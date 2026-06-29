Embajador de EE.UU. invitó a Donald Trump a visitar el Perú: “vamos a ver qué pasa después de las elecciones”

Desde el control del Megapuerto de Chancay hasta la lucha contra el crimen organizado como el Tren de Aragua, el embajador de Donald Trump en Perú detalla el enfoque de Estados Unidos en la región. Conozca por qué Perú es clave en la estrategia de seguridad de la Casa Blanca. - Panorama

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, aseguró que ya invitó a Donald Trump a visitar el país. El diplomático sostuvo que la posibilidad de una visita quedará sujeta a lo que ocurra tras el proceso electoral peruano.

Navarro afirmó, en una entrevista con Panorama, que trasladó la invitación y que, a partir de allí, la eventual visita dependerá del escenario político que se abra cuando se conozcan los resultados definitivos. “Eh, ¿al presidente Trump invitarlo a venir? Claro, yo lo he invitado a venir y, y vamos a ver qué pasa después de las elecciones para ver quién viene a visitar al Perú”, declaró.

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El Perú se encuentra culminando un proceso electoral que llevó a la segunda vuelta al candidato de izquierda de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y a la candidata de derecha de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Con más del 99,9% del conteo de la ONPE, Fujimori tiene una ventaja irreversible y sería declarada pronto presidenta del Perú.

Donald Trump podría visitar el Perú

Gestos en Chancay y advertencias sobre China

En los últimos días, Navarro realizó actividades públicas vinculadas a temas económicos y de control aduanero. El embajador ingresó al megapuerto de Chancay, un proyecto asociado a inversiones chinas que estuvo en el centro de una controversia por la supervisión peruana de Osinergmin en sus operaciones.

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De acuerdo con el propio Navarro, existe preocupación por reportes de la Contraloría y por asuntos relacionados con China, a los que vinculó con “competencia desleal”. En ese marco, argumentó que Estados Unidos mantendrá una postura directa frente a esos temas y que ese tipo de prácticas, según su visión, no se replican con su país.

El diplomático también encabezó la entrega de escáneres de última tecnología como donativos para el local de la Sunat ubicado en el megapuerto, una acción que fue presentada como un apoyo a las capacidades de control en ese terminal.

“Perú es clave” en el enfoque de seguridad de Estados Unidos, según Navarro

Navarro sostuvo que el Perú ocupa un lugar relevante en la agenda de Washington y afirmó que el presidente Trump estaría especialmente enfocado en el país. En su argumentación, vinculó esa prioridad con una política nacional de seguridad de Estados Unidos emitida en diciembre del año pasado, que —según indicó— establece al hemisferio occidental como eje principal.

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En esa línea, el embajador sostuvo que el Perú sería “clave” por su ubicación, por su papel en la estabilidad regional y por su relevancia comercial. También resaltó la diversidad productiva peruana, al mencionar sectores como agricultura, textiles, minería y turismo, como elementos que —según su lectura— explican el interés estadounidense.

Cooperación contra el crimen organizado

Otro eje de sus declaraciones se centró en la seguridad. Navarro aseguró que la lucha contra el crimen organizado forma parte del enfoque del presidente Trump y mencionó el combate contra carteles, grupos transnacionales y pandillas transnacionales. Bajo esa premisa, sostuvo que la seguridad sería una condición previa para la estabilidad y, a su vez, para la prosperidad.

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El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro (c), fue captado el pasado 25 de abril, en la Base Aérea Las Palmas, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Antecedentes de visitas presidenciales estadounidenses al Perú

La última vez que un presidente de Estados Unidos visitó el Perú fue en noviembre de 2024, cuando Joe Biden llegó a Lima para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Antes de esa visita, Barack Obama viajó a Lima en noviembre de 2016 para asistir a otra cumbre del mismo foro y sostener reuniones bilaterales. En ese contexto, la invitación formulada por Navarro se inserta en una tradición de visitas vinculadas a agendas políticas y multilaterales, aunque por ahora, según remarcó el propio embajador, el escenario dependerá del desenlace electoral en el Perú.