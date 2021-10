Rodrigo González celebra el alto rating que logró Amor y Fuego con el caso de Melissa Paredes

Rodrigo González contento por el buen rating de Amor y Fuego (Foto: Instagram)

El ampay de Melissa Paredes con su bailarín ha sido el tema más comentado por los programas de espectáculos, pues la modelo le habría sido infiel a su esposo Rodrigo Cuba, con quien hasta hace pocas semanas mantenía una sólida relación de más de 5 años.

Tras emitirse las imágenes por el programa Magaly Tv: La firme, la conductora de América Hoy se presentó en el magazine de América Televisión para contar su verdad. De acuerdo a sus declaraciones, ella se encontraba separada del futbolista desde julio del 2021.

Para muchos opinólogos, sus declaraciones no fueron nada convincentes, pues en más de una ocasión se contradijo. Este tema fue bien aprovechado por Rodrigo González, quien fiel a su estilo, habló largo y tendido sobre el tema.

Querer saber lo que pensaba el popular ‘Peluchín’ sobre este caso llamó la atención de más de uno, y es que según un rating que dio a conocer el conductor de televisión, su programa tuvo picos de hasta 6 puntos, convititiendose en el más visto de su horario.

“ Minuto de oro. Willax primer ligar de la televisión peruana en su horario. ¡Gracias por elegirnos! ”, escribió Rodrigo González en sus redes sociales para celebrar este nuevo logro en su carrera.

Cabe precisar que el programa Amor y Fuego es uno de los más visto de Willax Televisión tras el ingreso de Rodrigo y Gigi a la casa televisiva. Ellos renunciaron a Latina tras no encontrarse de acuerdo con la contratación de Cathy Sáenz.

Amor y Fuego fue el programa más visto de su horario, según 'Peluchín'. (Foto: Twitter)

RODRIGO GONZÁLEZ SE BURLA DE ETHEL POZO

Luego que Melissa Paredes se presentara en América Hoy para contar su verdad y Ethel Pozo no dejara de llorar durante toda la entrevista, Rodrigo González no dudó en referirse al tema. El conductor de TV señaló que la hija de Gisela Valcárcel lloraba como si Julián Alexander, su pareja, hubiera sido el ampayado.

“Eres la hija de la farisela, genio y figura hasta la sepultura”, indicó Rodrigo. “ Ella se agarra el pecho, se indigna, mete a Dios, en medio de sollozos. (Como si fuera) El hermano de Michelle Alexander (su pareja) el que estaba en el carro ”, acotó.

RODRIGO GONZÁLEZ APLAUDE PREGUNTAS DE JANET BARBOZA

El presentador de televisión Rodrigo González quedó impactado por el cambio de Janet Barboza al entrevistar a su compañera Melissa Paredes. Al analizar las declaraciones que la participante de Reinas del show realizó en el programa que conduce en la mañanas junto a Ethel Pozo, el popular Peluchín resaltó el arduo trabajo que realizó la ‘Rulitos’.

“Se supera a sí misma, las excusas, porque ok, decidiste hacerlo, decidiste dar un paso más, ya pues afronta ‘sí, me equivoqué, no medí, en ese momento no me importaba’... Empezó a sacar mal las cuentas; y la ‘Retoquitos’, bueno la ‘Retoquitos’ hoy sí me cayó bien ”, expresó en un primer momento completamente sorprendido.

MELISSA PAREDES ACLARA QUE GATO CUBA SÍ SABÍA SOBRE SU SEPARACIÓN

Melissa Paredes rompió su silencio. Este jueves 21 de octubre, la conductora de América Hoy habló sobre el escandaloso ampay entre ella y Anthony Aranda besándose dentro de su camioneta.

Entre lágrimas, la modelo admitió las imágenes, sin embargo, negó haberle sido infiel a su aún esposo, ya que él sabía de la atracción entre ella y Anthony Aranda desde antes.

“ Para mí la palabra vale más que un papel. Él sabía toda la verdad, le dije todo desde que sentí atracción ”, expresó con la voz quebrada.

