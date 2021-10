Rodrigo González no cree en romanticismo de Pedro Castillo y arremete: “Dejen el show, el país se cae a pedazos”

Rodrigo González arremete contra Pedro Castillo tras escribirle romántico mensaje a su esposa. (Foto: Instagram)

El conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, no solo opina sobre lo que pasa en la farándula peruana, sino también sobre la política de nuestro país. Fiel a su estilo y con más de una picante frase, el animador de televisión en los últimos meses se ha dedicado a cuestionar al presidente Pedro Castillo.

Utilizando su cuenta de Twitter, el popular ‘Peluchín’ apareció para refutar al mandatario peruano su celebración de cumpleaños. Al conductor no le pareció correcto que el actual inquilino de Palacio de Gobierno agradezca a su esposa las palabras de cariño que tuvo hacia su persona.

“Gracias, amada Lilia Paredes por estas sentidas palabras. La alegría, la fuerza y la paz que siento es únicamente provocado por ti, por nuestros hermosos hijos y por el bendito país que nos vio nacer. Como te dije alguna vez, mi luz del mundo: Nada sin ti, todo a tu lado ”, fue lo que escribió Pedro Castillo.

Al leer la publicación, Rodrigo González no dudó en responder y cuestionar el saludo a Lilia Paredes, pues aseguro que esto debía ser al más personal. Además, el conductor de Amor y Fuego tildó de ‘inepto’ al también profesor de primaria.

“¿No se tienen en el WhatsApp? Dejen el show y el romanticismo público mientras el país se cae a pedazos. Claro que va a pasar a la historia, pero por hundirnos en tiempo récord como el mayor inepto que llegó a la presidencia de nuestro país”, escribió.

La duras palabras de ‘Peluchín’ fueron celebrados por algunos de sus seguidores; sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo, pues aseguraron que todo lo que había escrito no era real, ya que en los últimos meses en el Perú no se ha visto un gran cambio como para decir que estamos en las ruinas.

“¿Se cae a pedazos? En qué país vives. Todo sigue igual”, “Así debiste alzar tu voz hace tiempo, con los antiguos gobiernos, pero claro, como no son amigos de tus amigos, que le caiga todo”, son algunos de los comentarios que se puede leer.

Rodrigo González arremete contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

RODRIGO GONZÁLEZ PAGÓ REPARACIÓN CIVIL

Rodrigo González dio a conocer que él ahora no tiene que pagar ninguna reparación civil, pues pese a que Latina tenía que apoyarlo, la casa televisiva lo dejó desamparado y tuvo que asumirlo solo para no perjudicarse en un futuro.

“Yo he tenido que pagar algunas reparaciones civiles, incluso asumí mi parte cuando a Latina le tocaba pagar la mitad, porque cuando el juez dice solidaridad compartida, eso significa que tanto el canal como el talento tienen que asumir la deuda, cosa que nunca hizo el parte legal de Latina”, indicó.

RODRIGO GONZÁLEZ ARREMETE CONTRA ANDREA SAN MARTÍN

Rodrigo González no tuvo reparos en criticar el comportamiento de Andrea San Martín luego que se revelara un polémico audio de la modelo en ‘Amor y fuego’ este lunes 18 de octubre. El conductor aseguró que la exmodelo tiene amigos periodistas a los que convence para que la defiendan.

“ Los tiene ahí al frente para defenderla, pero a mí Andrea me parece indefendible ”, dijo el conductor del programa de espectáculos refiriéndose a Samuel Suárez de Instarándula, quien hace unos días justificó a la influencer.

Asimismo, González mencionó que el audio de la modelo refleja a una mujer calculadora. “Revela una falta de escrúpulos absoluta y ella, claro, llama a sus amigos periodistas, a los que siempre les da nota y los convence de ello”, aseguró.

