Rosa Fuentes confirma que volvió con Paolo Hurtado y le pone una condición sin rodeos tras ampay con Jossmery Toledo: “Ya lo sabe”

Este segmento televisivo presenta un reportaje sobre Rosa Fuentes, Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. El video incluye una entrevista a Hurtado y muestra fotografías de Fuentes y Hurtado en eventos y en la playa. También se exhiben imágenes de un ampay borroso que involucra a Hurtado y Toledo, y a Jossmery Toledo con un teléfono. El contenido, en formato de programa de entretenimiento, aborda la relación de Fuentes y Hurtado en el contexto de un incidente con Toledo. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Rosa Fuentes confirmó que retomó su matrimonio con el futbolista Paolo Hurtado, pero lo hizo con una advertencia que no dejó lugar a interpretaciones: esta es la última oportunidad y él lo sabe. Ambos hablaron ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y ofrecieron su primera declaración conjunta sobre la reconciliación, que llega más de tres años después del escándalo que sacudió su relación en marzo de 2023.

“Sí, las cosas han cambiado a estas alturas. Hemos decidido continuar con nuestro matrimonio luego de bastante tiempo separados. Ya lo sabe bien clarito“, dijo Fuentes al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. La frase, breve y directa, sintetizó la postura de la empresaria: la reconciliación tiene una condición innegociable y el futbolista la conoce.

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Hurtado, mediocampista actualmente en Unión Huaral, reconoció ante las mismas cámaras que el proceso de reconstrucción no ha sido sencillo. “Siempre es difícil, hasta el día de hoy. El amor que uno siente por la persona que ama se tiene que demostrar a diario. Es lo que vengo haciendo”, declaró. El futbolista extendió ese reconocimiento a sus hijos: “No solo con ella, sino también con mis hijos, porque siento que les hice mucho daño”, añadió.

La terapia psicológica como pilar del proceso

Paolo Hurtado señaló que el acompañamiento profesional fue determinante para reencaminar su vida familiar. "Las decisiones que tomé en ese momento no fueron buenas, casi pierdo a Rosa. El tema de la psicóloga ha sido importante para recuperar a mi familia“, afirmó. El futbolista describió la terapia como el factor que le permitió dimensionar el daño causado y sostener cambios concretos en su comportamiento.

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Rosa Fuentes confirmó que retomó su matrimonio con Paolo Hurtado y advirtió que esta reconciliación es la última oportunidad.

El popular ‘Caballito’ también salió en defensa de Fuentes, quien ha recibido críticas públicas por haber decidido perdonarlo. “La juzgan sin saber qué está haciendo uno para poder seguir mejorando. No saben qué es lo que uno pasa a diario”, sostuvo. Al ser consultado sobre una palabra que definiría a su esposa, respondió sin dudar: “Valiente es mi esposa”.

Hurtado insistió en que el episodio con Toledo pertenece al pasado y que su foco actual es su rol como padre y esposo. “Eso es cosa del pasado. Me siento tranquilo y me siento feliz. Hago la vida de padre y esposo, y ella vive tranquila en estos momentos por cómo me estoy comportando”, señaló al programa.

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Ampay Paolo Hurtado y Jossmery Toledo son captados besándose en Cusco. (Video: Magaly TV La Firme - ATV).

El escándalo que originó la crisis y los tres años de separación

La crisis matrimonial comenzó el 21 de marzo de 2023, cuando el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundió imágenes en las que Hurtado fue captado junto a la modelo y expolicía Jossmery Toledo en Cusco, ciudad donde residía por motivos profesionales. Los registros mostraron a Toledo llegando al departamento del futbolista con llave propia y permaneciendo allí durante dos días, entre el 18 y el 20 de marzo de ese año.

Días después de la difusión de las imágenes, Fuentes —quien en ese momento estaba embarazada de su tercer hijo— anunció la separación mediante un comunicado público. La pareja había contraído matrimonio el 23 de marzo de 2013 y tiene tres hijos en común.

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Paolo Hurtado sobre el perdón de su esposa Rosa Fuentes, luego de la infidelidad con Jossmery Toledo. TikTok: Amor y Fuego.

El vínculo entre Hurtado y Toledo habría comenzado meses antes del ampay. Según declaró el propio futbolista en una entrevista posterior, el acercamiento se inició cuando Toledo le escribió por Instagram el 27 de julio de 2022, su cumpleaños, y desde septiembre de ese año la comunicación se volvió más frecuente.

Previo a la difusión del escándalo, Fuentes ya había recibido llamadas y mensajes que amenazaban con revelar las imágenes, aunque Hurtado negó los hechos en ese momento.

Fuentes y Hurtado mantuvieron un perfil reservado sobre su vida privada durante los más de tres años que duró la separación, hasta que ambos decidieron pronunciarse ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para confirmar que apuestan nuevamente por su matrimonio, con el bienestar de sus tres hijos como prioridad declarada.

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