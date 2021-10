Flavia Laos sobre Patricio Parodi y su supuesto ‘acercamiento’ con Luciana Fuster: “Él me lo negó, queda en su conciencia”

Flavia Laos habló sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

Bastante fastidiada, Flavia Laos contó que ella misma le preguntó a Patricio Parodi si existía alguna relación con Luciana Fuster, a lo que el guerrero le respondió que no. Incluso, le aseguró que eran inventos suyos.

Incluso, recordó los “códigos” de una amistad que supuestamente Luciana Fuster respetaba.

“Ella dijo que hay códigos, ¿no? Si es que ella fue pucha, ya queda en la conciencia de cada uno lo que hace, la vida da mil vueltas, así que no sé. Yo he visto algo borroso ahí”, indicó Luciana sobre la imágenes que difundió el programa de Rodrigo González, donde se ve a Patricio bailando con una mujer parecida a Luciana Fuster.

La cantante fue abordada por un reportero de Amor y Fuego, quien le preguntó sobre esta supuesta relación entre los integrantes de Esto es Guerra.

“Es más la ha jalado a la radio, la ha jalado al canal, así que sería muy raro que de la nada nazca algo, ¿no? O sea como que es algo de la nada, poco creíble porque si a ti te gusta alguien le echas lente hace tiempo, ¿no?”, dijo.

Asimismo, contó que ella misma le preguntó a Patricio sobre Luciana. “Ah sí, yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, me dijo esto literal ‘Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”, recordó.

“Yo soy la tercera ahorita que sobra, acabo de llegar de viaje y como que estoy en otra, no hay como que nada concreto, no han dicho si es Luciana o no, pero si fuera en todo caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar, no estaría bien hacer algo así”, acotó.

Amor y Fuego transmitió imágenes del interior de la vivienda de Patricio Parodi. (Foto: Captura Willax TV)

RODRIGO GONZÁLEZ SE BURLA DE AMENAZA DE DEMANDDA DE PATRICIO PARODI

Luego que Patricio Parodi amenazara con demandar a Amor y Fuego por emitir imágenes del interior de su casa, los conductores del programa de Willax no dudaron en responder. Cabe señalar que el modelo indicó que el espacio buscaba alimentar el morbo. Ante ello, bastante fastidiados, Rodrigo González y Gigi Mitre llamaron “recontra conchudo” al guerrero, pues consideran que él es el principal generador de morbo.

“El Pato está indignado, dice que evalúa demandarnos, dice que no es posible que grabemos su fiesta. Bueno, todo Casuarina ve tu casa, tu casa se ve de todas partes, lo grabamos y bueno, la culpa lo tiene el mensajero”, indicó Rodrigo sobre las grabaciones de la fiesta de cumpleaños de Patricio Parodi, donde se le ve muy cercano con una joven.

“Cuando le preguntaron si era la Fuster (con quien bailaba), él respondió que cada uno la pasa con sus amigos. Dice, ‘eso lo hacen para alimentar el morbo’. Oye, recontra conchudo, sabes qué, se la pasan con tu serie, con La Academia jugando al morbo y ahora resulta que somos nosotros”, acotó el presentador, quien fue respaldado por Gigi Mitre.

“A mi Patricio me parece una de las personas más morbosas de la farándula”, remarcó muy enojada.

“Eso ya no tiene nombre, él dice que tiene un abogado de su familia que lo está asesorando. Bueno, si se trata de casos legales, acá hay para dar y regalar, no te preocupes, que nosotros mancos no somos. Antes de que un material nuestro salga al aire pasa por un control legal para saber hasta dónde sí, hasta dónde, no, y hasta dónde nunca. Tenemos ya 13 años al aire, Patito lindo”, añadió el popular Peluchín.

“Se presta para todo y luego maquilla su sorpresa y señala. ¡no, mi amor! Déjalo que se la crea”, continuó Rodrigo. “Anda prende tu play (a Patricio) Viene a amenazar, tremendo zonzonazo”, acotó Gigi.

“Ándate a jugar dota. Habla como chibolo rico, las empresas de mi familia (remedando). ¡Fuera de acá!”, concluyó González, no dando mayor importancia al tema.

Rodrigo González y Gigi Mitre responden a Patricio Parodi. (Foto: Latina/ Instagram)

PATRICIO PARODI QUIERE DEMANDAR A AMOR Y FUEGO

Patricio Parodi no está nada contento luego de que el programa Amor y Fuego emitiera imágenes de su fiesta de cumpleaños, que se realizó dentro de su casa ubicada en una zona exclusiva de Lima.

El lunes 18 de octubre, Amor y Fuego compartió imágenes del chico reality festejando en compañía de varios amigos y otros participantes de Esto es Guerra.

En el informe presentado, se observa a Patricio Parodi junto a una misteriosa muchacha bailando abrazados. Aunque las imágenes no son claras, la voz en off especuló que se besaron.

Lo que llamó la atención de Rodrigo González y Gigi Mitre fue la silueta de la jovencita, que sería muy parecida a la de Luciana Fuster, quien ha sido vinculada sentimentalmente con ‘Pato’ Parodi.

SEGUIR LEYENDO