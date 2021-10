Melissa Paredes: Richard Acuña le da su respaldo de Rodrigo Cuba: “Cuenta con todo el apoyo del club”

Ricard Acuña apoya a Rodrigo Cuba tras crisis familiar con Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

¡Le da todo su apoyo! Richard Acuña, actual presidente del club César Vallejo, se pronunció sobre la crisis familiar que viene atravesando Rodrigo Cuba, jugador de su plantel poeta.

De acuerdo a lo manifestado por dirigente, el vínculo entre el ‘Gato’ y el equipo no se verá afectado tras el escándalo del que ha sido protagonista su esposa Melissa Paredes, quien fue ampayada con su bailarín.

“Él es jugador de la institución, está entrenando. Sus temas personales no tienen nada que ver con lo profesional. Si juega o no es un tema de ‘Chemo’ Del Solar, en lo deportivo yo no me meto. Creo que cuenta con todo el apoyo del club, creo que en estos momentos sigue trabajando sin ningún problema . Él ha ido a entrenar normal, su vínculo no sufrirá ningún riesgo”, declaró para Wapa.

Pese a que Melissa Paredes anunció que tomará acciones legales contra Cuba por haber incumplido con un supuesto acuerdo que tenían tras haber finalizado su relación, el defensa de César Vallejo fue a sus entrenamientos con total normalidad.

“En la vida personal no intervenimos, eso es un tema del deportista. Él tiene una relación contractual con nosotros, respetamos y creemos al 100 % de la capacidad que tiene . No nos compete las decisiones y acciones que él vaya a tomar”, indicó.

Como se recuerda, los problemas entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tendrían para rato, pues la modelo señaló que no abandonará la casa que comparten junto a su hija porque no tiene otro lugar para vivir.

MAGALY MEDINA SE BURLA DEL LLANTO DE MELISSA PAREDES

Magaly Medina no evitó referirse al llanto de Melissa Paredes, quien se presentó este jueves 21 de octubre en el set de América Hoy para dar su descargo sobre su ampay besando al bailarín Anthony Aranda.

A través de sus redes sociales, la ‘Urraca’ arremetió contra la conductora por asegurar entre lágrimas que no le fue infiel a su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Según Melissa, el futbolista ya sabía que pasaba algo entre ella y el bailarín.

“ Y así apareció hoy, victimizándose ”, escribió en sus historias de Instagram.

MAGALY CRITICA A MELISSA POR COMUNICADO

Magaly Medina se refirió al comunicado que difundió Melissa Paredes tras saber del ampay que le había hecho el programa Magaly TV: La Firme, donde se ve a la exmodelo besando a su bailarín.

La periodista no dudó en mostrarse mortificada, pues resaltó que el comunicado donde Melissa indica que está separada de su esposo fue “una falsedad del tamaño del mundo”.

“Este ampay es la respuesta a la hipocresía de la que hacen gala todas las mañanas (en América Hoy), fingiéndose las muy señoras. Ahí está la televisión blanca, pues. Qué autoridad moral tendrá ahora Melissa Paredes para comenzar a opinar sobre lo que todos opinan, le dan consejos a Josimar, a todo el mundo . ¿Quién le da consejos a ella?”, señaló Magaly Medina.

“Tras la promoción, Melissa Paredes lanza este comunicado que trataba de pincharnos el globo. Cómo es el dramatismo, con la foto en negro, bien estudiada. Ella habla de dos (en su comunicado), no de ella nada más. Ella dice decidimos (separarnos), no dice ‘yo lo decidí’. Yo le había creído un poco, yo todavía soy ingenua, aún creo en la gente”, indicó de forma irónica.

