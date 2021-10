Melissa Paredes: Anthony Aranda rompe su silencio y le envía tierno mensaje tras ampay

El bailarín de Reinas del Show defendió a Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

¡Habló por primera vez! El protagonista del ampay junto a Melissa Paredes, Anthony Aranda, rompió su silencio y respaldó públicamente a la participante de Reinas del Show con un emotivo mensaje en redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, donde ha estado inactivo desde que se emitió el ampay, el también coreógrafo aseguró que Melissa Paredes es una buena madre y mujer pese a las fuertes críticas que ha estado recibiendo en los últimos días.

“Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte”, escribió Anthony Aranda.

El bailarín aprovechó la oportunidad para enviarle una indirecta a Rodrigo Cuba, quien afirmó a través de un comunicado que él no estaba enterado que su relación con su esposa había llegado a su fin.

“Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad, estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, añadió.

El bailarín se pronunció por primera vez. (Foto: Captura Instagram)

De esta manera, Anthony Aranda dejó en claro que permanecerá al lado de Melissa Paredes en este difícil momento. Recordemos que la animadora ha sido tildada de “infiel” y “mentirosa”.

Hasta el momento, ni Melissa Paredes ni Aranda han salido a confirmar una relación sentimental pese a las imágenes de ambos besándose dentro de una camioneta.

¿MELISSA PAREDES ESTÁ ENAMORADA DE SU BAILARÍN?

El jueves 21 de octubre, Melissa Paredes apareció en el set de América Hoy para hacer su descargo sobre su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Fiel a su estilo, Janet Barboza le preguntó directamente si estaba enamorada del coreógrafo de Reinas del Show, ya que fue capaz de besarse con él a escondidas estando aún casada de Rodrigo Cuba.

“Janet, esa pregunta creo que está fuera de contexto en este momento. Te estoy diciendo que no viene de ahora, no es por una aventura, y no es por Anthony (Aranda)”, respondió una incómoda Melissa Paredes.

Melissa Paredes rompió su silencio. (Foto: Captura América TV)

BAILARÍN ES TILDADO DE “ROMPEHOGARES”

Anthony Aranda, pareja de baile de Melissa Paredes en Reinas del Show, se ha envuelto en medio de una polémica, puesto que el programa de Magaly Medina presentó unas imágenes donde se le ve junto a la conductora de televisión en situaciones comprometedoras.

Tras ello, los cibernautas no dudaron en comentar las últimas publicaciones del bailarín en sus redes sociales donde aparece bailando junto a la exreina de belleza.

“Eres frío”, Lindos, pero que baile así con su esposo”, “Nadie puede ser feliz sobre la felicidad de otros”, escribieron algunos usuarios antes de que Aranda bloqueara los comentarios en sus redes.

EXPAREJA DE ANTHONY MANDA INDIRECTA

Catalina Echevarría, expareja de Anthony Aranda, mantuvo una relación amorosa con ‘El activador’ hasta agosto de 2021, fecha en la que se hizo pública su separación.

Ahora que se ha desatado todo un escándalo por las imágenes de Melissa y Anthony besándose dentro de una camioneta, Echeverría dejó entrever que su relación sí acabó por una supuesta infidelidad.

La joven le aseguró que el tiempo le dio la razón, dando a entender que Anthony Aranda sí le habría sido infiel con una participante de Reinas del Show cuando ellos estaban juntos.

“El tiempo es el mejor maestro. Sin que le hagas preguntas, él te da respuesta”, se leía en el mensaje compartido en sus historias de Instagram. Minutos después, la publicación fue eliminada.

Catalina Echevarría borró publicación minutos después. (Foto: Captura Instagram)

