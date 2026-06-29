Coraima Gómez se adapta a su nuevo rol como central en la selección peruana de vóley: “Rizola me tiene bastante confianza”

MVP del encuentro, la atacante nacional habló de su nuevo puesto y del respaldo recibido del comando técnico. (Video: Latina)

Coraima Gómez fue una de las grandes protagonistas del duelo entre Perú Olímpico y Perú Mundialista por la Copa Latina de Vóley 2026, disputado en el Coliseo Lucha Fuentes. Más allá del resultado del encuentro, la voleibolista nacional llamó la atención por su desempeño en una posición poco habitual para ella: la de central, rol que viene asumiendo bajo la dirección del técnico Antonio Rizola debido a las necesidades del plantel.

La jugadora fue elegida como MVP del partido y, tras el encuentro, destacó la importancia de la comunicación interna para sobreponerse a un inicio complicado. Según explicó, el equipo no arrancó de la mejor manera, pero logró recomponerse rápidamente gracias al diálogo y la confianza en su juego colectivo.

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Gómez analizó el desarrollo del duelo y reconoció que el primer set no fue el esperado para su equipo, principalmente por la falta de coordinación en el arranque del encuentro. Sin embargo, resaltó la capacidad de reacción del grupo para cambiar la dinámica del juego.

“El primer set no fue tan favorable para nosotras. Entramos un poco desconcentradas, creería que por ser el primer juego en teoría de todas nosotras juntas. Pero luego conversamos entre nosotras y dijimos: ‘Nosotros sabemos hacer esto, así que vamos a disfrutar de lo que estamos haciendo, porque esto nos gusta’. Y eso es lo que hicimos, disfrutar”, señaló la voleibolista.

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Coraima Gómez fue elegida MVP del duelo entre Perú Olímpico y Perú Mundialista por la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: FPV

La jugadora destacó que el punto de quiebre estuvo en recuperar la confianza y enfocarse en disfrutar del juego, más allá de la presión del resultado. Esa mentalidad permitió que el equipo mejorara su rendimiento en los siguientes sets y terminara imponiéndose en un encuentro muy disputado.

La adaptación a un nuevo rol en la cancha

Uno de los puntos más llamativos de la actualidad de Coraima Gómez es su cambio de posición dentro del equipo. Habitualmente ubicada como punta, la jugadora viene siendo utilizada como central por el comando técnico encabezado por Antonio Rizola, debido a la ausencia temporal de algunas compañeras que se encuentran en proceso de recuperación.

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La propia voleibolista explicó cómo ha vivido esta transición y la confianza que ha recibido por parte del entrenador. “El profe Rizola me tiene bastante confianza, la verdad. Cuando yo recién empecé a jugar, yo jugaba de central, pero luego me pusieron de punta. Entonces me gusta más de punta, pero es porque no me gusta salir de la cancha; la central cuando está atrás tiene que salir. Entonces, por eso me gusta ser un poco más de punta que de central, pero hay compañeras que todavía no están al 100% y toca ayudar”, explicó.

Gómez también remarcó que, pese a tener preferencias por una posición específica, su prioridad es el bienestar del equipo y la adaptación a lo que el cuerpo técnico necesite en cada momento de la competencia. “Para eso estamos aquí, para poder ayudarnos entre nosotras, representar de la mejor manera al país”, sentenció.

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Coraima Gómez y sus compañeras celebrando un punto durante la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: FPV

Compromiso con la selección y orgullo nacional

Finalmente, la jugadora expresó lo que significa para ella ser parte del proceso de la selección peruana y vestir la camiseta nacional en cada convocatoria. En ese sentido, aseguró que su presente es el resultado del trabajo constante y de la confianza depositada en su rendimiento.

“Cada convocatoria es una alegría, una satisfacción porque estoy haciendo bien las cosas. Por ello estoy convocada a la selección. Estoy superorgullosa de vestir la camiseta y ahora toca darlo todo”, concluyó la voleibolista, dejando en claro su compromiso con el equipo y con los objetivos de la temporada.

Con su versatilidad, su disposición al cambio y su liderazgo dentro del campo, Coraima Gómez se consolida como una pieza importante en el proceso de la selección, aportando no solo rendimiento, sino también actitud en un momento clave de preparación internacional.

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