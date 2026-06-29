Monserrat Seminario admite que usó dinero de Melcochita y cuenta en qué lo destinó

Monserrat Seminario admitió que usó dinero de Melcochita para la educación de sus hijos y para intentar comprar un departamento para sus hijas.

Monserrat Seminario reconoció públicamente que usó dinero de Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, pero precisó el destino de esos fondos: la educación de sus hijos y un intento fallido de comprar un departamento para asegurar el futuro de sus hijas.

La admisión llegó en una entrevista con Trome, en medio de la disputa que ambos sostienen desde que el humorista anunció el fin de su matrimonio de 17 años y denunció haber quedado sin patrimonio. “Sí, en mis hijas y en educar a mi hijo, eso es verdad”, declaró Seminario al diario, sin esquivar la pregunta sobre el manejo del dinero.

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Luego amplió su versión: "También intenté juntar dinero para comprar un departamento para mis hijas y asegurar su futuro, pero siempre me lo quitaban. Su familia se enteraba de que yo lograba ahorrar y hacían algo para desaparecer ese dinero. Por culpa de ellos perdí terrenos y propiedades“, afirmó.

La piurana, de 43 años, también describió su experiencia laboral durante la relación. Contó que trabajó en la administración de una pollería, donde atendía mesas, cobraba en caja y realizaba labores de limpieza, hasta que Villanueva le exigió dejar el empleo y regresar al hogar. “Yo jamás dependí de él por gusto, fue él quien me cortó las alas”, sostuvo ante el mismo medio.

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El cómico Melcochita, junto a su hija Susan Villanueva, se presenta en el set de Magaly Medina para denunciar con pruebas la irresponsabilidad de su pareja, Monserrat Seminario, quien no estaría llevando a sus hijas al colegio, poniendo en riesgo su educación. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las acusaciones de Melcochita y su versión sobre el patrimonio

El trasfondo de estas declaraciones son las acusaciones que el sonero lanzó meses atrás. En febrero de 2026, Villanueva confirmó el fin del matrimonio y señaló que la causa no fue una infidelidad, sino el estado de sus finanzas. “No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre está en cero”, afirmó.

El humorista sostuvo que depositó en Seminario toda la administración de los ingresos familiares: “Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, denunció.

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Melcochita llegó a cifrar el monto gastado durante la relación en medio millón de dólares y pidió que se revisaran sus movimientos bancarios para sustentar su versión. “Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada”, afirmó. Seminario, por su parte, rechazó que su permanencia en el matrimonio haya respondido a un interés económico.

“Si hubiera sido así, no habría tenido tres hijas ni me habría quedado a su lado 17 años soportando carencias”, respondió. Sobre la posibilidad de una reconciliación, fue directa: el divorcio ya está en proceso y no contempla volver. “Quiero ser feliz y, si se me presenta la oportunidad de volver a enamorarme, voy a escoger muy bien. Ya no estoy para cuidar a nadie ni cambiar pañales”, declaró.

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La reciente hospitalización de Melcochita desató un nuevo enfrentamiento entre Monserrat Seminario y Heydi Amado. Ambas intercambiaron duras acusaciones sobre quién se preocupa realmente por el bienestar del reconocido cómico. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica por las inasistencias escolares y la respuesta de Seminario

La disputa entre ambos sumó un nuevo frente cuando Villanueva denunció en ‘Magaly TV: La Firme’ que sus tres hijas acumulan un número elevado de faltas escolares entre mayo y junio. El humorista presentó un documento del colegio que registraría 15, 26 y 28 inasistencias respectivamente en ese período.

Según relató, una de las menores le informó que su madre no las llevaba a clases, lo que lo llevó a comunicarse con la directora del centro educativo. “El colegio queda a 5 minutos de la casa. Ellas van con mi carro. Yo no sé qué tendrá en la cabeza que hace eso con las criaturas”, expresó.

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Seminario respondió a través de una transmisión en vivo en TikTok. Afirmó que todas las ausencias cuentan con justificación y que el colegio fue notificado en cada caso. "Por salud, por bullying, y cuando han estado enfermas, que comenzó la gripe. Tienen permisos“, indicó.

Agregó que otras faltas obedecieron a trámites de pasaportes, citas con el psicólogo en el marco de procesos legales con el padre de sus hijas, y compromisos judiciales. “Tengo citas judicialmente, tengo que pedir permiso para que mis hijas estén ahí”, precisó.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Sobre las acusaciones en general, Seminario advirtió que el caso de las inasistencias se resolverá por la vía legal. “Él me va a tener que demostrar que mis hijas no van al colegio”, señaló. Al mismo tiempo, anunció que cortó toda comunicación con Villanueva: “Le he cerrado las puertas de mi casa y está bloqueado de mi celular”, afirmó.

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Melcochita, en tanto, también señaló que aporta S/300 semanales para las loncheras de sus hijas y cuestionó ese gasto a la luz de las inasistencias registradas. La pensión alimentaria, según Seminario, lleva seis meses sin pagarse.