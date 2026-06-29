Perú

Armando Tafur respalda a Edson Dávila tras las críticas y elogia su programa: “Él es talentoso, su programa está bonito”

El exproductor de América Hoy aseguró que el conductor tiene talento de sobra para crecer al frente de Edson pa' qué más y pidió mirar su evolución en la televisión peruana

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Dos hombres en un estudio. Uno en traje rosa sostiene un micrófono, el otro en sudadera morada. Atrás, letrero "EDSON PA' QUÉ MÁS" y logos de América Televisión.
Armando Tafur y Edson Dávila posan juntos en el estudio del programa "Edson Pa' Qué Más" de América Televisión, que Tafur respalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Armando Tafur, conocido como ‘Papá Armando’, salió en defensa de Edson Dávila luego de los cuestionamientos que ha recibido su programa ‘Edson pa’ qué más’. El exproductor de América Hoy destacó el talento del conductor, elogió el crecimiento profesional de Ethel Pozo.

La televisión siempre ha sido un escenario donde el éxito y las críticas caminan de la mano. Cada nuevo programa, conductor o formato queda expuesto a la opinión del público, de los especialistas y de los propios personajes del espectáculo. En ese contexto, Edson ha tenido que afrontar diversos comentarios desde el estreno de su programa sabatino, emitido por América Televisión.

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Sin embargo, una de las voces que decidió salir públicamente en su defensa fue del, conocido productor televisivo, quien durante varios años estuvo al frente de la producción de América Hoy y compartió de cerca el crecimiento profesional del popular ‘Giselo’.

Lejos de sumarse a los cuestionamientos, el productor expresó toda su confianza en el conductor y aseguró que posee las condiciones necesarias para seguir consolidándose en la televisión peruana.

Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.
Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.

"Cuando estás en el medio artístico, siempre te van a criticar, pero Edson es talentoso y es capaz de hacer cosas chéveres, su programa está bonito“, afirmó.

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Las palabras de Tafur representan un importante respaldo para Edson Dávila, quien actualmente lidera uno de los nuevos espacios de entretenimiento de la señal de América Televisión.

El productor considera que ninguna figura pública está libre de recibir críticas, especialmente cuando asume un proyecto propio. Según explicó, los comentarios negativos forman parte del crecimiento profesional y no deben convertirse en un obstáculo para continuar desarrollando nuevas propuestas.

Para ‘Papá Armando’, el talento de Edson Dávila quedó demostrado hace varios años, cuando comenzó a destacar como reportero y posteriormente se consolidó como panelista en América Hoy, gracias a su estilo espontáneo, su sentido del humor y la naturalidad con la que interactúa con los invitados.

Precisamente esas características son las que, a su juicio, le han permitido construir una identidad propia dentro del competitivo mundo de la televisión.

Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.
Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.

‘Papá Armando’ elogia el crecimiento de Edson Dávila en la televisión

Durante años, Edson Dávila fue considerado uno de los personajes más carismáticos de la televisión de espectáculos. Lo que comenzó como un personaje humorístico terminó convirtiéndose en una figura imprescindible dentro del magazine matutino de América Televisión.

Su crecimiento profesional le permitió asumir nuevos retos hasta convertirse en conductor de un programa propio, un paso que muchos consideran uno de los más importantes de su carrera.

Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.
Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.

Para Armando Tafur, ese ascenso no ha sido producto de la casualidad. El productor destacó que Edson siempre ha demostrado compromiso con su trabajo y capacidad para desenvolverse frente a cámaras, razón por la cual considera que merece la oportunidad de continuar desarrollando su espacio.

Aunque reconoce que todo formato puede mejorar conforme avanzan las semanas, sostiene que el programa tiene una propuesta atractiva y que el conductor posee suficiente talento para seguir evolucionando.

Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.
Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.

<b>Armando Tafur cree que Ethel Pozo está preparada para los grandes formatos</b>

Además de pronunciarse sobre el presente de Edson Dávila, Armando Tafur también tuvo palabras de reconocimiento para otra de las conductoras con las que compartió gran parte de su carrera: Ethel Pozo.

Tras verla asumir la conducción de La Granja VIP, el productor aseguró que la hija de Gisela Valcárcel tiene el perfil necesario para continuar creciendo dentro de la televisión nacional.

Lejos de imaginarla únicamente en magazines matutinos, considera que su futuro está en formatos de mayor envergadura. "La idea es que siempre esté en los ‘big shows’“, manifestó.

Con esa frase dejó entrever que Ethel Pozo aún tiene mucho camino por recorrer dentro de la industria televisiva y que puede convertirse en una de las principales conductoras de programas de entretenimiento.

Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.
Armando Tafur respalda a Edson Dávila y asegura que las críticas son parte de la televisión. Captura: IG.

<b>Edson Dávila recordó que Ivana Yturbe y Jossmery Toledo fueron las únicas mujeres que lo impactaron</b>

Mientras continúa enfrentando el reto de conducir ‘Edson pa’ qué más’, el nombre de Edson Dávila volvió a convertirse en tendencia debido a una recordada confesión realizada durante una emisión de América Hoy en 2024.

Todo ocurrió cuando Ethel Pozo decidió revelar una curiosa anécdota de su compañero frente a cámaras.

Sin previo aviso, la conductora comentó que Jossmery Toledo había logrado “moverle el piso” al popular ‘Giselo’, provocando inmediatamente las risas del resto del elenco.

Lejos de negar aquella afirmación, Edson Dávila sorprendió al admitir que efectivamente quedó impresionado por la belleza de la expolicía. "Fuera de bromas sí, es bien bonita“, respondió.

Edson Dávila y Cuto Guadalupe sentados en sillas en un set de televisión. Detrás, un panel con el título del programa 'Edson pa’ qué más' y una imagen de Edson Dávila
Edson Dávila y Cuto Guadalupe en el estreno del nuevo programa 'Edson pa’ qué más' en América TV, marcando un exitoso debut para el presentador.

<b>La inesperada confesión de Giselo sobre Ivana Yturbe</b>

Después de hablar sobre Jossmery Toledo, Edson Dávila recordó que otra mujer que logró sorprenderlo por su belleza fue Ivana Yturbe.

El conductor explicó que la primera vez que la vio quedó impactado por su apariencia, tal como le ocurrió posteriormente con la expolicía.

"Ivana también, yo lo comenté, ustedes ven mujeres y dicen ‘wow qué bellísima’ y así es Ivana Yturbe. Igual me pasó con Jossmery, la primera vez que la vi en El Gran Show con un shorcito y un polito...“, comentó.

Sus palabras generaron múltiples reacciones en redes sociales debido a la naturalidad con la que expresó su admiración.

Fiel a su estilo, Edson Dávila aclaró que simplemente estaba reconociendo la belleza de ambas figuras públicas, dejando en claro que se trataba de un comentario espontáneo y sin otra intención.

Edson Dávila sonríe y apunta a cámara, vestido de amarillo, frente a una pantalla con su imagen y el logo del programa 'Edson pa' qué más'
Edson Dávila presenta sonriente su nuevo programa 'Edson pa' qué más' en América TV, marcando su debut como conductor principal.

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