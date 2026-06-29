Perú

Monserrat Seminario admite que usó dinero de Melcochita y cuenta en qué lo destinó

La piurana, de 43 años, se sinceró sobre el destino de los recursos del cómico Pablo Villanueva durante el conflicto por su separación tras 17 años y los reclamos sobre el patrimonio familiar

Guardar
Google icon
Imagen dividida. Izquierda: mujer de cabello rojizo y camiseta marrón sonriendo. Derecha: hombre mayor de cabello oscuro y camisa negra estampada mirando hacia abajo
Monserrat Seminario admitió que usó dinero de Melcochita para la educación de sus hijos y para intentar comprar un departamento para sus hijas.

Monserrat Seminario reconoció públicamente que usó dinero de Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, pero precisó el destino de esos fondos: la educación de sus hijos y un intento fallido de comprar un departamento para asegurar el futuro de sus hijas.

La admisión llegó en una entrevista con Trome, en medio de la disputa que ambos sostienen desde que el humorista anunció el fin de su matrimonio de 17 años y denunció haber quedado sin patrimonio. “Sí, en mis hijas y en educar a mi hijo, eso es verdad”, declaró Seminario al diario, sin esquivar la pregunta sobre el manejo del dinero.

PUBLICIDAD

Luego amplió su versión: "También intenté juntar dinero para comprar un departamento para mis hijas y asegurar su futuro, pero siempre me lo quitaban. Su familia se enteraba de que yo lograba ahorrar y hacían algo para desaparecer ese dinero. Por culpa de ellos perdí terrenos y propiedades“, afirmó.

La piurana, de 43 años, también describió su experiencia laboral durante la relación. Contó que trabajó en la administración de una pollería, donde atendía mesas, cobraba en caja y realizaba labores de limpieza, hasta que Villanueva le exigió dejar el empleo y regresar al hogar. “Yo jamás dependí de él por gusto, fue él quien me cortó las alas”, sostuvo ante el mismo medio.

PUBLICIDAD

El cómico Melcochita, junto a su hija Susan Villanueva, se presenta en el set de Magaly Medina para denunciar con pruebas la irresponsabilidad de su pareja, Monserrat Seminario, quien no estaría llevando a sus hijas al colegio, poniendo en riesgo su educación. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las acusaciones de Melcochita y su versión sobre el patrimonio

El trasfondo de estas declaraciones son las acusaciones que el sonero lanzó meses atrás. En febrero de 2026, Villanueva confirmó el fin del matrimonio y señaló que la causa no fue una infidelidad, sino el estado de sus finanzas. “No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre está en cero”, afirmó.

El humorista sostuvo que depositó en Seminario toda la administración de los ingresos familiares: “Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, denunció.

Melcochita llegó a cifrar el monto gastado durante la relación en medio millón de dólares y pidió que se revisaran sus movimientos bancarios para sustentar su versión. “Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada”, afirmó. Seminario, por su parte, rechazó que su permanencia en el matrimonio haya respondido a un interés económico.

“Si hubiera sido así, no habría tenido tres hijas ni me habría quedado a su lado 17 años soportando carencias”, respondió. Sobre la posibilidad de una reconciliación, fue directa: el divorcio ya está en proceso y no contempla volver. “Quiero ser feliz y, si se me presenta la oportunidad de volver a enamorarme, voy a escoger muy bien. Ya no estoy para cuidar a nadie ni cambiar pañales”, declaró.

La reciente hospitalización de Melcochita desató un nuevo enfrentamiento entre Monserrat Seminario y Heydi Amado. Ambas intercambiaron duras acusaciones sobre quién se preocupa realmente por el bienestar del reconocido cómico. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica por las inasistencias escolares y la respuesta de Seminario

La disputa entre ambos sumó un nuevo frente cuando Villanueva denunció en ‘Magaly TV: La Firme’ que sus tres hijas acumulan un número elevado de faltas escolares entre mayo y junio. El humorista presentó un documento del colegio que registraría 15, 26 y 28 inasistencias respectivamente en ese período.

Según relató, una de las menores le informó que su madre no las llevaba a clases, lo que lo llevó a comunicarse con la directora del centro educativo. “El colegio queda a 5 minutos de la casa. Ellas van con mi carro. Yo no sé qué tendrá en la cabeza que hace eso con las criaturas”, expresó.

Seminario respondió a través de una transmisión en vivo en TikTok. Afirmó que todas las ausencias cuentan con justificación y que el colegio fue notificado en cada caso. "Por salud, por bullying, y cuando han estado enfermas, que comenzó la gripe. Tienen permisos“, indicó.

Agregó que otras faltas obedecieron a trámites de pasaportes, citas con el psicólogo en el marco de procesos legales con el padre de sus hijas, y compromisos judiciales. “Tengo citas judicialmente, tengo que pedir permiso para que mis hijas estén ahí”, precisó.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.
“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Sobre las acusaciones en general, Seminario advirtió que el caso de las inasistencias se resolverá por la vía legal. “Él me va a tener que demostrar que mis hijas no van al colegio”, señaló. Al mismo tiempo, anunció que cortó toda comunicación con Villanueva: “Le he cerrado las puertas de mi casa y está bloqueado de mi celular”, afirmó.

Melcochita, en tanto, también señaló que aporta S/300 semanales para las loncheras de sus hijas y cuestionó ese gasto a la luz de las inasistencias registradas. La pensión alimentaria, según Seminario, lleva seis meses sin pagarse.

Temas Relacionados

MelcochitaMonserrat Seminarioperu-entretenimiento

Más Noticias

Rosa Fuentes confirma que volvió con Paolo Hurtado y le pone una condición sin rodeos tras ampay con Jossmery Toledo: “Ya lo sabe”

La empresaria y el futbolista reaparecieron juntos para contar que retomaron su relación tras más de tres años separados, aunque ella dejó claro ante cámaras que no habrá espacio para un nuevo error

Rosa Fuentes confirma que volvió con Paolo Hurtado y le pone una condición sin rodeos tras ampay con Jossmery Toledo: “Ya lo sabe”

Fuerza Popular, Perú Libre y APP recibieron más de S/2,6 millones mediante descuentos por planilla aplicados a trabajadores del Congreso

El informe también revela que el número de trabajadores del Congreso aumentó de 3.199 en 2021 a 3.925 empleados hasta mayo de 2026

Fuerza Popular, Perú Libre y APP recibieron más de S/2,6 millones mediante descuentos por planilla aplicados a trabajadores del Congreso

Abogado personal de José Balcázar obtuvo contrato de S/ 30.000 en Despacho Presidencial sin tener experiencia previa

El letrado Odar Jimmy Cornejo fue contratado como asesor legal apenas un mes después de la asunción del mandatario y mientras seguía defendiéndolo en causas personales

Abogado personal de José Balcázar obtuvo contrato de S/ 30.000 en Despacho Presidencial sin tener experiencia previa

Abril Zignago, hija de Gian Marco, cantó ‘Fuiste tú’ con Ricardo Arjona durante su concierto en Lima

La joven, quien también incursiona en la música, fue recomendada por su padre para acompañar al artista internacional

Abril Zignago, hija de Gian Marco, cantó ‘Fuiste tú’ con Ricardo Arjona durante su concierto en Lima

Embajador de EE.UU. invitó a Donald Trump a visitar el Perú: “vamos a ver qué pasa después de las elecciones”

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, sostuvo que Washington mantiene al país como una prioridad en el hemisferio occidental, con énfasis en comercio, estabilidad regional y cooperación frente al crimen organizado

Embajador de EE.UU. invitó a Donald Trump a visitar el Perú: “vamos a ver qué pasa después de las elecciones”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Fuerza Popular, Perú Libre y APP recibieron más de S/2,6 millones mediante descuentos por planilla aplicados a trabajadores del Congreso

Fuerza Popular, Perú Libre y APP recibieron más de S/2,6 millones mediante descuentos por planilla aplicados a trabajadores del Congreso

Abogado personal de José Balcázar obtuvo contrato de S/ 30.000 en Despacho Presidencial sin tener experiencia previa

Susel Paredes denuncia que “un chancho quiso quitar espacio” a comunidad LGBTI y promete cerrar Marcha del Orgullo en plaza San Martín

Los tres nombres que Keiko Fujimori baraja para presidir su gabinete y tener “éxitos iniciales” ante virtual victoria

Resultados ONPE: ¿Cuánto es la diferencia de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

ENTRETENIMIENTO

Rosa Fuentes confirma que volvió con Paolo Hurtado y le pone una condición sin rodeos tras ampay con Jossmery Toledo: “Ya lo sabe”

Rosa Fuentes confirma que volvió con Paolo Hurtado y le pone una condición sin rodeos tras ampay con Jossmery Toledo: “Ya lo sabe”

Abril Zignago, hija de Gian Marco, cantó ‘Fuiste tú’ con Ricardo Arjona durante su concierto en Lima

‘Cachaza’ confirma que su boda civil con André Bankoff se realizará este año pese a su quinto mes de embarazo: “Nos casamos”

Pamela López celebró fiesta con lleno total pese a las críticas y se reencontró con Celine Aguirre y Mónica Torres: “Valió la pena”

Ethel Pozo y Armando Tafur sellan una nueva alianza juntos y ya hablan de próximos proyectos

DEPORTES

Perú Olímpico cayó 3-1 ante Argentina en la Copa Latina de Vóley 2026: resumen de la derrota ‘bicolor’

Perú Olímpico cayó 3-1 ante Argentina en la Copa Latina de Vóley 2026: resumen de la derrota ‘bicolor’

Coraima Gómez se adapta a su nuevo rol como central en la selección peruana de vóley: “Rizola me tiene bastante confianza”

Sporting Cristal goleó 4-1 a Atlético Andahuaylas: definirá el pase a la final del Apertura de la Liga Femenina en Andahuaylas

Resultados de la Copa Latina de vóley 2026 EN VIVO: así van la selección peruana y los demás equipos en este cuadrangular

Diego Hidalgo lamenta caída de Alianza Lima en la Copa de la Liga: “Llegamos en la madrugada de Tarma y tratamos de dar lo mejor”