¿Dónde ver Brasil vs Japón por el Mundial 2026? Canal TV en Perú del partido por los 16avos de final

Dónde ver Brasil vs Japón por Mundial 2026.

El NRG Stadium de Houston será el escenario donde Brasil y Japón se medirán este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El enfrentamiento enfrenta a dos selecciones que mostraron estilos contrastantes en la fase de grupos y que llegan con la ilusión de seguir avanzando.

La ‘canarinha’ parte como favorita por historia y plantel, pero el cuadro asiático llega con confianza y sin complejos, dispuesto a dar el golpe y dejar huella en la máxima cita del fútbol.

Dónde ver Brasil vs Japón por Mundial 2026

El encuentro entre Brasil y Japón tendrá lugar el lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. En Perú, la transmisión estará disponible a través de DSports y la plataforma de streaming, DGO. En el país de la samba, el partido se podrá seguir por Globo, SBT, SporTV y CazéTV; mientras que en la nación asiática, la cobertura estará a cargo de DAZN y NHK BS.

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Además, Infobae ofrecerá cobertura digital con actualizaciones previas y reporte minuto a minuto en su sitio web.

Así llegan Brasil y Japón

La selección de Brasil afronta el compromiso con la baja confirmada de Raphinha por lesión y en medio de una polémica que vivió la semana pasada. No obstante, el técnico Carlo Ancelotti cuenta con varios elementos en el banco que marquen la diferencia como Endrick o Gabriel Martinelli, además de Vinicius Jr., Matheus Cunha y otros más. Neymar Jr. estará a la expectativa por si tiene minutos.

El conjunto sudamericano avanzó como líder de su grupo, mostrando un fútbol ofensivo y eficaz, aunque con algunos altibajos en la definición. Y es que empezó con un empate ante Marruecos, aunque las victorias contundentes ante Haití y Escocia (ambos por 3-0), le permitieron clasificar a la próxima etapa.

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Vinicius Jr. es la gran figura de Brasil al anotar 4 goles en el Mundial 2026. - créditos: CHANDAN KHANNA / AFP

La selección de Japón, por su parte, llega motivado tras una fase de grupos donde exhibió orden táctico, velocidad y una notable capacidad de adaptación ante rivales de distintos perfiles.

Eso sí, al elenco asiático le costó más de la cuenta y sumó cinco puntos para ubicarse segundo en el grupo F, detrás de Países Bajos (7). De todos modos, el equipo dirigido por Hajime Moriyasu tiene todas las credenciales para buscar sorprender a los brasileños.

Mundial 2026 - Japón 1 - Suecia 1

¿A qué hora juegan Brasil vs Japón por Mundial 2026?

El Brasil vs Japón, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, está programado para iniciar a las 12:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará una hora después.

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Para Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el inicio será a las 14:00 horas, mientras que en México está previsto para las 11:00 horas. En España, el partido dará inicio a las 19:00 horas.

Brasil vs Japón: posibles alineaciones

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Rayan, Vinicius Jr. y Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti

Japón: Zion Suzuki, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Daizen Maeda y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu

Historial de enfrentamientos

Brasil y Japón se han enfrentado en 14 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y si revisamos el balance general, nos daremos cuenta de que la ‘canarinha’ cuenta con una amplia ventaja de 11 triunfos, contra uno de los ‘samurais’ y dos empates.

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El último choque entre ambas escuadras se dio el 14 de octubre del 2025. El Ajinomoto Stadium de Tokio fue testigo de un amistoso que acabó en una victoria para los ‘nipones’ por 3-2 con los goles de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda. Paulo Henrique y Gabriel Martinelli anotaron para el ‘scratch’.

La celebración de Japón tras remontarle a Brasil un 2-0 en contra en un amistoso del 2025. - créditos: Eugene Hoshiko