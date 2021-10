Juan Carlos Oblitas: “Hay que esperar que Paolo Guerrero se recupere. Lo quiero sano”

Paolo Guerrero terminó adolorido tras disputa con Erick Pulgar, Gary Medel y Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images).

Juan Carlos Oblitas brindó una conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana donde se refirió a diversos temas relacionados a la selección. Una de las interrogantes que rondan por estos días es saber si la selección bicolor contará con la presencia de Paolo Guerrero en las próximas fechas de noviembre por Eliminatorias Qatar 2022.

El director deportivo de FPF señaló que actualmente no se sabe volverá a las canchas el ‘depredador’, ya que son varios los factores de los que depende su total recuperación: “Si tuviera respuesta ahora, la diría. Es complicado porque no la tengo. Es un tema médico, juegan muchos factores con relación a Paolo. Un tema de la edad, la recuperación. Dios quiera que podamos contar con él pero en condiciones que se le requiere. Eso sería más que interesante, pero no puedo dar una respuesta”, agregó.

Más allá de la próxima fecha doble de noviembre, Oblitas indicó que lo más importante para él es que Guerrero se recupere plenamente “Hay que esperar a ver qué nos dicen los médicos, qué dice el mismo Paolo. Soy un convencido que, antes de lo que podamos decir que juega o no, es que se recupere. Quiero un Paolo sano. Un ser humano sano” , señaló.

Oblitas cerró su respuesta señalando que la participación del ‘depredador’ en los partidos que faltan para el Mundial va a depender de su recuperación y “de lo que él quiera de acá al final de Eliminatorias”, concluyó.

LA LESIÓN DE PAOLO

Recordemos que el goleador de la Selección Peruana se recuperó en julio de una lesión complicada en la rodilla, la cual lo alejó de las canchas por cuatro meses. El peruano ofensivo volvió a disputar 90 minutos recién en el duelo ante Uruguay, donde empatamos 1-1. En el Internacional ha sido considerado normalmente por 45 minutos y anotó cuatro goles en el mes de agosto.

Luego, en el primer partido de la fecha triple de octubre antes la selección de Chile, sufrió un estirón cuando se disputaba el primer tiempo en el estadio Nacional. El ‘Depredador’ luchó con tres jugadores de Chile, Erick Pulgar, Gary Medel y Charles Aránguiz, y en el intento de ganar la pelota se resbaló y se exigió demasiado. Por ello, fue desconvocado a los siguientes partidos contra Bolivia y Argentina.

FECHA DOBLE DE NOVIEMBRE

El primer partido de la selección peruana en esta nueva jornada mundialista será contra Bolivia, con quien se volverá a encontrar luego de perder los 3 puntos en La Paz al caer 1-0. Esta vez el cuadro liderado por Ricardo Gareca jugará como local en el Estadio Nacional el próximo 11 de noviembre. La hora toda no está definida, pero lo más probable es que se programe para las 8:00 p.m., ya que esta es la hora usual en la que se han jugado los últimos duelos en la capital peruana.

Para el partido contra la selección de Venezuela, la bicolor jugará de visitante, por lo que la escuadra nacional deberá trasladarse a Caracas. El choque entre selecciones está programado para el 16 de noviembre y tampoco tiene hora definida. Recordemos que en el encuentro de ida, la blanquirroja fue superior a la selección vinotinto ganando el partido 1-0 con gol de Christian Cueva.

DUELOS EN EL 2022

Hay cuatro partidos programados para el próximo año antes del Mundial Qatar 2022. La bicolor jugará de local en dos de ellos. Se espera que la selección nacional sume puntos en cada encuentro que quede para seguir en carrera y conseguir el ansiado quinto lugar que nos lleve al repechaje.

Fecha 15: Colombia vs. Perú en Barranquilla (27 de enero de 2022)

Fecha 16: Perú vs. Ecuador en Lima (1 de febrero de 2022)

Fecha 17: Uruguay vs. Perú en Montevideo (24 de marzo de 2022)

Fecha 18: Perú vs. Paraguay en Lima (29 de marzo de 2022)

