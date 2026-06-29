Qué se celebra el 29 de junio en el Perú: una fecha que nos dejó héroes, nacimientos y memoria

La efeméride mezcla poder colonial y coraje patriota en el mismo calendario. Entre llegadas, secretos en el mar y un final anunciado, la historia peruana late en una sola jornada (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 29 de junio reúne diversas fechas significativas para la historia del Perú. En 1556, Andrés Hurtado de Mendoza asumió como virrey y fortaleció el dominio español. En 1823 fue fusilado José Olaya, héroe de la independencia que prefirió morir antes que delatar a sus compañeros.

También se recuerda el nacimiento del educador Pedro M. Barros, del líder indígena Pedro Pablo Atusparia, del futbolista Pedro Pablo León, de Alfredo Tomassini y del actor Nico Ponce. Asimismo, se conmemora la fundación de León de Huánuco en 1946 y el fallecimiento del historiador Jorge Basadre en 1980, figura esencial de la historiografía peruana.

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29 de junio de 1556 - Andrés Hurtado de Mendoza asume como virrey y consolida el dominio español en el Perú

El arribo de Andrés Hurtado de Mendoza a Lima marcó el inicio de una etapa decisiva para el Virreinato del Perú, con medidas destinadas a fortalecer la autoridad española y recuperar el control político. (BNP)

Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera fue un militar y noble español que llegó a convertirse en el tercer virrey del Perú. Designado por la Corona española en 1555, arribó a Lima el 29 de junio de 1556 para asumir el gobierno de un territorio marcado por conflictos internos y disputas entre conquistadores.

Su administración tuvo como principal objetivo restablecer el orden y fortalecer la autoridad real tras años de inestabilidad política.

Durante su gestión impulsó la fundación de ciudades, promovió la colonización y respaldó expediciones hacia nuevas regiones del continente. También aplicó medidas severas contra los opositores al poder virreinal y reforzó el control de la administración colonial. Su mandato es recordado por haber contribuido a la pacificación del Virreinato del Perú y por consolidar la presencia española en Sudamérica.

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29 de junio de 1823 - José Olaya es fusilado por defender la independencia del Perú

Ni las torturas ni las amenazas lograron quebrar la voluntad de José Olaya, el patriota que entregó su vida por la libertad del Perú y el triunfo de la causa emancipadora. (José Gil de Castro)

José Silverio Olaya Balandra fue un pescador y patriota peruano que desempeñó un papel clave durante la lucha por la independencia.

Nacido en Chorrillos, utilizó su conocimiento del mar para transportar mensajes secretos entre los patriotas de Lima y las fuerzas independentistas que operaban fuera de la capital. Su labor permitió mantener la comunicación en momentos decisivos del conflicto.

Capturado por las autoridades realistas en junio de 1823, fue sometido a torturas para que revelara los nombres de sus colaboradores. Sin embargo, se negó a proporcionar información pese a los castigos recibidos.

Finalmente, fue fusilado el 29 de junio de 1823. Su valentía y lealtad a la causa independentista lo convirtieron en uno de los héroes más recordados de la historia del Perú.

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29 de junio de 1836 - Nace Pedro M. Barros, destacado educador que marcó la enseñanza privada en Lima

Mientras el país atravesaba guerras y transformaciones, Pedro M. Barros construyó un legado pedagógico que influyó en miles de estudiantes y docentes de su época. (BNP)

Pedro M. Barros nació en Lima el 29 de junio de 1836 y dedicó gran parte de su vida a la educación, convirtiéndose en una figura clave de la enseñanza privada peruana entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

A diferencia de otros intelectuales de su época, enfocó todos sus esfuerzos en el trabajo pedagógico y la dirección escolar. Vivió momentos decisivos de la historia nacional, como la bonanza del guano, la Guerra del Pacífico y la Reconstrucción Nacional.

Falleció el 6 de septiembre de 1918, dejando un legado educativo que formó a generaciones de destacados peruanos.

29 de junio de 1840 - nace Pedro Pablo Atusparia, líder indígena y símbolo de la rebelión campesina en Áncash

Recordado por desafiar la desigualdad y la opresión, Pedro Pablo Atusparia pasó a la historia como uno de los principales referentes de la resistencia indígena peruana. (Dtarazona)

Pedro Pablo Atusparia fue un dirigente indígena peruano que encabezó en 1885 una importante rebelión campesina en la región de Áncash, en un contexto de fuertes abusos tributarios y marginación hacia las comunidades andinas tras la Guerra del Pacífico.

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Alcalde de Huaraz, lideró el levantamiento contra la “contribución personal”, un impuesto considerado injusto para los indígenas. Su movimiento logró movilizar a miles de campesinos que exigían respeto y justicia social, aunque finalmente fue reprimido por las fuerzas del gobierno.

Atusparia se convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad indígena en la historia del Perú republicano, recordado por su lucha frente a la desigualdad estructural.

29 de junio de 1943 - Nace Pedro Pablo “Perico” León, leyenda de Alianza Lima y del fútbol peruano

La historia del fútbol peruano no puede contarse sin Pedro Pablo León, delantero brillante que conquistó a los hinchas con goles, talento y una personalidad inolvidable. (Revista Ovación)

Pedro Pablo “Perico” León nació en Lima el 29 de junio de 1943 y se convirtió en uno de los delanteros más destacados en la historia del fútbol peruano. Formado en las divisiones menores de Alianza Lima, brilló por su potencia física, habilidad técnica y capacidad goleadora.

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Fue pieza fundamental de la selección peruana entre las décadas de 1960 y 1970, participando en el Mundial de México 1970, donde Perú alcanzó los cuartos de final.

También jugó en clubes de Ecuador y Venezuela. Considerado un ídolo blanquiazul, dejó una huella imborrable en el deporte nacional por su talento y carisma.

29 de junio de 1946 - Fundación del León de Huánuco, el club que hizo rugir el orgullo huanuqueño

Entre triunfos, ascensos y campañas memorables, León de Huánuco construyó una historia que fortaleció el vínculo entre el deporte y la identidad regional. (GLR)

El 29 de junio de 1946 nació el Club Social Deportivo León de Huánuco en las instalaciones del Colegio Nacional Leoncio Prado, impulsado por docentes, estudiantes y aficionados al fútbol liderados por Luis Alberto Marroquín Andía.

La institución surgió con el propósito de fomentar el deporte, pero con el paso de los años se convirtió en uno de los símbolos más representativos de Huánuco. Durante su trayectoria destacó en la Copa Perú, logró ascender al fútbol profesional y protagonizó memorables campañas que fortalecieron su prestigio.

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Su historia está marcada por la pasión de generaciones de hinchas que lo consideran patrimonio deportivo y motivo de identidad regional.

29 de junio de 1964 - Nace Alfredo Tomassini, el delantero que dejó huella en Alianza Lima y el fútbol peruano

Conocido como el “Tanque Blanco”, Alfredo Tomassini dejó una marca especial en el fútbol peruano antes de que una tragedia cortara prematuramente su prometedora carrera. (ABA)

Alfredo Tomassini fue un futbolista peruano nacido en Lima el 29 de junio de 1964. Desde joven destacó por sus condiciones deportivas, especialmente en el fútbol, disciplina por la que decidió apostar de manera profesional.

Inició su carrera en clubes de Lima y posteriormente defendió las camisetas de Sporting Cristal y Alianza Lima, donde se ganó el cariño de la afición por su entrega y capacidad goleadora.

Conocido como el “Tanque Blanco”, se perfilaba como una de las promesas del balompié nacional. Su trayectoria quedó truncada el8 de diciembre de 1987, cuando falleció en la tragedia aérea que enlutó a Alianza Lima.

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29 de junio de 1980 - Fallece Jorge Basadre, el historiador que narró la construcción de la República del Perú

Historiador, educador y servidor público, Jorge Basadre construyó un legado académico que sigue guiando a investigadores y estudiantes en todo el Perú. (Andina)

Jorge Basadre Grohmann, considerado uno de los intelectuales más importantes del Perú, falleció el 29 de junio de 1980 a los 77 años. Nacido en Tacna en 1903, dedicó gran parte de su vida al estudio de la historia nacional, convirtiéndose en una referencia indispensable para comprender el proceso republicano peruano.

Fue autor de la monumental obra Historia de la República del Perú, además de desempeñarse como ministro de Educación y director de la Biblioteca Nacional.

Tras el incendio de esta institución en 1943, lideró su reconstrucción y modernización. Su legado continúa influyendo en historiadores, investigadores y estudiantes de todo el país.

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29 de junio de 1986 - Nace Nico Ponce, actor peruano que construyó una sólida carrera en televisión

Entre la actuación, la música y el modelaje, Nico Ponce desarrolló una carrera que lo llevó a participar en exitosas producciones nacionales e internacionales. (Difusión)

Nico Ponce nació en Lima el 29 de junio de 1986 y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana. Inició su trayectoria artística como actor y cantante, participando en diversas producciones nacionales que le permitieron ganar popularidad entre el público.

A lo largo de los años intervino en series, telenovelas y proyectos internacionales, consolidando una carrera versátil dentro del entretenimiento. Su talento también lo llevó a incursionar en la música y el modelaje.

Gracias a su constante presencia en la pantalla, se posicionó como uno de los artistas peruanos más destacados de su generación.