Acción Popular rechaza crítica de Yonhy Lescano a ley de cuestión de confianza del Congreso

"Apoyen no arruinen al Perú”, escribió Yonhy Lescano. | Fuente: Agencia Andina

El excandidato a la presidencia por el partido Acción Popular, Yonhy Lescano, criticó la Ley que interpreta la cuestión de confianza aprobada recientemente por insistencia por el Congreso de la República (con el voto de congresistas de su partido). Sin embargo, la bancada de la lampa ha rechazado las críticas de Lescano provocando un nuevo cisma en esa agrupación política.

En su crítica, Lescano sostuvo que el Tribunal Constitucional ya señaló que una ley de interpretación de la cuestión de confianza aprobada por el Congreso es inconstitucional e indicó que el objetivo del Parlamento es “desaparecer todo vestigio de este gobierno”.

“La ley de cuestión de confianza no solo es inconstitucional porque pone en desventaja al ejecutivo. El TC ya lo dijo. Pero además trae escondido desaparecer todo vestigio de este gobierno, que quizás no guste a algunos, pero fue elegido por el pueblo. Apoyen no arruinen al Perú”, escribió Lescano en su cuenta de Twitter el miércoles por la noche.

ACCIÓN POPULAR RECHAZA CRÍTICA DE LESCANO

El jueves por la tarde, la bancada de Acción Popular rechazó las expresiones que indican que la Ley de cuestión de confianza es inconstitucional, entre ellas la de Yonhy Lescano.

“El grupo parlamentario Acción Popular, expresa su total rechazo a las expresiones de correligionarios y terceros que indican que la Ley de Cuestión de Confianza es inconstitucional, pues los parlamentarios que hemos aprobado la insistencia de esta iniciativa legislativa hemos actuado de acuerdo a nuestra facultad legislativa”, indicaron.

“Refutamos las acusaciones deslizadas que manifiestan que esta ley pondría en desventaja al Ejecutivo, lo cual es falso e injustificado”, añadieron.

SEGUIR LEYENDO