor indicó que esta publicidad tiene un enfoque más cultural y sobre todo descentralizado, ya que el objetivo es llegar a los medios de comunicación de provincia.

“Mientras yo sea asesor no les van a dar publicidad a ustedes, saben quiénes les van a dar, a las radios de provincia, a los periódicos de provincia y los que fomenten la cultura y la unión de los peruanos”, explicó en la famosa red social.

No cabe duda de que el asesor tiene firme sus convicciones y que su presencia en el Gobierno traerá mucho de qué hablar.

BELMONT SOBRE SU NUEVO CARGO Y LA REUNIÓN QUE TUVO CON PEDRO CASTILLO

El también exalcalde, Ricardo Belmont le dijo al presidente Pedro Castillo que tiene cierta experiencia municipal y en el Congreso, y que podría ayudar con algunas ideas, “usted es libre de hacerlas o no hacerlas”. Asimismo, espera que su presencia baje el tono, porque Belmont siente que han sido muy violentos con el tema del terrorismo y el comunismo.

“La gente sabe que no soy comunista ni terrorista, pero sí sabe cómo pienso hace 50 años y que soy coherente con mis pensamientos. (...) Si fuera este gobierno inclinado al comunismo, el primero que presentaría su renuncia sería yo”, precisó.

Remarcó que no puede cambiar lo que ha dicho toda su vida, de que cuando alguien es elegido por el pueblo y es aceptado como el ganador, hay que apoyar, sea quien sea. “Yo no soy de los que creen que si pierde el candidato que a mí me gusta tengo que enfrentarme y perjudicar a los 33 millones de peruanos, con una campaña que en lugar de ser proactiva, o generadora de esperanza, al contrario mata las esperanzas de la gente”.

PRESENTACIÓN DE PEDRO CASTILLO

El lunes último, en sus redes sociales, el mandatario le expresó su agradecimiento por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario.

“Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

VLADIMIR CERRÓN DESEA ÉXITOS A RICARDO BELMONT

La designación de Ricardo Belmont como asesor del presidente Pedro Castillo ha traído muchas reacciones y como era de esperarse quien no dudó en dar su opinión fue el líder del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón.

A través de su cuenta de Twitter, Cerrón dejó en claro que el partido oficialista no tuvo nada que ver con dicha designación, sin embargo, le deseo éxitos en este nuevo cargo.

“Ricardo Belmont no es propuesta del Partido. Le deseamos muchos éxitos en su desempeño”, escribió en la este lunes.

¿QUÉ DIJO RICARDO BELMONT SOBRE SU DESIGNACIÓN?

Tras mantener una breve reunión entre Belmont y Castillo, el ex propietario de RBC indicó cuáles serán sus principales funciones durante su gestión.

“¿Cuál va a ser mi labor de asesor? decirle al presidente mi opinión (...) Segundo armar un equipo de constitucionalistas, muy buenos economistas, muy buenos hombres que tengan una trayectoria en todas las áreas que él invita. Evaluarlos”, expresó Ricardo Belmont luego del anuncio presidencial tras su visita a Palacio de Gobierno.

Puntualizó que no podría negarse a colaborar con el país. Adelantó que como parte de sus funciones, recomendará armar un equipo con buenos economistas, constitucionalista, y hombres con buena trayectoria en todas las áreas que militan, para que la opinión pública los analice.

“Estamos garantizando de que va a haber libertad de prensa absoluta, libertad de expresión, de que vamos a promover como nunca la inversión privada en el Perú y que vamos a jugar limpio en todas las canchas”, expresó.

SEGUIR LEYENDO